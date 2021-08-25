Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура. ФОТО

Потерпевший отдал сотрудникам полиции 95 тыс. грн, после чего его отпустили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, узнал о том, что его знакомый находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В связи с этим, указанный гражданин договорился с двумя работниками полиции об имитации задержания своего знакомого с целью дальнейшего получения денежных средств за несообщение о его местонахождении уполномоченному органу досудебного расследования.

В конце апреля 2021 указанные лица договорились о встрече с потерпевшим, в ходе которой физически лишили последнего возможности передвигаться и заставили сесть в автомобиль одного из работников полиции. В дальнейшем правоохранители выдвинули требование о предоставлении им неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долларов США за несообщение о его местонахождении органу досудебного расследования, объявившему мужчину в розыск.

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На указанное требование пострадавший был вынужден согласиться.

В течение нескольких следующих часов мужчина в сопровождении сотрудников полиции собирал по городу необходимую сумму денежных средств, часть которых снял с собственных банковских карт, часть наличных средств забрал с места жительства, а часть - одолжил у знакомого. После того, как денежные средства были собраны, потерпевший предоставил работникам полиции около 95 тыс. гривен, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не составлялось.



25 августа были проведены санкционированные обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Также отметим, что один из правоохранителей сейчас уже является обвиняемым в уголовном производстве, которое расследовалось следователями прокуратуры города Киева, и сейчас рассматривается Голосеевским районным судом города Киева", - подытожили в прокуратуре.

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