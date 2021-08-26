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Днепропетровщина (2877) ремонт (1150) школа (2886) Большая стройка (722)

90-летний корпус школы на Днепропетровщине полностью модернизировали, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Днепропетровщине в г. Апостолово полностью модернизировали здание школы №3.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу в двух школах Апостолово приятные перемены. В одной обустраиваем современный стадион. А в учебном заведении №3 близится к завершению обновление здания и двора. Для учеников - яркое и комфортное образовательное пространство", - отметил руководитель ОГА Валентин Резниченко.

Комплекс зданий школы №3 состоит из трех корпусов. Сейчас идут к финишу работы в рамках президентской программы "Большая стройка" по обновлению последнего, который является старейшим, построенным почти 90 лет назад.

Отмечается, что осталось немного доработать пищеблок. Рабочие сейчас проводят там электрику.

Во время ремонта учебные кабинеты в корпусе сделали цветными и стильными. Расположены в корпусе также учительская, библиотека, малый спортзал и столовая.

Близки к завершениют также работы по благоустройству прилегающей территории, где, в частности, планируют высадить фруктовые деревья.

За счет государственной субвенции и местного бюджета для школы приобрели новую мебель. В ближайшее время должны прибыть классные доски.

Напомним, на днях в Днепропетровской области состоялся заезд гоночных болидов на трассе Н-31 Днепр - Решетиловка, построенной в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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90-летний корпус школы на Днепропетровщине полностью модернизировали, - ОГА 01
90-летний корпус школы на Днепропетровщине полностью модернизировали, - ОГА 02
90-летний корпус школы на Днепропетровщине полностью модернизировали, - ОГА 03
90-летний корпус школы на Днепропетровщине полностью модернизировали, - ОГА 04
90-летний корпус школы на Днепропетровщине полностью модернизировали, - ОГА 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Молодці !!!
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26.08.2021 15:26
+4
Это хорошо
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26.08.2021 15:25
+4
а начат ремонт ещё давно...
карликовый ********** просто украл начинания. Вот видео начала реконструкции.
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26.08.2021 15:50
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26.08.2021 15:25 Ответить
Молодці !!!
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26.08.2021 15:26 Ответить
Круто!!!!!! УважухА!!!
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26.08.2021 15:30 Ответить
а начат ремонт ещё давно...
карликовый ********** просто украл начинания. Вот видео начала реконструкции.
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26.08.2021 15:50 Ответить
Тссс, не руйнуй ідеальний світ зелені. Їх ще очікує сюрприз із відремонтованими дорогами по програмі Крадівництво, які передадуть у приватну власність і які стануть платними (і це за відсутності альтернативних шляхів).
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26.08.2021 16:03 Ответить
Апостоловская школа №3 состоит из трех корпусов. В течение многих десятилетий капитальный ремонт в ней не проводился. В настоящее время ремонтные работы заканчиваются в самом старом из корпусов, построенном 90 лет назад.

https://rus.lb.ua/news/2021/08/26/492502_programme_zelenskogo_apostolovo.html
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26.08.2021 16:41 Ответить
Зеля-вор.
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26.08.2021 16:22 Ответить
видно шо стенки метровые..анти калашниковые..
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26.08.2021 17:04 Ответить
При чем здесь большое крадивныцтво зельцмана?
Школа ремонтируется за деньги ГРОМАДЫ---это спасибо Пороху и его децентрализации, что деньги на местах появились!
А зечмо сразу примазывается со своим крадивныцтвом!
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27.08.2021 00:05 Ответить
 
 