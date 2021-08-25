Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Во дворе столичной Троещины, в котором во время Евро-2020 дети пели гимн Украины построили новую спортплощадку.
Об этом в Facebook сообщил Юрий Мисягин, информирует Цензор.НЕТ.
"Помните, во время Евро 2020 по футболу, там где наша сборная впервые вышла в 1/4 финала, в одном из Киевских дворов на Троещине, мальчишки перед футбиком положили ручки на сердце и пели гимн Украины? Так вот, за прошедшие полтора месяца во дворе уже все поменялось", - говорится в сообщении.
Так, на ул. Закревского, 35А на месте старой спортивной площадки построили абсолютно новую.
Напомним, ранее в сети появился ролик, на котором дети в одном из дворов Троещины перед тем, как начать гонять в футбол, спели гимн Украины.
Позже юные футболисты пообщались с игроками национальной сборной и получили автографы.
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с откатами естественно всем кому положено
Он же у нас в СН срочно устроился под выборы 19 года
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Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха.
Молодці.