Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости. ФОТОрепортаж

В знак поддержки Украины 24 августа сине-желтыми цветами засветились множество достопримечательностей по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

"Весь мир на днях праздновал вместе с Украиной День флага и 30-ю годовщину Независимости. В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор и CN Tower в Торонто, самое высокое здание мира Бурдж Халифа и одно из семи современных чудес света - памятник Христу-Искупителю в Рио-де-Жанейро, а также самая высокая башня Индонезии и еще множество других достопримечательностей", - говорится в сообщении.



Финикийская крепость, Ливан



Ниагарский водопад, Канада

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Одно из семи чудес света - памятник Христу-Искупителю, Рио-де-Жанейро, Бразилия



Башня Кутуб Минар, Индия



Бурж-Халифа, ОАЭ, самое высокое здание мира



Башня Менара Куала-Лумпур, Малайзия



Мост Миллениум, Черногория



Башня Азади, Иран



Рыбацкий бастион Будайской крепости, Венгрия



Мост Abdoun, Иордания



Измирская башня с часами, Турция



Мост Пуэнте де ла Мухер, Аргентина



Площадь Элефтерия, Кипр



Мост Султан Селим Явуз, третий Босфорский мост, Турция



Мост Султан Мехмеда Фатиха, второй Босфорский мост, Турция



Национальный дворец культуры, Болгария



Самая высокая башня Гамма, Индонезия



Дворец Наций, Отделение ООН в Женеве



Салоники, Греция



Хрустальный Дворец Ботанического Сада, город Куритиба, Бразилия



CN Tower, Торонто, Канада



Петршинская обзорная башня, Чехия (уменьшенная в 5 раз копия Эйфелевой башни)



Жверинский мост, Литва



Монумент Монас, Индонезия



Телебашня TELSTRA, Канберра, Австралия



Мост Хай-Левел, Эдмонтон, Канада



Совет Европы, Страсбург, Франция



Отель Shamakhi Palace, Азербайджан



Парк Sveučilišna livada, Хорватия



Телебашня Тбилиси, Грузия



Кингдом Центр, Саудовская Аравия



Штаб-квартира Федерации промышленности штата Сан-Пауло, Бразилия



Mansion House, Дублин



Площадь свободы, Эстония



Мэрия города Болтона, Великобритания



Вуковарская башня, Хорватия (символ хорватской войны за независимость)



Мэрия Фредериктон, Канада



Конгресс Республики Перу



Башня Атакуле, Турция



Кувейтский башни



Башня Алор-Стар, Малайзия



Башня в городе Шиофок, Венгрия



Мэрия города Мурсия, Испания



Дворец Игуасу - место размещения Правительства штата Паранá, город Куритиба, Бразилия



Мэрия города Малага, Испания



Отель "Узбекистан", Узбекистан



Мост Короля Миндаугаса, Литва



Бульвар Сен-Жермен в Париже, сквер Тараса Шевченко, Франция