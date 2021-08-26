Войска РФ обстреляли из гранатометов жилые дома в Травневом. ФОТОрепортаж

Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой военно-гражданской областной госадминистрации.

Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18:40 было осуществлено 2 выстрела из АГС-17.

В 19:15 получено сообщение о попадании боеприпасов во двор по адресу: ул. Центральная, д. № 4.

Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, заросшим кустами.

Невзорвавшихся боеприпасов не обнаружено.

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