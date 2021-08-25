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Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Потерпевший отдал сотрудникам полиции 95 тыс. грн, после чего его отпустили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, узнал о том, что его знакомый находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В связи с этим, указанный гражданин договорился с двумя работниками полиции об имитации задержания своего знакомого с целью дальнейшего получения денежных средств за несообщение о его местонахождении уполномоченному органу досудебного расследования.

В конце апреля 2021 указанные лица договорились о встрече с потерпевшим, в ходе которой физически лишили последнего возможности передвигаться и заставили сесть в автомобиль одного из работников полиции. В дальнейшем правоохранители выдвинули требование о предоставлении им неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долларов США за несообщение о его местонахождении органу досудебного расследования, объявившему мужчину в розыск.

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На указанное требование пострадавший был вынужден согласиться.

В течение нескольких следующих часов мужчина в сопровождении сотрудников полиции собирал по городу необходимую сумму денежных средств, часть которых снял с собственных банковских карт, часть наличных средств забрал с места жительства, а часть - одолжил у знакомого. После того, как денежные средства были собраны, потерпевший предоставил работникам полиции около 95 тыс. гривен, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не составлялось.

25 августа были проведены санкционированные обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Также отметим, что один из правоохранителей сейчас уже является обвиняемым в уголовном производстве, которое расследовалось следователями прокуратуры города Киева, и сейчас рассматривается Голосеевским районным судом города Киева", - подытожили в прокуратуре.

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Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура 01
Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Моя милиция меня бережёт (сначала посадит, потом стережёт) Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5427
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25.08.2021 23:00
+6
"каКаяразніца"-"хуженібудєт". Недарма Аваков "здриснув")
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25.08.2021 23:09
+6
и почему мы не в НАТО, Вова? теперь понял?
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25.08.2021 23:20
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Это уже точно как крысы в банке!
Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6446
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25.08.2021 22:59 Ответить
https://zbroya.info/uk/blog/20875_u-kiievi-ozbroieni-liudi-na-ochakh-u-politsiiantiv-zhorstoko-pobili-liudinu-politsiia-bezdiiala-video/
У Києві озброєні люди на очах у поліціянтів жорстоко побили людину. Поліція бездіяла. Відео
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25.08.2021 23:10 Ответить
«Пьяный сосед по непонятным причинам дебоширил и выбивал дверь. Когда пришёл охранник - тот начал его бить. Через некоторое время приехали друзья дебошира с автоматом и пистолетом на «кубике». Прямо при полиции побили человека - сломали нос и челюсть. Полиция просто стояла рядом, когда избивали человека.
А эти кричали, что им всё пофиг и они всех купят».
Киев, ЖК «Французский квартал 2»
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25.08.2021 23:11 Ответить
Моя милиция меня бережёт (сначала посадит, потом стережёт) Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5427
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25.08.2021 23:00 Ответить
Хуже не будет!
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25.08.2021 23:00 Ответить
Бандюки просто курять збоку
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25.08.2021 23:05 Ответить
"каКаяразніца"-"хуженібудєт". Недарма Аваков "здриснув")
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25.08.2021 23:09 Ответить
Естественно ментовское быдло зубами и когтями будет блокировать принятие закона про оружие и самооборону.
Ну нахрена бандитам в погонах такая проблема!
Ведь сейчас можно влезть в жилище даже без ордера, а если владелец применит оружие, то это уже убийство при отягчающих обстоятельствах!
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25.08.2021 23:17 Ответить
и почему мы не в НАТО, Вова? теперь понял?
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25.08.2021 23:20 Ответить
Да бляха полный абзац ,а при Деканаидзе старикам помогали дорогу перейти
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26.08.2021 00:09 Ответить
право-охренители...
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26.08.2021 07:39 Ответить
ОПГ ГУНП
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26.08.2021 07:54 Ответить
Сначала покоряйся а потом обжалуй. Еще больше наделяйте правами полицаем. Сейчас на машине мимо них спокойно не проедешь. Останавливают без причины кого захотят и начинают искать за что деньги содрать.
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26.08.2021 08:03 Ответить
 
 