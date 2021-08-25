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Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Строительство новой эстакады европейского уровня в рамках возведения первой очереди Северного обхода Ривного завершено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Первый автомобиль проехал новопостроенной эстакадой в Ривненской области. Сооружение является составной частью Северного обхода города Ривне", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что сейчас продолжается строительство первой очереди - шестикилометрового участка от автомобильной дороги Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов (км 146 630) до автомобильной дороги государственного значения Т-18-32 /Н-22/ - Ходосы - Кустин - /Н-25/ км 8+426. В рамках строительства этих 6 километров возводят 2 искусственных сооружения: эстакаду над оврагом и путепровод над железной дорогой.

Работы выполняет подрядная организация "ДСТ № 2, г Гомель" в рамках президентской программы "Большая стройка".

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Кроме того, в планах также реконструкция 4-километрового участка от села Хотин до Ривнеазота и текущий ремонт дороги от Ривнеазота к трассе Н-22.

Отмечается, что обход освободит город от автомобилей, следующих по трассе М-06 из Житомира и Киева в направлении Луцка и КПП Устилуг - по трассе Н-22.

"Вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города путем строительства Северной объездной дороги позволит разгрузить городские улицы, сохранить от разрушения покрытие улиц, а также будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации и развития города Ривне как важного транспортного узла", - добавили в "Укравтодоре".

Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.

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Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - Укравтодор 01
Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - Укравтодор 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Навіть на око (друга світлина) видно, що асфальт покладено халтурно.
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25.08.2021 16:31
+2
И при чем здесь Зеленая сьройка? Этому проекту уже больше 10 лет и был запланирован когда еще зелень дупля не отбивала.
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25.08.2021 16:55
+1
Укравтодор робе все халтурно, нема дорог де зроблено на роки, цю компанію треба ліквідувати
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25.08.2021 18:23
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Навіть на око (друга світлина) видно, що асфальт покладено халтурно.
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25.08.2021 16:31 Ответить
Можливо це нижній шар??)).. Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3700
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25.08.2021 17:33 Ответить
Укравтодор робе все халтурно, нема дорог де зроблено на роки, цю компанію треба ліквідувати
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25.08.2021 18:23 Ответить
Это делает Укравтодор? Слышышь звон и не знаешь где он
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26.08.2021 10:03 Ответить
чув дзвін та знаєш де він ---+ це оригінал))
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26.08.2021 12:47 Ответить
всеодно то не автодор, то бульбаши будують
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27.08.2021 07:49 Ответить
Если дорога будет как стекло зимой за что протектор цепляться будет.
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25.08.2021 20:05 Ответить
Это ЩМА, он так и должен выглядеть, а "стекло", которое все привыкли видеть - это и есть халтура, дешевый асфальтобетон
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26.08.2021 10:03 Ответить
А отбойнике где. ? Шпижжыли???
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25.08.2021 16:36 Ответить
Завершили да не завершили!!!!
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25.08.2021 16:37 Ответить
Что такое ,,отбойник?"есть понятие Leitplanke (направляющая планка)может из за этого у вас и ужасы на дорогах?что вместо направляющих планок отбойники ставите?🤔
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25.08.2021 16:44 Ответить
Кто мне внятно объяснит, какое отношение, по конституции, в парламентско-президентской республике, имеет президент к строительству дрог?
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25.08.2021 16:36 Ответить
пряме, откати отримує
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27.08.2021 07:51 Ответить
Опередил,тоже хотел заметить что не велике будивництво а великий ужас по факту! : (
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25.08.2021 16:36 Ответить
А Автодор може одразу оголошувати кошторис,щоб радісні громадяни могли порівнювати з європейськими розцінками ?
Ну,щоб народ не так високо підскакував ,підкидаючи панамки від радості.
В Україні скасовується заборона на відключення населення через борги за комунальні послуги

Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2671
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25.08.2021 16:40 Ответить
И при чем здесь Зеленая сьройка? Этому проекту уже больше 10 лет и был запланирован когда еще зелень дупля не отбивала.
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25.08.2021 16:55 Ответить
Работы выполняет подрядная организация "ДСТ № 2, г Гомель" - о*уенчик. Украина не признаёт легитимность таракана, но при этом подкармливает подконтрольные ему структуры Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8819
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25.08.2021 18:31 Ответить
Прикинь ещё Украина нефтепродукты у таракана покупает, доброе утро ****...
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25.08.2021 20:06 Ответить
Цю трасу будують білоруси: Роботи виконує підрядна організація "ДСТ № 2, м. Гомель"
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25.08.2021 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M87K83TKCtg
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25.08.2021 20:28 Ответить
 
 