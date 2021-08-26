Был пьян: в Киеве мужчина потерял свою двухмесячную дочь, - полиция. ФОТО
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Столичные полицейские разыскали двухмесячную девочку, которую отец потерял во время прогулки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
По данным полиции 25 августа на спецлинию 102 поступил вызов от женщины о том, что ее сын потерял сознание на улице Жилянской и потерял ребенка. Заявительница сообщила, что младенец должен быть в коляске. Дежурный сориентировал на поиски двухмесячной девочки наряды патрульной полиции, ювенальных инспекторов и следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.
Оперуполномоченный Голосеевского управления полиции Сергей Радионов рассказал, что в течение двух часов правоохранители разыскивали ребенка.
"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов", - сообщил он, добавив, что для проверки состояния здоровья полицейские вызвали врачей.
По словам начальницы сектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Елены Санченко, отец девочки месяц назад уже привлекался к административной ответственности за похожее правонарушения. Тогда он ходил с младенцем по торгово-развлекательному центру в состоянии алкогольного опьянения.
"Поэтому при изучении условий и причин, приведших к данной ситуации, полицейскими совместно с сотрудниками Службы по делам детей и семьи принимается решение о направлении малолетней девочки в учреждение здравоохранения. Также принимается решение о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей", - сообщила Елена Санченко.
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Поссать, чтоли зашел и ребенка забыл? Сразу понятно за кого он голосовал
він точно не пам'ятає, бо п'яний був
А де ж мати ?
Бідне дитя.