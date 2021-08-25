Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Злоумышленник ночью ворвался в дом и ударил ножом 8-летнего мальчика и сломал нос его 14-летней сестре в Глевахе Киевской области. Полицейские задержали подозреваемого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
"В полицию Фастова поступило сообщение от 37-летней жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее сыну и дочери", - сказано в сообщении.
На месте происшествия правоохранители установили, что около 3:00 ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате: "Вскочив, отец увидел незнакомца, который начал убегать из комнаты. Подойдя к сыну он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери разбитый нос. Детей сразу доставили в больницу".
Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника, которого задержали недалеко от места проживания потерпевших. Злоумышленником оказался 26 - летний житель Бучанского района.
Полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Также подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
и свати смотрит и 95 квартал
Жаль, якщо перше. Обмежиться дуркою. Хоча, може там залікують до стану овоча
и всё обидеть норовишь" (С)
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Ну, слава Богу. Не все потеряно
оно влезло в дом и...что-то требовало от детей, ранив мальчика ножом и сломав девочке нос..
что требовало? что искало? ка посмело залезть в чужой дом???
может залез ночью в открытое окно где спали дети и хотелось шо-то спереть (а может и к девочке начал приставать - 14 лет все таки - отсюда и сломанный нос и ножевая рана прибежавшему на крик сестры 8-летнему брату (или спали в одной комнате - проснулся и чтоб не заорал....) а потом увидев родаков, которые спали в другой комнате, умотал... - это первая версия..
вторая - там есть дурка недалеко...возможно гость оттуда (или таки нарик??)
Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника недалеко от места проживания потерпевших.
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Наверное Цензору не помешает хотя-бы один редактор-корректор ...
Вот почему?
Почему не ко мне?
Откуда утырку знать, что здесь и сигнализация с датчиками и заряженное ружье у кровати?
Можливо він ще десь натворив криміналу, або хтось впізнає що ця потвора ходила біля його будинку...
Выделенное финансирование попросту не позволяет содержать существующие стационары по лечению этих заболеваний.
В 2017 году Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, согласно украинскому Министерству социальной политики. По данным ведомства, в 2017 году 1,2 миллиона жителей страны страдало от различных расстройств психики.
Аваков казав відеокамери дуже допомагають, а зброя то зайве.