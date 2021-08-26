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Госпогранслужба (5395) наркотики (2105) Россия (91205) Харьковщина (4113)

Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Гражданин Украины пытался ввезти из РФ наркотические вещества, весом почти 3 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Подозрительное вещество обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине. Во время погранично-таможенного оформления микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которым из РФ возвращался украинец 1967 года рождения, пограничный пес отреагировал на одну из сумок. Внутри был запаян полиэтиленовый мешочек, весом почти 3 кг, наполненный мелкими белыми кристаллами. Экспресс-анализ показал, что найденное вещество содержит наркотические вещества по индикатору "героин, морфин, бупренорфин".

"Водитель автомобиля пояснил, что наркокурьером стал нечаянно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей и иногда грузов. Он рассказал, что вез из России биодобавку для животных по заказу одной фирмы. Сообщить во время погранично-таможенного оформления о передаче водитель якобы забыл", - говорится в сообщении.

Так это или нет будут устанавливать компетентные органы. Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу.

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Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 01
Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 02
Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 03
Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 04
Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Такі да. Біодобавка для жИвотних.
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26.08.2021 12:52
+3
Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9078
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26.08.2021 13:08
+1
а что, собственно, не правильно? Все правильно. Но задержать нужно.
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26.08.2021 12:47
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Правила форума Совет форумчан
это животное нужно выдворить из страны и паспорт отобрать. за поребрик таких скотов
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26.08.2021 12:44 Ответить
ето животное нужно расстрелять прямо на обочине
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26.08.2021 12:53 Ответить
Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9078
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26.08.2021 13:08 Ответить
биодобавки для животных


а может он прав?
а может в этом и есть ЗЕляжная правда ? Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7986
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26.08.2021 13:25 Ответить
бройлеры, нашпигованные кокаином !
что мы едим ?
ужас! ужас! ужас! Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5084
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26.08.2021 13:28 Ответить
а что, собственно, не правильно? Все правильно. Но задержать нужно.
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26.08.2021 12:47 Ответить
а животные ?

животные без добавки голодают !!!! Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3239
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26.08.2021 13:26 Ответить
Такі да. Біодобавка для жИвотних.
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26.08.2021 12:52 Ответить
бо це - тупа відмазка
таке могло прокатити десь у 70-х, у 80-х вже навряд чи
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26.08.2021 12:51 Ответить
Віз плату за Сватів і спалився.
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26.08.2021 12:58 Ответить
ну кацапам нужно продвигать товар братского талибана ..
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26.08.2021 13:12 Ответить
Ещё повезло что задержали на украинской стороне. В России за контрабанду наркоты дают до 20 лет а в особо крупном размере до пожизненного.
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26.08.2021 13:17 Ответить
вот именно шо для животных. у меня одно таое животное в подъезде живёт, то обоссаный на ступеньках спит, то чертей на крыше гоняет то старую мамашу терроризирует то бабло у соседей на ганджубас выпрашивает..... отправьте этого курьра назад в рашку пусть кацапские животные порадуются!
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26.08.2021 15:54 Ответить
 
 