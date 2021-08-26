РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11864 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия Агрессия России против Украины
4 683 10
похороны (1498) потери (3857) донецкий аэропорт (538) Ян Осока (1501) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (107) 81 отдельная аэромобильная бригада (44)

Завтра во Львове перезахоронят тело киборга Дмитрия Гудзика, идентифицированного по ДНК

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Завтра во Львове перезахоронят тело киборга Дмитрия Гудзика, идентифицированного по ДНК

Завтра, 27 августа, во Львове в 9.00 по адресу: ул. Стрыйская, 88 начнется церемония прощания с Дмитрием Васильевичем Гудзиком, 17.11.1989 года рождения, уроженцем города Белз Сокальского района Львовской области, солдатом, военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 20 января 2015 года во время боев за Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Так как родные военнослужащего не опознали его тело, он был похоронен как временно неустановленный защитник Украины, на Краснопольском кладбище Днепра. Идентифицирован на основании экспертизы ДНК. У него остались жена и дочь.

Завтра во Львове перезахоронят тело киборга Дмитрия Гудзика, идентифицированного по ДНК 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили с большими потерями, - МВД

По информации Цензор.НЕТ, старший солдат Гудзик Дмитрий (позывной "ШАХТЕР") погиб 20.01.2015, управляя горящей МТ-ЛБ, которую подбили пророссийские боевики во время ее перемещения по взлетно-посадочной полосе к "новому терминалу" Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева . Экипажу МТ-ЛБ была поставлена задача прийти на помощь защитникам ДАПа, усилить огневую поддержку с помощью зенитной установки ЗУ-23-2. После того, как боевую машину подбили, "ШАХТЕР" пытался вывезти ее из-под удара боевиков и выйти в безопасную зону в сторону РЛС, но сдетонировал боекомплект. В результате погиб весь экипаж боевой машины.

До этого времени старший солдат Гудзик Дмитрий считался пропавшим без вести. Идентифицирован по ДНК-экспертизе, но долгое время родственники погибшего не могли поверить в его смерть.

Члены экипажа МТ-ЛБ:

- солдат Гудзик Дмитрий Васильевич, мастер-номер расчета, 80 АЭМБр, позывной "ШАХТЕР" (механик-водитель МТ-ЛБ);

-солдат Самак Николай Николаевич, командир отделения, 80 АЭМБр.

Расчет ЗУ-23-2:

- сержант Марченко Алексей Владимирович, главный сержант-командир отделения, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон);

-младший сержант Алексейчук Владислав Владимирович, наводчик, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон), позывной "ЭЛВИС";

- солдат Савчук Петр Васильевич, номер расчета, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон).

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Завтра во Львове перезахоронят тело киборга Дмитрия Гудзика, идентифицированного по ДНК - Цензор.НЕТ 8462
показать весь комментарий
26.08.2021 11:13
+13
Героям Слава!
показать весь комментарий
26.08.2021 11:16
+12
Окупанти заплатять сторицею!
Вічна пам'ять герою!
показать весь комментарий
26.08.2021 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Завтра во Львове перезахоронят тело киборга Дмитрия Гудзика, идентифицированного по ДНК - Цензор.НЕТ 8462
показать весь комментарий
26.08.2021 11:13 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
26.08.2021 11:16 Ответить
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
26.08.2021 11:18 Ответить
Окупанти заплатять сторицею!
Вічна пам'ять герою!
показать весь комментарий
26.08.2021 11:22 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
показать весь комментарий
26.08.2021 11:25 Ответить
Чужого горя не має.

Завтра у Львові перепоховають тіло кіборга Дмитра Гудзика, ідентифікованого за ДНК - Цензор.НЕТ 8786
показать весь комментарий
26.08.2021 11:28 Ответить
Вечная память! Склоняемся перед мужеством, чтим, помним, не забудем. Путин Х..йло!!
показать весь комментарий
26.08.2021 11:32 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....Завтра у Львові перепоховають тіло кіборга Дмитра Гудзика, ідентифікованого за ДНК - Цензор.НЕТ 786
показать весь комментарий
26.08.2021 11:33 Ответить
Слава Герою!
показать весь комментарий
26.08.2021 12:33 Ответить
Те, що батьки не могли прийняти загибель сина і вірили, що він живий, абсолютно зрозуміле.

Але краще знати правду. Це - горе і біль, але краще, ніж невідомість.

Тимчасово Невідомий Захисник України знайшов своє ім'я.
Спочивай спокійно, Воїне.
Світла пам'ять.
Глибокі співчуття рідним.
показать весь комментарий
27.08.2021 05:39 Ответить
 
 