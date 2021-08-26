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Был пьян: в Киеве мужчина потерял свою двухмесячную дочь, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

Столичные полицейские разыскали двухмесячную девочку, которую отец потерял во время прогулки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

По данным полиции 25 августа на спецлинию 102 поступил вызов от женщины о том, что ее сын потерял сознание на улице Жилянской и потерял ребенка. Заявительница сообщила, что младенец должен быть в коляске. Дежурный сориентировал на поиски двухмесячной девочки наряды патрульной полиции, ювенальных инспекторов и следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.

Оперуполномоченный Голосеевского управления полиции Сергей Радионов рассказал, что в течение двух часов правоохранители разыскивали ребенка.

Был пьян: в Киеве мужчина потерял свою двухмесячную дочь, - полиция 01
Фото: полиция/Facebook

"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов", - сообщил он, добавив, что для проверки состояния здоровья полицейские вызвали врачей.

По словам начальницы сектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Елены Санченко, отец девочки месяц назад уже привлекался к административной ответственности за похожее правонарушения. Тогда он ходил с младенцем по торгово-развлекательному центру в состоянии алкогольного опьянения.

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"Поэтому при изучении условий и причин, приведших к данной ситуации, полицейскими совместно с сотрудниками Службы по делам детей и семьи принимается решение о направлении малолетней девочки в учреждение здравоохранения. Также принимается решение о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей", - сообщила Елена Санченко.

Был пьян: в Киеве мужчина потерял свою двухмесячную дочь, - полиция 02
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Топ комментарии
+6
потєрял мущіна вночь, нє то сина, нє то дочь...
він точно не пам'ятає, бо п'яний був
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26.08.2021 09:32
+6
Уголовное дело за недосмотр в Австрии бы сразу организовали
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26.08.2021 09:38
+5
жизнь у ребенка намечается "веселая"
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26.08.2021 09:37
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В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов

Поссать, чтоли зашел и ребенка забыл? Сразу понятно за кого он голосовал Был пьян: в Киеве мужчина потерял свою двухмесячную дочь, - полиция - Цензор.НЕТ 1460
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26.08.2021 09:20 Ответить
За ахметова?
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26.08.2021 10:14 Ответить
Ты капсом,капсом пиши,вдруг кто не заметит...
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26.08.2021 10:24 Ответить
Бузьок дурний
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26.08.2021 09:22 Ответить
а мама там в якому стані? дитину однозначно треба з такої родини забирати
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26.08.2021 09:25 Ответить
потєрял мущіна вночь, нє то сина, нє то дочь...
він точно не пам'ятає, бо п'яний був
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26.08.2021 09:32 Ответить
алкаш паршивий
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26.08.2021 09:33 Ответить
жизнь у ребенка намечается "веселая"
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26.08.2021 09:37 Ответить
Уголовное дело за недосмотр в Австрии бы сразу организовали
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26.08.2021 09:38 Ответить
Для него дочь - "невелика ценность".
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26.08.2021 13:22 Ответить
Жах.
А де ж мати ?
Бідне дитя.
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27.08.2021 05:41 Ответить
 
 