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Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Злоумышленник ночью ворвался в дом и ударил ножом 8-летнего мальчика и сломал нос его 14-летней сестре в Глевахе Киевской области. Полицейские задержали подозреваемого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"В полицию Фастова поступило сообщение от 37-летней жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее сыну и дочери", - сказано в сообщении.

На месте происшествия правоохранители установили, что около 3:00 ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате: "Вскочив, отец увидел незнакомца, который начал убегать из комнаты. Подойдя к сыну он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери разбитый нос. Детей сразу доставили в больницу".

Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья 01

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника, которого задержали недалеко от места проживания потерпевших. Злоумышленником оказался 26 - летний житель Бучанского района.

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Полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья 02

Также подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья 03
Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья 04
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+42
а можно таких при задержании сразу усыплять, чтобы больше не мучились Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья - Цензор.НЕТ 5444
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25.08.2021 13:06
+19
Дітей ножем? Певно хворий на голову, чи справді нелюд.
Жаль, якщо перше. Обмежиться дуркою. Хоча, може там залікують до стану овоча
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25.08.2021 13:08
+17
Подонок,нелюдь
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25.08.2021 13:10
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а можно таких при задержании сразу усыплять, чтобы больше не мучились Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья - Цензор.НЕТ 5444
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25.08.2021 13:06 Ответить
при задержании никого нельзя усыплять, а то вас как-нибудь усыпят по ошибке и не докажете ничего потом.
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25.08.2021 13:18 Ответить
таких 73% ето же типичний избиратель зеленского
и свати смотрит и 95 квартал
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25.08.2021 13:38 Ответить
брешешь как дышишь, как правило соевые -агрессивные неадекваты,что подтверждает твой высер.
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25.08.2021 14:30 Ответить
Следил за ним или его дружбан?
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25.08.2021 15:25 Ответить
Не приведи Господь но если бы я поймал такое существо дома то ему понадобился бы лишь поталогоанатор.....
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25.08.2021 14:22 Ответить
как в америке стрельнул в спину типу что с магаза вышел..тот в луже крови копыта откинул а ему сер не шевелитесь надо наручники одеть))
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25.08.2021 15:35 Ответить
В СИЗО засунуть в петлю и сказать, что так и было
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25.08.2021 13:07 Ответить
Да сидельцы там разберутся что к чему....... привязать...
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25.08.2021 13:23 Ответить
Дітей ножем? Певно хворий на голову, чи справді нелюд.
Жаль, якщо перше. Обмежиться дуркою. Хоча, може там залікують до стану овоча
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25.08.2021 13:08 Ответить
так дурки по стране ужесколько лет сокращаются, так что снова будет гулять среди людей и ждать очередного обострения
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25.08.2021 14:09 Ответить
В Глевахе, кстати, дурка, може ето их пациент уколы пропустил.
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25.08.2021 14:11 Ответить
Можливо що якийсь наркоша.
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25.08.2021 16:51 Ответить
А всю дорогу доказывают как безопасно жить в своем доме. А если бы у него обрез был?
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25.08.2021 13:09 Ответить
Или бензопила... или атомная бомба - тогда бы ещё и соседей зацепило...
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25.08.2021 13:13 Ответить
Товарищ, вам бы специалистам показаться в желтом доме ))
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25.08.2021 14:06 Ответить
"ты, Мань, на грубость нарываешси
и всё обидеть норовишь" (С)
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25.08.2021 14:49 Ответить
Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я - Цензор.НЕТ 1491 Ты бы все же показался, не затягивал Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я - Цензор.НЕТ 6388
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25.08.2021 16:04 Ответить
В США бы его вполне законно изрешетили только он бы в дверь ломился. А в Украине где оружие разрешено только мусорам и бандитам и сумасшедшим типо Кивы, везде опасно жить.
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25.08.2021 14:12 Ответить
да, было б в доме оружие, отец его б задержал или грохнул. Проще б все было.
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25.08.2021 14:57 Ответить
За "законом" (у лапках, бо то не закон), зброя вдома має бути 1) у сейфі; 2) розряджена; 3) патрони до неї - в окремій частині сейфу, замкненій на ключ. От і спробуйте якось спросоння вночі а) знайти ключі, б) добігти до сейфу, в) відкрити його, дістати зброю, г) відкрити окремим ключем бокс із патронами, дістати їх, д) зарядити зброю...
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26.08.2021 13:12 Ответить
У якому сейфі, це так привчили окупанти щоб народ був безправним і беззахисним, зброя завжди має бути під рукою готова до бою, а вночі під подушкою, так живе цивілізований вільний світ!

"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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15.09.2021 20:52 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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15.09.2021 20:53 Ответить
Подонок,нелюдь
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25.08.2021 13:10 Ответить
Псих з дурки втік?
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25.08.2021 13:16 Ответить
Це якийсь нелюд і неземне хворе створіння , яке піднімає руку на дітей !
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25.08.2021 13:17 Ответить
Скорее всего, психически нездоровый человек, который должен находиться в психолечебнице, но, учитывая то, что у государства, как обычно, нет денег на содержание оных, разгуливает на свободе.
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25.08.2021 14:09 Ответить
чучело, угашенное солями
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25.08.2021 13:19 Ответить
в Глевахе областная психклиника №1 - возможно клиент оттуда..
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25.08.2021 13:19 Ответить
Якщо звідти то повинен кримінально відповідати весь персонал,бо у нас зазвичай відповідати нікому.Нема винних коли страждають пересічні громадяни. Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я - Цензор.НЕТ 4631
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25.08.2021 13:24 Ответить
Пожинаем плоды сокращения лечебных учреждений.
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25.08.2021 13:21 Ответить
в Ивропу мы несемся со скоростью минус 300 км/час
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25.08.2021 14:59 Ответить
Звичайна наркоша як і найвеличніший.. Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я - Цензор.НЕТ 6523
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25.08.2021 13:26 Ответить
Мнения порохоботов и зелеботов по данному вопросу едины?
Ну, слава Богу. Не все потеряно
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25.08.2021 13:36 Ответить
Из статьи непонятно: он убил кого-то?
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25.08.2021 13:38 Ответить
нет. (слава Богу)
оно влезло в дом и...что-то требовало от детей, ранив мальчика ножом и сломав девочке нос..
что требовало? что искало? ка посмело залезть в чужой дом???
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25.08.2021 14:27 Ответить
Может связано с закладками(закладчиками)?
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25.08.2021 14:29 Ответить
рожа похожа на...ромскую (во всяком случае не блондин)))
может залез ночью в открытое окно где спали дети и хотелось шо-то спереть (а может и к девочке начал приставать - 14 лет все таки - отсюда и сломанный нос и ножевая рана прибежавшему на крик сестры 8-летнему брату (или спали в одной комнате - проснулся и чтоб не заорал....) а потом увидев родаков, которые спали в другой комнате, умотал... - это первая версия..
вторая - там есть дурка недалеко...возможно гость оттуда (или таки нарик??)
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25.08.2021 14:37 Ответить
Да, фото хоть и смазанное, но очень похоже на цыгана
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25.08.2021 14:53 Ответить
таки да - цыганское отродие .
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25.08.2021 15:17 Ответить
ударил ножом 8-летнего мальчика и сломал нос его 14-летней девочке ...

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника недалеко от места проживания потерпевших.

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Наверное Цензору не помешает хотя-бы один редактор-корректор ...
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25.08.2021 13:38 Ответить
Недалеко от меня.
Вот почему?
Почему не ко мне?
Откуда утырку знать, что здесь и сигнализация с датчиками и заряженное ружье у кровати?
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25.08.2021 13:42 Ответить
Начнём с того, что для попадания в дом, надо преодолеть дверь или окно. Оставьте дверь открытой и рано или поздно, но вас тоже навестят .
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25.08.2021 14:50 Ответить
При задержании хххх нет ?
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25.08.2021 13:42 Ответить
Я не розумію чому не показують фото виродка.
Можливо він ще десь натворив криміналу, або хтось впізнає що ця потвора ходила біля його будинку...
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25.08.2021 13:47 Ответить
100000%
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25.08.2021 14:02 Ответить
как обычно - держат интригу
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25.08.2021 14:10 Ответить
Походу, родители очень сильно кого-то *****ли...
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25.08.2021 14:07 Ответить
тогда киздили бы родителей, а не 8-летнего ребёнка?
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25.08.2021 14:51 Ответить
Слава Богу что в Украине запрещено оружие и самозащита собственности. Нас защитит палюция. Верно я говорю, приверженцы запрета оружия в Украине?
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25.08.2021 14:10 Ответить
ага, и еще виноваты какабычно 73%
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25.08.2021 14:12 Ответить
Подними жопу с дивана, оформи документы и сходи в магазин за ружжом.
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25.08.2021 14:41 Ответить
Если бы все так просто наверное бы не проссили власть сделать легализацию оружия. Кроме того даже если ты охотничий карабин купишь стрелять тебе из него не разрешено. К тому же он должен храниться в закрытом сейфе отдельно от патронов. Вот ночью когда к тебе полезут тебя убивать посмотрим как ты его применишь
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25.08.2021 15:02 Ответить
вы имели ввиду, что может защитить разве что поллюция?
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25.08.2021 15:18 Ответить
Для таких нужна смертная казнь!
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25.08.2021 14:25 Ответить
1 апреля 2020 года в Украине стартует второй этап медреформы, согласно которой для психбольниц и тубдиспансеров будет урезано финансирование.
Выделенное финансирование попросту не позволяет содержать существующие стационары по лечению этих заболеваний.
В 2017 году Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, согласно украинскому Министерству социальной политики. По данным ведомства, в 2017 году 1,2 миллиона жителей страны страдало от различных расстройств психики.
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25.08.2021 14:48 Ответить
Нехер там что судить, пристрелить на месте
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25.08.2021 14:58 Ответить
Аби то не були розбірки через ображену дитину
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25.08.2021 15:30 Ответить
Схоже що, Бог милував- ніж об дитину зламався.
Аваков казав відеокамери дуже допомагають, а зброя то зайве.
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25.08.2021 15:52 Ответить
Пристрелил бы падлюку, на месте. Без суда и следствия.
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25.08.2021 16:29 Ответить
 
 