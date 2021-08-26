Пьяный и без прав: виновнику ДТП с тремя погибшими сообщено о подозрении, ему грозит до 12 лет тюрьмы, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские сообщили о подозрении водителю, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими на Львовщине. Еще семь человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В ведомстве напомнили, что 24 августа, около 23:00, на автодороге "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч" в селе Попеля Дрогобычского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном Гольф", за рулем которого находился житель того же города в возрасте 40 лет.

В результате столкновения водитель "Гольфа" и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров "Гольфа" - двое 19-летних и один 17-ти лет, жители одного из сел района - все они были доставлены в больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель "Фольксвагена Пассат" и трое его пассажирок - жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 года.

Установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, человек никогда не имел водительского удостоверения.



Фото: полиция/Facebook

Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины сообщили водителю "Пассата" о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается.