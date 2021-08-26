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Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Фоторепортаж

В знак поддержки Украины 24 августа сине-желтыми цветами засветились множество достопримечательностей по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

"Весь мир на днях праздновал вместе с Украиной День флага и 30-ю годовщину Независимости. В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор и CN Tower в Торонто, самое высокое здание мира Бурдж Халифа и одно из семи современных чудес света - памятник Христу-Искупителю в Рио-де-Жанейро, а также самая высокая башня Индонезии и еще множество других достопримечательностей", - говорится в сообщении.

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 01
Финикийская крепость, Ливан

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 02
Ниагарский водопад, Канада

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Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 03
Одно из семи чудес света - памятник Христу-Искупителю, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 04
Башня Кутуб Минар, Индия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 05
Бурж-Халифа, ОАЭ, самое высокое здание мира

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 06
Башня Менара Куала-Лумпур, Малайзия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 07
Мост Миллениум, Черногория

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 08
Башня Азади, Иран

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 09
Рыбацкий бастион Будайской крепости, Венгрия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 10
Мост Abdoun, Иордания

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 11
Измирская башня с часами, Турция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 12
Мост Пуэнте де ла Мухер, Аргентина

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 13
Площадь Элефтерия, Кипр

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 14
Мост Султан Селим Явуз, третий Босфорский мост, Турция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 15
Мост Султан Мехмеда Фатиха, второй Босфорский мост, Турция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 16
Национальный дворец культуры, Болгария

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 17
Самая высокая башня Гамма, Индонезия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 18
Дворец Наций, Отделение ООН в Женеве

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 19
Салоники, Греция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 20
Хрустальный Дворец Ботанического Сада, город Куритиба, Бразилия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 21
CN Tower, Торонто, Канада

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 22
Петршинская обзорная башня, Чехия (уменьшенная в 5 раз копия Эйфелевой башни)

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 23
Жверинский мост, Литва

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 24
Монумент Монас, Индонезия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 25
Телебашня TELSTRA, Канберра, Австралия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 26
Мост Хай-Левел, Эдмонтон, Канада

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 27
Совет Европы, Страсбург, Франция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 28
Отель Shamakhi Palace, Азербайджан

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 29
Парк Sveučilišna livada, Хорватия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 30
Телебашня Тбилиси, Грузия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 31
Кингдом Центр, Саудовская Аравия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 32
Штаб-квартира Федерации промышленности штата Сан-Пауло, Бразилия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 33
Mansion House, Дублин

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 34
Площадь свободы, Эстония

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 35
Мэрия города Болтона, Великобритания

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 36
Вуковарская башня, Хорватия (символ хорватской войны за независимость)

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 37
Мэрия Фредериктон, Канада

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 38
Конгресс Республики Перу

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 39
Башня Атакуле, Турция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 40
Кувейтский башни

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 41
Башня Алор-Стар, Малайзия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 42
Башня в городе Шиофок, Венгрия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 43
Мэрия города Мурсия, Испания

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 44
Дворец Игуасу - место размещения Правительства штата Паранá, город Куритиба, Бразилия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 45
Мэрия города Малага, Испания

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 46
Отель "Узбекистан", Узбекистан

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 47
Мост Короля Миндаугаса, Литва

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 48
Бульвар Сен-Жермен в Париже, сквер Тараса Шевченко, Франция
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Топ комментарии
+9
Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 3335.
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26.08.2021 12:06
+7
Як приємно... Будь благословенна Україна!!!
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26.08.2021 12:01
+6
Дуже гарно, справжня краса. Проте, це не у нас. А у нас:
министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм доложила президенту США Байдену об итогах визита в Украину: " There I have no one to talk to ...".
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26.08.2021 11:56
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Дуже гарно, справжня краса. Проте, це не у нас. А у нас:
министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм доложила президенту США Байдену об итогах визита в Украину: " There I have no one to talk to ...".
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26.08.2021 11:56 Ответить
И этот герб зебилье хочет уничтожить? Гляньте, насколько он красив на той же иранской башне...
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26.08.2021 11:59 Ответить
Интересно, существует ли закон о наказании за уничтожение государственного герба бывшим президентом? Если нет, то надо придумать в обязательном порядке специально для Зеленского. И чтоб максимальный срок. Потому, что он уничтожит не просто герб, а, считай, национальное достояние. Руки прочь от Щита с Тризубом!!!
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26.08.2021 12:10 Ответить
Никто ничего уничтожать не собирается, перестаньте срач разгонять.
Есть понятие "малый герб" и "большой герб". Малый у нас уже долго, он везде применяется и будет применяться дальше массово. А тут речь об утверждении большого, который применяется только в отдельных протокольных ситуациях.

Да и вряд ли будет 300 голосов для его окончательного утверждения, потому что там споры - каждой фракции парламента свой вариант нравится. Так что на первом чтении всё и закончится
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26.08.2021 12:31 Ответить
Если бы не имели возможность набрать 300 голосов, вряд ли бы так петушились бы с этим вопросом. Поднять шум, чтобы облажаться? Зная, что это за люди можно допустить, что все будет не так, как Вы утверждаете. Они пришли к власти на лозунгах о справедливости, но это не мешает им делать все наоборот. Здесь будет так же.
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26.08.2021 12:46 Ответить
Нечего обсуждать! Сказано - зеленые ручки прочь от герба Украины!!
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26.08.2021 14:16 Ответить
А как же братская роССия???!!! Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 5633
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26.08.2021 11:57 Ответить
Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 3335.
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26.08.2021 12:06 Ответить
Значит МИД Украины не захотел арендовать подсветку в стране-агрессоре.
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26.08.2021 12:11 Ответить
Скільки бюджетних грошей потрачено?
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26.08.2021 11:58 Ответить
Ну, тут это неважно. На это не жалко, ведь действительно очень красиво. Наши криворагульные гопники обходятся куда дороже бюджету.
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26.08.2021 12:00 Ответить
А офис преЗедента был подсвечен цветами национального флага или решил не раздражать ту (по факту свою) сторону !?
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26.08.2021 12:00 Ответить
Да я всево лішь хотєл пошуіть . Я ж не знал шо Пьотр Алєксєіч абідіцца .

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 8873 .
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26.08.2021 12:13 Ответить
Як приємно... Будь благословенна Україна!!!
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26.08.2021 12:01 Ответить
Турция найбольше светоинсталяций потом арабы удивили особенно Иран ..Бразилия не ожидал ...Знаете почему ? Мы не лезим на танках в Молдавию или Белорусию спасать украинских мальчиков в одних трусиках ..как и все эти страны
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26.08.2021 12:15 Ответить
Не будь наивным. Подсветку заказали за деньги, к тому же немалые.
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26.08.2021 12:26 Ответить
Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові пам'ятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України - Цензор.НЕТ 5554.
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26.08.2021 12:47 Ответить
В Гугле тоже заказали символику Украины?))
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26.08.2021 14:49 Ответить
Нет, но её могли видеть только под украинским IP
В других странах, другие картинки.
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26.08.2021 18:55 Ответить
як гарно і зворушливо !!!
ДЯКУЄМО всім і кожному, хто до цього причетний !
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26.08.2021 12:18 Ответить
Приятно, чего уж там . . .

По Ирану интересно - там же просто так ничего не происходит, вопрос явно согласовывался выше уровня мэрии Тегерана . . . это типа такая попытка сделать первый шаг к примирению за умышленно сбитый Боинг, что-ли ?
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26.08.2021 12:28 Ответить
до ЦЕНЗОРа:
в українській мові немає ні мерії, ні мера,
натомість є міська управа і війт.
Прохання шанувати мову країни, в якій живете.
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26.08.2021 12:47 Ответить
Не неси херню. Тогда откажись от интернета, этого слова тоже нет в Украинском. Про заимствованные слова наверное ничего не слышал.
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26.08.2021 13:48 Ответить
И только послышался вой со стороны болот
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26.08.2021 13:24 Ответить
Спасибо кремлевским фашистам за окупацию Крыма и Донбасса. Теперь весь мир знает Украину и украинские символы - флаг и герб Украины!
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26.08.2021 14:20 Ответить
Спвсибо большое! Очень приятно это все было увидеть!💙💛
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26.08.2021 14:47 Ответить
 
 