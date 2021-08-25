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Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Во дворе столичной Троещины, в котором во время Евро-2020 дети пели гимн Украины построили новую спортплощадку.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Мисягин, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, во время Евро 2020 по футболу, там где наша сборная впервые вышла в 1/4 финала, в одном из Киевских дворов на Троещине, мальчишки перед футбиком положили ручки на сердце и пели гимн Украины? Так вот, за прошедшие полтора месяца во дворе уже все поменялось", - говорится в сообщении.

Так, на ул. Закревского, 35А на месте старой спортивной площадки построили абсолютно новую.

Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку 01

Напомним, ранее в сети появился ролик, на котором дети в одном из дворов Троещины перед тем, как начать гонять в футбол, спели гимн Украины.

Позже юные футболисты пообщались с игроками национальной сборной и получили автографы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+42
Спасибо детям. Спасибо тем, кто дал средства на постройку.
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25.08.2021 18:03
+40
Ці просто заспівали Гімн своєї держави. Так, звичайно, такі площадки мали б бути у всіх дворах, але це стимул бути громадянином, а це вже щось.
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25.08.2021 18:23
+20
Трогательно
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25.08.2021 18:04
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Старшаки все рівно будуть там грати (
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25.08.2021 18:01 Ответить
усі бажаючі можуть.Свою дрібязковість вдома демонструй.
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25.08.2021 22:44 Ответить
Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку - Цензор.НЕТ 1018
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25.08.2021 18:01 Ответить
Нужно ли делать вывод, что детки, которые не знают, что такое хайп и не умеют петь, останутся без площадок?
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25.08.2021 18:02 Ответить
То есть лучше бы им площадку не сделали и они играли бы как все остальные?
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25.08.2021 18:15 Ответить
Вот она, проблема. В чем, собственно, разница между этими детьми и остальными?
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25.08.2021 18:17 Ответить
Ці просто заспівали Гімн своєї держави. Так, звичайно, такі площадки мали б бути у всіх дворах, але це стимул бути громадянином, а це вже щось.
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25.08.2021 18:23 Ответить
Чукча не чітатєль, чукча пісатєль...
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25.08.2021 18:29 Ответить
Не скажу за чукчей, но читать я люблю. особенно люблю читать что-то умное.
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25.08.2021 18:38 Ответить
jklpqrs.похоже. что самое умное для тебя-ето пукнуть в лужу Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик - Цензор.НЕТ 2749
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26.08.2021 01:37 Ответить
так це ви патріотизм називаете "фанатізмом" ??
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25.08.2021 18:51 Ответить
Не в деньгах патриотизм ,знаю много детей без особого достатка так они патриоты,и знаю одного богатого сынка так оно говорит что его тут держит только возраст и родители,а так бы он уже в расеюшку свалил,ну а родители у него не сепары а такие конкретные,,какая разница,,.
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26.08.2021 17:12 Ответить
А он воно що, психозом, кажеш? А до лікарів звертатись не пробував?
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25.08.2021 18:46 Ответить
Друже, да порадійте за малечу і все))
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25.08.2021 18:53 Ответить
Спасибо детям. Спасибо тем, кто дал средства на постройку.
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25.08.2021 18:03 Ответить
ДУЖЕ ГАРНО.
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25.08.2021 20:04 Ответить
футбольное покрытие на такие площадки идет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через фирму Павелко
с откатами естественно всем кому положено
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26.08.2021 09:40 Ответить
Трогательно
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25.08.2021 18:04 Ответить
почему мы не в НАТО ?
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25.08.2021 18:04 Ответить
потому что до сих пор, 20% в Украине-совковая вата
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26.08.2021 01:38 Ответить
И кто построил? Явно не зедебилы,а то бы уже по всем каналам была бы реклама.Зроблено за наши налоги ,но от нелоха. Еще и зеленые таблички заставляют вешать .Как буд то построено за деньги не лоха и зе бубуинов.
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25.08.2021 18:05 Ответить
Построила киевская городская власть. Благостройством дворов занимается местные Советы.
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25.08.2021 18:30 Ответить
а чего Мысягин об этом кукарекает ?
Он же у нас в СН срочно устроился под выборы 19 года
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26.08.2021 09:41 Ответить
Не лізь до України! Свої податки ти платиш Ху@лу.
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26.08.2021 11:35 Ответить
Ты бы недоумок зедебильный ,что ни будь новое придумай,а то кризис дебильного жанра.
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26.08.2021 18:11 Ответить
Не подобається правда? Зливай воду.
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27.08.2021 12:37 Ответить
Правда то что ты недоумок подолятский.
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27.08.2021 23:27 Ответить
Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку - Цензор.НЕТ 680
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25.08.2021 18:10 Ответить
На них,цих дітей, тільки і вся надія. Ну от мені так думається...
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25.08.2021 18:12 Ответить
Дякую вам за доброзичливість.
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25.08.2021 18:54 Ответить
Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку - Цензор.НЕТ 9836
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25.08.2021 18:48 Ответить
Нехай малеча радіє, а всім небайдужим - дякую.
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25.08.2021 18:50 Ответить
МОЛОДЦЫ!!!!! КРУТО!!!
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25.08.2021 19:03 Ответить
Жаль, що в повідемленнях не пишуть, скільки потрачено, і з яких бюджетів.
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25.08.2021 19:38 Ответить
не з твоїх
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26.08.2021 08:19 Ответить
клёво.. а дом зачем снесли?
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25.08.2021 20:27 Ответить
стадион так стадион
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26.08.2021 00:48 Ответить
Як з'явилась тінь, то будинок знесли? Чи навпаки?
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26.08.2021 11:30 Ответить
О надо пойти на детскую площадку спеть и видосик скинуть в сеть
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25.08.2021 21:34 Ответить
Молодці,дітлашки!
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25.08.2021 23:33 Ответить
Очередная показуха от ЗЕ-сопли?
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26.08.2021 07:06 Ответить
почему показуха, просто молча сделал
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26.08.2021 08:36 Ответить
В школах, детских садах, государственных учреждениях нечем платить за свет, воду, тепло, ремонтировать трубы... А знаете почему? Потому что ЗЕ-Вова берет и делает! То что видно - футбольные площадки, деревца садит, концертики организовывает... На деньги налогоплательщиков! При этом забираются деньги с насущных проблем! Которые надо решать, но которые не видно! Потому что трубы в подвале их не видно в отличие от футбольного поля! И в грязный вонючий подвал никакая ЗЕ-сопля пиариться не полезет!
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26.08.2021 20:48 Ответить
вот где показуха так показуха..
Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик - Цензор.НЕТ 7744 Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик - Цензор.НЕТ 9790
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26.08.2021 08:41 Ответить
зеленский и шобло не показушно... встречает "Мрию" с масками для гереги
Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик - Цензор.НЕТ 451

...
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26.08.2021 11:11 Ответить
Все на улицу и петь! Победим разруху гимном!
Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха.
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26.08.2021 09:30 Ответить
Якщо після кожного гімну буде з'являтись спортивний майданчик, то розрухи точно не буде.
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26.08.2021 11:33 Ответить
Хорошие пионеры - получают площадку!
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26.08.2021 09:54 Ответить
Противно читать жёлчные высеры говноедов - нелюбителей украинского Гимна, которым поперёк горла хорошие дети и добро , сделанное этим детям....
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26.08.2021 11:34 Ответить
100%,это в основном зедебилы от зависти и жопежизты не навидяшие все Украинское.
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26.08.2021 18:22 Ответить
На днях проходил рядом, красивая, очень хорошая площадка для игры в мяч, Высокую сетку натянули за воротами, сетки на воротах!!!, что встречается не часто. Но самое главное, что на площадку есть свободный доступ, видел там бабушек с маленькими детьми, пацанов на другой половине играющих на одни ворота, в общем всех кто хотел бы зайти. Кстати рядом с этим двором буквально в 200-250 метрах, расположена руская школа №247, так там года 3-4 назад тоже сделали похожую площадку, оградили трёх метровым забором, повесили большой амбарный замок и на этом всё!... Кроме дворников убирающих листья я там никого больше не видел. Вот такая вот разница...
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26.08.2021 13:16 Ответить
А хто ж будував, цікаво..
Молодці.
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26.08.2021 15:36 Ответить
 
 