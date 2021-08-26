Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Завершен ремонт первых 6 километров трассы Т-24-09 /М-03/ - Драбов - Золотоноша в селе Шрамковка Золотоношского района на Черкасщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
По словам главы ОГА, за все время независимости Украины трассу ни разу капитально не ремонтировали.
"Последние несколько лет она уже была практически непроездной. Местные жители называли эту трассу "дорогой смерти", - заявил Скичко.
Отмечается, что сейчас в работе еще два участка: от автодороги М-03 Киев - Харьков до Шрамковки и от Шрамковки до поворота на Золотоношку.
Ремонт дороги проводят в соответствии с международными стандартами.
Всего в этом году планируют отремонтировать 24 км автодороги в рамках президентской программы "Большая стройка".
Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.
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2016-2017 ушли на строительство асфальтовых заводов и создание законодательной базы. На этом фундаменте с 2018 и было начато строительство. К тому же Зе развешал свои билборды и на дорогах, отремонтированных при Порошенко, так что не удивительно, что из США создается такое впечатление.
73% тупо продалися за гарні дороги і за це заплатять завищеними цінами на будівництво тих же доріг, закручуванням гайок, нові закони про контроль доходів, необмежені можливості олігархів, стояння на колінах перед х..лом, ну і дороги не оцінять ті, кого можна було врятувати від ковіду.
дешевий галімий театр..............