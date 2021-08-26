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Войска РФ обстреляли из гранатометов жилые дома в Травневом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой военно-гражданской областной госадминистрации.

Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18:40 было осуществлено 2 выстрела из АГС-17.

В 19:15 получено сообщение о попадании боеприпасов во двор по адресу: ул. Центральная, д. № 4.

Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, заросшим кустами.

Невзорвавшихся боеприпасов не обнаружено.

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Войска РФ обстреляли из гранатометов жилые дома в Травневом 01
Войска РФ обстреляли из гранатометов жилые дома в Травневом 02
Войска РФ обстреляли из гранатометов жилые дома в Травневом 03
Войска РФ обстреляли из гранатометов жилые дома в Травневом 04
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Покажите эти фото в Израиле! Кто-то может себе представить, что они будут ходить с пачкой бумаги, портативным принтером и фиксировать обстрелы своей территории !?
Возмездие и только оно определяет сознание той стороны !!!
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26.08.2021 12:44 Ответить
Ви думаєте що, Ізраїль документально не фіксує кожне влучання і не складає опис збитків? То, ви глибоко помиляєтеся. Це, необхідна процедура, яка має щонайменше декілька причин.
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26.08.2021 12:59 Ответить
ЗФ РФ - збройні формування рашиської федерації. Все вірно, а не "Та сторона"
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26.08.2021 12:45 Ответить
О преступлениях сепаров должен знать весь мир
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26.08.2021 13:05 Ответить
Я одного не розумію : за що російсько-фашистські загарбники так ненавидять місцевих рюзькогаварящих ватніків , що готові вбивати їх в режимі 24/7 . Маньяки якісь .
Поки бачу одну причину : ватніки їдять російський бюджет , що негативно впливає на добробут росіян .
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26.08.2021 13:37 Ответить
Вот почему Украину нельзя победить.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34
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26.08.2021 14:55 Ответить
еще надо дописать - "террористы прятались в жил. инфрастуктуре, по которой ответный огонь не открывали"... Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому - Цензор.НЕТ 8347 Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому - Цензор.НЕТ 1615 Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому - Цензор.НЕТ 1094
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26.08.2021 15:07 Ответить
 
 