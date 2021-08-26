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Пьяный и без прав: виновнику ДТП с тремя погибшими сообщено о подозрении, ему грозит до 12 лет тюрьмы, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские сообщили о подозрении водителю, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими на Львовщине. Еще семь человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В ведомстве напомнили, что 24 августа, около 23:00, на автодороге "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч" в селе Попеля Дрогобычского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном Гольф", за рулем которого находился житель того же города в возрасте 40 лет.

Пьяный и без прав: виновнику ДТП с тремя погибшими сообщено о подозрении, ему грозит до 12 лет тюрьмы, - полиция 01

В результате столкновения водитель "Гольфа" и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров "Гольфа" - двое 19-летних и один 17-ти лет, жители одного из сел района - все они были доставлены в больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель "Фольксвагена Пассат" и трое его пассажирок - жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 года.

Установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, человек никогда не имел водительского удостоверения.

Пьяный и без прав: виновнику ДТП с тремя погибшими сообщено о подозрении, ему грозит до 12 лет тюрьмы, - полиция 02
Фото: полиция/Facebook

Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины сообщили водителю "Пассата" о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается.
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Топ комментарии
+2
Понятно, что мудак на Пассате виновен. Но, из описания происшествия вытекает еще один вопрос: почему в пятиместном Гольфе было 6 человек?!
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26.08.2021 10:42
+1
Запорожец 15 человек) Спереди трое)
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26.08.2021 11:44
+1
А я заметил другую особенность: в машинах погибают реже, когда водители трезвые. А если еще и права получили по-честному, а не за сало, то вероятность ДТП стремится к нулю.
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26.08.2021 13:10
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Понятно, что мудак на Пассате виновен. Но, из описания происшествия вытекает еще один вопрос: почему в пятиместном Гольфе было 6 человек?!
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26.08.2021 10:42 Ответить
Потому что 17-19 лет. Во времена моей молодости мы ехали на разборки в соседнее село. Нас было 32 человека и одна машина москвич. За два раза всех перевезли.
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26.08.2021 10:52 Ответить
Запорожец 15 человек) Спереди трое)
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26.08.2021 11:44 Ответить
а на багажнике сверху можно еще на баяне играть
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27.08.2021 09:09 Ответить
Ну на то время, конец 90-х, баян уже был не в моде))) Хотя багажник был, да и сейчас он живой)))
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27.08.2021 09:29 Ответить
В ведомстве напомнили, что 24 августа, около 23:00...

В этот день скажу юности: "Привет!"
В этот день я в зрелость возьму билет
В этот день и водка не во вред
Мне сегодня тридцать лет
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26.08.2021 10:44 Ответить
ему грозит до 12 лет тюрьмы

Уже давно на свободе некий полтавец, въехавший в остановку с 6 трупами, так вот ему вроде дали по максимуму - 10 лет, а тут 12...
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26.08.2021 11:18 Ответить
Посидит года два, а может и раньше выпустят
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26.08.2021 11:25 Ответить
Заметил одну особенность - в более новых машинах люди куда реже погибают, особенно если при этом еще и пристегиваются. Но многим и дальше хочется ездить на 30-летнем хламе, битках со стреляными подушками, жигулях без подголовников, в ремни заглушки ставить, еще и детей возить на переднем сиденье или вообще перед собой за рулём...
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26.08.2021 11:35 Ответить
всё так, только причем здесь битки и стреляные подушки? Очередная мантра от "специалиста")))
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26.08.2021 13:06 Ответить
А я заметил другую особенность: в машинах погибают реже, когда водители трезвые. А если еще и права получили по-честному, а не за сало, то вероятность ДТП стремится к нулю.
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26.08.2021 13:10 Ответить
Пьяного водилу надо сажать даже без жертв на 5 лет.... А с жертвами - пожизненно....Пока смертную казнь не вернули....Иначе судопроизводством займётся улица.... Я бы не оставил жить пьяного водилу - убийцу, если бы с кем-нибудь из моих близких.... Нашёл бы способы....
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26.08.2021 11:41 Ответить
ті дурак, но тебе с єтим жить ,таких большинство ,все будет хреново у тебя...
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26.08.2021 12:22 Ответить
Навверняка -мудрийнарит за Зеро,або не голосував
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26.08.2021 12:20 Ответить
Ще не так давно на тій дорозі можна було розігнатись максимум до 30 км/год
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26.08.2021 12:20 Ответить
 
 