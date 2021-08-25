Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - "Укравтодор". ФОТО

Строительство новой эстакады европейского уровня в рамках возведения первой очереди Северного обхода Ривного завершено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Первый автомобиль проехал новопостроенной эстакадой в Ривненской области. Сооружение является составной частью Северного обхода города Ривне", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что сейчас продолжается строительство первой очереди - шестикилометрового участка от автомобильной дороги Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов (км 146 630) до автомобильной дороги государственного значения Т-18-32 /Н-22/ - Ходосы - Кустин - /Н-25/ км 8+426. В рамках строительства этих 6 километров возводят 2 искусственных сооружения: эстакаду над оврагом и путепровод над железной дорогой.

Работы выполняет подрядная организация "ДСТ № 2, г Гомель" в рамках президентской программы "Большая стройка".

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Кроме того, в планах также реконструкция 4-километрового участка от села Хотин до Ривнеазота и текущий ремонт дороги от Ривнеазота к трассе Н-22.

Отмечается, что обход освободит город от автомобилей, следующих по трассе М-06 из Житомира и Киева в направлении Луцка и КПП Устилуг - по трассе Н-22.

"Вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города путем строительства Северной объездной дороги позволит разгрузить городские улицы, сохранить от разрушения покрытие улиц, а также будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации и развития города Ривне как важного транспортного узла", - добавили в "Укравтодоре".

Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.

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