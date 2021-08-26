Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Фоторепортаж
В знак поддержки Украины 24 августа сине-желтыми цветами засветились множество достопримечательностей по всему миру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.
"Весь мир на днях праздновал вместе с Украиной День флага и 30-ю годовщину Независимости. В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор и CN Tower в Торонто, самое высокое здание мира Бурдж Халифа и одно из семи современных чудес света - памятник Христу-Искупителю в Рио-де-Жанейро, а также самая высокая башня Индонезии и еще множество других достопримечательностей", - говорится в сообщении.
Одно из семи чудес света - памятник Христу-Искупителю, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Бурж-Халифа, ОАЭ, самое высокое здание мира
Башня Менара Куала-Лумпур, Малайзия
Рыбацкий бастион Будайской крепости, Венгрия
Измирская башня с часами, Турция
Мост Пуэнте де ла Мухер, Аргентина
Мост Султан Селим Явуз, третий Босфорский мост, Турция
Мост Султан Мехмеда Фатиха, второй Босфорский мост, Турция
Национальный дворец культуры, Болгария
Самая высокая башня Гамма, Индонезия
Дворец Наций, Отделение ООН в Женеве
Хрустальный Дворец Ботанического Сада, город Куритиба, Бразилия
Петршинская обзорная башня, Чехия (уменьшенная в 5 раз копия Эйфелевой башни)
Телебашня TELSTRA, Канберра, Австралия
Мост Хай-Левел, Эдмонтон, Канада
Совет Европы, Страсбург, Франция
Отель Shamakhi Palace, Азербайджан
Парк Sveučilišna livada, Хорватия
Кингдом Центр, Саудовская Аравия
Штаб-квартира Федерации промышленности штата Сан-Пауло, Бразилия
Мэрия города Болтона, Великобритания
Вуковарская башня, Хорватия (символ хорватской войны за независимость)
Башня в городе Шиофок, Венгрия
Дворец Игуасу - место размещения Правительства штата Паранá, город Куритиба, Бразилия
Отель "Узбекистан", Узбекистан
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министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм доложила президенту США Байдену об итогах визита в Украину: " There I have no one to talk to ...".
Есть понятие "малый герб" и "большой герб". Малый у нас уже долго, он везде применяется и будет применяться дальше массово. А тут речь об утверждении большого, который применяется только в отдельных протокольных ситуациях.
Да и вряд ли будет 300 голосов для его окончательного утверждения, потому что там споры - каждой фракции парламента свой вариант нравится. Так что на первом чтении всё и закончится
.
В других странах, другие картинки.
ДЯКУЄМО всім і кожному, хто до цього причетний !
По Ирану интересно - там же просто так ничего не происходит, вопрос явно согласовывался выше уровня мэрии Тегерана . . . это типа такая попытка сделать первый шаг к примирению за умышленно сбитый Боинг, что-ли ?
в українській мові немає ні мерії, ні мера,
натомість є міська управа і війт.
Прохання шанувати мову країни, в якій живете.