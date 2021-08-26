Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА. ФОТОрепортаж

Завершен ремонт первых 6 километров трассы Т-24-09 /М-03/ - Драбов - Золотоноша в селе Шрамковка Золотоношского района на Черкасщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

По словам главы ОГА, за все время независимости Украины трассу ни разу капитально не ремонтировали.

"Последние несколько лет она уже была практически непроездной. Местные жители называли эту трассу "дорогой смерти", - заявил Скичко.

Отмечается, что сейчас в работе еще два участка: от автодороги М-03 Киев - Харьков до Шрамковки и от Шрамковки до поворота на Золотоношку.

Ремонт дороги проводят в соответствии с международными стандартами.

Всего в этом году планируют отремонтировать 24 км автодороги в рамках президентской программы "Большая стройка".

Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.

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