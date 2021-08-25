Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку. ФОТО

Во дворе столичной Троещины, в котором во время Евро-2020 дети пели гимн Украины построили новую спортплощадку.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Мисягин, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, во время Евро 2020 по футболу, там где наша сборная впервые вышла в 1/4 финала, в одном из Киевских дворов на Троещине, мальчишки перед футбиком положили ручки на сердце и пели гимн Украины? Так вот, за прошедшие полтора месяца во дворе уже все поменялось", - говорится в сообщении.

Так, на ул. Закревского, 35А на месте старой спортивной площадки построили абсолютно новую.

Напомним, ранее в сети появился ролик, на котором дети в одном из дворов Троещины перед тем, как начать гонять в футбол, спели гимн Украины.

Позже юные футболисты пообщались с игроками национальной сборной и получили автографы.

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