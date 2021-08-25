Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья. ФОТОрепортаж

Злоумышленник ночью ворвался в дом и ударил ножом 8-летнего мальчика и сломал нос его 14-летней сестре в Глевахе Киевской области. Полицейские задержали подозреваемого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"В полицию Фастова поступило сообщение от 37-летней жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее сыну и дочери", - сказано в сообщении.

На месте происшествия правоохранители установили, что около 3:00 ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате: "Вскочив, отец увидел незнакомца, который начал убегать из комнаты. Подойдя к сыну он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери разбитый нос. Детей сразу доставили в больницу".

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника, которого задержали недалеко от места проживания потерпевших. Злоумышленником оказался 26 - летний житель Бучанского района.

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Полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Также подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.





Фото: сайт полиции