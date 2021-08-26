Завтра во Львове перезахоронят тело киборга Дмитрия Гудзика, идентифицированного по ДНК

Завтра, 27 августа, во Львове в 9.00 по адресу: ул. Стрыйская, 88 начнется церемония прощания с Дмитрием Васильевичем Гудзиком, 17.11.1989 года рождения, уроженцем города Белз Сокальского района Львовской области, солдатом, военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 20 января 2015 года во время боев за Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Так как родные военнослужащего не опознали его тело, он был похоронен как временно неустановленный защитник Украины, на Краснопольском кладбище Днепра. Идентифицирован на основании экспертизы ДНК. У него остались жена и дочь.

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По информации Цензор.НЕТ, старший солдат Гудзик Дмитрий (позывной "ШАХТЕР") погиб 20.01.2015, управляя горящей МТ-ЛБ, которую подбили пророссийские боевики во время ее перемещения по взлетно-посадочной полосе к "новому терминалу" Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева . Экипажу МТ-ЛБ была поставлена задача прийти на помощь защитникам ДАПа, усилить огневую поддержку с помощью зенитной установки ЗУ-23-2. После того, как боевую машину подбили, "ШАХТЕР" пытался вывезти ее из-под удара боевиков и выйти в безопасную зону в сторону РЛС, но сдетонировал боекомплект. В результате погиб весь экипаж боевой машины.

До этого времени старший солдат Гудзик Дмитрий считался пропавшим без вести. Идентифицирован по ДНК-экспертизе, но долгое время родственники погибшего не могли поверить в его смерть.

Члены экипажа МТ-ЛБ:

- солдат Гудзик Дмитрий Васильевич, мастер-номер расчета, 80 АЭМБр, позывной "ШАХТЕР" (механик-водитель МТ-ЛБ);

-солдат Самак Николай Николаевич, командир отделения, 80 АЭМБр.

Расчет ЗУ-23-2:

- сержант Марченко Алексей Владимирович, главный сержант-командир отделения, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон);

-младший сержант Алексейчук Владислав Владимирович, наводчик, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон), позывной "ЭЛВИС";

- солдат Савчук Петр Васильевич, номер расчета, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон).