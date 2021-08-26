Марширующих на параде воинов проверяли на наличие запрещенных предметов. Где морально оправданный предел? - Гриценко. ФОТО

Военнослужащих, которые в День Независимости маршировали на торжественном параде войск, проверяли на наличие запрещенных предметов.

На это обратил внимание на своей странице в соцсети Фейсбук экс-министр обороны Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Безопасность? Недоверие? Где морально оправданный предел? Участвовал в военных парадах на Крещатике неоднократно. Курсантом, к тому же суворовцем. Такого - не было никогда. Впрочем, и оружие стрелковое с боекомплектом тогда не прятали на складах - в казармах держали наготове. Военным доверяли", - пишет он.

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