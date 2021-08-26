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дороги (2498) Черкасщина (952) Скичко (41) Большая стройка (722)

Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Завершен ремонт первых 6 километров трассы Т-24-09 /М-03/ - Драбов - Золотоноша в селе Шрамковка Золотоношского района на Черкасщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

По словам главы ОГА, за все время независимости Украины трассу ни разу капитально не ремонтировали.

"Последние несколько лет она уже была практически непроездной. Местные жители называли эту трассу "дорогой смерти", - заявил Скичко.

Отмечается, что сейчас в работе еще два участка: от автодороги М-03 Киев - Харьков до Шрамковки и от Шрамковки до поворота на Золотоношку.

Ремонт дороги проводят в соответствии с международными стандартами.

Всего в этом году планируют отремонтировать 24 км автодороги в рамках президентской программы "Большая стройка".

Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.

Также читайте: Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - "Укравтодор". ФОТО

Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли дорогой смерти, - ОГА 01
Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли дорогой смерти, - ОГА 02
Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли дорогой смерти, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА - Цензор.НЕТ 1285
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26.08.2021 10:01
+9
можна перегони на катафалках влаштовувати, красіва!
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26.08.2021 09:59
+9
на ліцо вам, 73 відсоткам, зеленський справляє)
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26.08.2021 10:00
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Правила форума Совет форумчан
Красота!Вот что не говорите,а толк от ковидного фонда на лицо.
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26.08.2021 09:57 Ответить
можна перегони на катафалках влаштовувати, красіва!
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26.08.2021 09:59 Ответить
на ліцо вам, 73 відсоткам, зеленський справляє)
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26.08.2021 10:00 Ответить
Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА - Цензор.НЕТ 1285
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26.08.2021 10:01 Ответить
Дивно що ремонт "утричі меншої" кількості доріг при Зеленському видно всюди, а 9 тис км при Порошенку не видно ніде.
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26.08.2021 10:20 Ответить
Кстати да. Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали "дорогою смерті", - ОДА - Цензор.НЕТ 4916
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26.08.2021 10:33 Ответить
То й не дивно. Зебня у власному оці бревна не бачить...
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26.08.2021 10:38 Ответить
Як що розплющити зелeнI оченята, то можно побачити 9000км вIд Порошенко
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26.08.2021 14:41 Ответить
Як би криком кричав , що побудував як зе..Ви би криком кричали ща барига наживається на будівництві краде щабень на асфальт.. отримує откати !!! Порох будував потихеньку і не піарився..і будував не тільки дороги а і армію...
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26.08.2021 11:49 Ответить
Знаете, когда начинаешь строительство, то ни фундамента, ни даже коробки очень долго в упор не видно. Видно, когда стройка к концу подходит.
2016-2017 ушли на строительство асфальтовых заводов и создание законодательной базы. На этом фундаменте с 2018 и было начато строительство. К тому же Зе развешал свои билборды и на дорогах, отремонтированных при Порошенко, так что не удивительно, что из США создается такое впечатление.
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26.08.2021 13:13 Ответить
Дороги безумовно стали кращі, АЛЕ: Гітлер і Лукашенко теж любили будувати дороги. В Північній Кореї теж ідеальні і чисті дороги, що правда майже без транспорту.

73% тупо продалися за гарні дороги і за це заплатять завищеними цінами на будівництво тих же доріг, закручуванням гайок, нові закони про контроль доходів, необмежені можливості олігархів, стояння на колінах перед х..лом, ну і дороги не оцінять ті, кого можна було врятувати від ковіду.
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26.08.2021 10:10 Ответить
Чим більше ковіда, тим кращі дороги, а люди - то таке.
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26.08.2021 10:56 Ответить
відбійники це добре але потрібно бетонні =металеві розікрадуть на заводи ахметки здадуть
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26.08.2021 09:58 Ответить
Так этим уже гордились на днях? Народ не достаточно оценил,что ли?
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26.08.2021 09:59 Ответить
оди ж найвеличнішому ніхто не співав, тому вирішили павтаріть
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26.08.2021 10:01 Ответить
Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА - Цензор.НЕТ 7559
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26.08.2021 09:59 Ответить
🤢🤮
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26.08.2021 10:29 Ответить
Не делают дороги плохо, делают тоже не нравится. Трудно быть властью в Украине.
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26.08.2021 10:02 Ответить
Потому, что народу интересно за чей счёт банкет,а охлосу пох.
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26.08.2021 10:03 Ответить
Дарога смерті! І вздовж Порошенко з косою стоїть!

дешевий галімий театр..............
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26.08.2021 10:02 Ответить
Ехал недавно в Прилуки через Пирятин. А потом оттуда на Борзну через Ичню. Вот где дорога смерти! Лютый треш. Я на работе сказал, что туда больше на своей машине не поеду.
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26.08.2021 11:12 Ответить
Коли ремонтували одеську трасу, вантажівки із щебнем розбили в мотлох дороги навколо Тального Тальне-Маньківка та Тальне-Умань, де розташований гранітний кар'єр.
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26.08.2021 12:48 Ответить
Нехай возять щебень польовими дорогами.
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27.09.2021 20:59 Ответить
Де велосипедні та пішохідні доріжки?? Ау проектувальники?? Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали "дорогою смерті", - ОДА - Цензор.НЕТ 3314
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26.08.2021 13:20 Ответить
Добре, що будують, чи добудовують дороги. Ще б підприємства не нищили, та економіку не руйнували.
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27.09.2021 21:02 Ответить
 
 