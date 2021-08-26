Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
У стен КГГА проходил пикет с требованием прекратить незаконное строительство в прибрежной зоне Днепра Никольско-Слободской, 7-9.
Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Юрий Левченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Горе-застройщик (ООО "Новая Слободка" - Насиковский и Столар) возобновил незаконные строительные работы на Никольско-Слободcкой 7-9. Все это с армией титушок, которая применяет физическую силу к местным жителям", - говорится в сообщении.
После встречи с протестующими Кличко поручил благоустройству заблокировать проезд к строительной площадке. Сегодня должны установить бетонные блоки на коммунальной участке вокруг строительства, которая является парковой зоной (своего подъезда у застройщика нет).
"Отменена контрольная карточка на забор, ведь застройщик вышел за пределы своего участка. Если за 3 дня он сам не уберет забор, в субботу должен быть демонтаж. Еще один очень важный момент ... - охрана общественного порядка со стороны муниципальной варты, которая подчинена кличковской власти. По результатам переговоров они должны обеспечивать охрану местных жителей от титушок застройщика", - отметил Левченко.
Кроме того, КГГА должна обратиться к ГАСИ, чтобы те в судебном порядке отменили свое разрешение.
Также громада настояла на вынесении повторного предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА о приостановлении строительных работ.
"После того как застройщику ограничат пользование незаконным строительством, ему предложат добровольно капитулировать согласившись на выкуп участка в коммунальную собственность. Соответствующий проект решения уже готов", - подчеркнул он.
Также КГГА и ее профильные Департаменты должны подать ряд исков и обращений. Громада сформировала четкий перечень, в ближайшее время его передадут Кличко.
Ранее сообщалось, что 19 августа, в исторической местности Киева, на Никольской слободке, вблизи стройплощадки бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих также там произошла драка.
Пожалуйста, подождите...
Когда же вы уже нажретесь?!!
Когда люди перекрывали пр.Бажана в знак протеста против начала строительства очередного ТРЦ, тогда этот боксер обещал: там будет сквер. Ага, счас. Потрачены миллионы на посадку чахлых деревцев, но сейчас у метро Осокорки уже ДВЕ (!) стройки, нигде нет паспорта строительства, на запросы местных жителей, КГГА (т.е.Кличко) отвечает, что "идет замена труб канализационного коллектора". Правда, почему-то забиты многометровые сваи, сооружена подпорная стенка, и залиты фундаменты .
Хороша "замена труб" по Кличко.
Когда же вы уже нажретесь?!!
А уж куда проще - забить в гугле "погода київ" и убедиться, что я - прав, а ты - нет.
Конкретно только.
Или ты зебилами Кличко со Столаром называешь? Тогда нет вопросов - что они понастроили мы в курсе.
Ну и в случае с такими как Гейтс (тут, кстати, тот нечастый вариант, когда точно хватает и тратит он их на благотворительность ежедневно), Безос, Пейдж и тд - вообще нет претензий - они делают благо для людей и с этого честно зарабатывают - супер.
Но вот по поводу таких как Столар, Комарницкий и тд - совершенно иной разговор, это откровенные мерзавцы, которые зарабатывают на ограблении людей, города государства, создавая при этом в основном неудобства другим людям и плюя на законы.