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КГГА (2931) Кличко (4510) пикет (697) застройка (701) Левченко Юрий (42)

Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

У стен КГГА проходил пикет с требованием прекратить незаконное строительство в прибрежной зоне Днепра Никольско-Слободской, 7-9.

Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Юрий Левченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Горе-застройщик (ООО "Новая Слободка" - Насиковский и Столар) возобновил незаконные строительные работы на Никольско-Слободcкой 7-9. Все это с армией титушок, которая применяет физическую силу к местным жителям", - говорится в сообщении.

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После встречи с протестующими Кличко поручил благоустройству заблокировать проезд к строительной площадке. Сегодня должны установить бетонные блоки на коммунальной участке вокруг строительства, которая является парковой зоной (своего подъезда у застройщика нет).

"Отменена контрольная карточка на забор, ведь застройщик вышел за пределы своего участка. Если за 3 дня он сам не уберет забор, в субботу должен быть демонтаж. Еще один очень важный момент ... - охрана общественного порядка со стороны муниципальной варты, которая подчинена кличковской власти. По результатам переговоров они должны обеспечивать охрану местных жителей от титушок застройщика", - отметил Левченко.

Кроме того, КГГА должна обратиться к ГАСИ, чтобы те в судебном порядке отменили свое разрешение.

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Также громада настояла на вынесении повторного предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА о приостановлении строительных работ.

"После того как застройщику ограничат пользование незаконным строительством, ему предложат добровольно капитулировать согласившись на выкуп участка в коммунальную собственность. Соответствующий проект решения уже готов", - подчеркнул он.

Также КГГА и ее профильные Департаменты должны подать ряд исков и обращений. Громада сформировала четкий перечень, в ближайшее время его передадут Кличко.

Ранее сообщалось, что 19 августа, в исторической местности Киева, на Никольской слободке, вблизи стройплощадки бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих также там произошла драка.

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Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке 01
Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке 02
Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке 03
Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке 04
Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке 05
Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Кличко! Столар!
Когда же вы уже нажретесь?!!
Когда люди перекрывали пр.Бажана в знак протеста против начала строительства очередного ТРЦ, тогда этот боксер обещал: там будет сквер. Ага, счас. Потрачены миллионы на посадку чахлых деревцев, но сейчас у метро Осокорки уже ДВЕ (!) стройки, нигде нет паспорта строительства, на запросы местных жителей, КГГА (т.е.Кличко) отвечает, что "идет замена труб канализационного коллектора". Правда, почему-то забиты многометровые сваи, сооружена подпорная стенка, и залиты фундаменты .
Хороша "замена труб" по Кличко.
Когда же вы уже нажретесь?!!
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26.08.2021 16:06
+10
Віталій пишеться з великої букви , Віталік теж . А рускіє паляться зразу - улюблена їхня тема : "пєтухі і жопи".
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26.08.2021 16:23
+6
Зашевелилился виталик, когда жаренный петух в жопу клюнул
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26.08.2021 15:49
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Зашевелилился виталик, когда жаренный петух в жопу клюнул
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26.08.2021 15:49 Ответить
Нет, не клюнул. Клюнул бы, это если бы его поместили в СИЗО без права внесения залога.
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26.08.2021 16:07 Ответить
Віталій пишеться з великої букви , Віталік теж . А рускіє паляться зразу - улюблена їхня тема : "пєтухі і жопи".
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26.08.2021 16:23 Ответить
це по Фройду... про що весь ас думають, те й на язику...
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26.08.2021 17:33 Ответить
Кличко! Столар!
Когда же вы уже нажретесь?!!
Когда люди перекрывали пр.Бажана в знак протеста против начала строительства очередного ТРЦ, тогда этот боксер обещал: там будет сквер. Ага, счас. Потрачены миллионы на посадку чахлых деревцев, но сейчас у метро Осокорки уже ДВЕ (!) стройки, нигде нет паспорта строительства, на запросы местных жителей, КГГА (т.е.Кличко) отвечает, что "идет замена труб канализационного коллектора". Правда, почему-то забиты многометровые сваи, сооружена подпорная стенка, и залиты фундаменты .
Хороша "замена труб" по Кличко.
Когда же вы уже нажретесь?!!
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26.08.2021 16:06 Ответить
Зебіли , коли ви вже позатикаєтесь ?
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26.08.2021 16:24 Ответить
На Борщаге круче - застройщик вынес подпорные сваи своего ТРЦ на проезжую часть, заняв по полосе с каждой стороны. Ради этого гребаного ТРЦ перенесли даже конечную трамвая, тк трц строится там, где была эта конечная! Раньше это была пересадочная станция с Окружной (Вишневое, Софиевская) в центр, теперь видел, люди топают по пол-километра до следующей станции. Кто мог это сделать без ведома Кличко? Конечно же никто!
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26.08.2021 19:16 Ответить
Как же он задолбал со строительной мафией и бардаком!
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26.08.2021 16:59 Ответить
это какого года фотки на улице жара тут все у бруках на ноги и дожжь...маловероятно что пруф
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26.08.2021 17:06 Ответить
ты на улицу выходил или ты не в Украине ?
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26.08.2021 18:41 Ответить
у нас +30 вечером 25
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26.08.2021 23:18 Ответить
На улице лужи вообще-то в Киеве - дождь недавно прошел. И я бы не назвал +15 жарой.
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26.08.2021 19:17 Ответить
ну вообще +30вукраине а сто киев отдельный мир фейковый
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26.08.2021 23:17 Ответить
Вообще-то в Украине +30 было неделю назад. Уже неделя как похолодало.
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26.08.2021 23:36 Ответить
у нас так а ты фейки пускаешь)
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27.08.2021 00:03 Ответить
Ты, наверное, ватник - только вы так можете говорить ан черное - белое и наоборот.
А уж куда проще - забить в гугле "погода київ" и убедиться, что я - прав, а ты - нет.
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27.08.2021 06:14 Ответить
Клічко держить дах будівельній мафії і деребанить Київ, не гірше Льоні Космоса.
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26.08.2021 17:12 Ответить
Тебе рассказать сколько зебилы за два года понастраивали свинарников по городу?
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26.08.2021 17:37 Ответить
Расскажи.
Конкретно только.
Или ты зебилами Кличко со Столаром называешь? Тогда нет вопросов - что они понастроили мы в курсе.
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26.08.2021 19:18 Ответить
Він тут не житиме, а сім'я давно в Австрії живе.
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26.08.2021 17:14 Ответить
Он долларовый миллионер уже лет 20. Может себе позволить
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26.08.2021 17:38 Ответить
Миллионерам почти никогда не бывает достаточно денег.
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26.08.2021 19:19 Ответить
А вам? Как же вам зависть рвет душу....
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27.08.2021 07:51 Ответить
Зависть? Нет, просто констатация факта.
Ну и в случае с такими как Гейтс (тут, кстати, тот нечастый вариант, когда точно хватает и тратит он их на благотворительность ежедневно), Безос, Пейдж и тд - вообще нет претензий - они делают благо для людей и с этого честно зарабатывают - супер.
Но вот по поводу таких как Столар, Комарницкий и тд - совершенно иной разговор, это откровенные мерзавцы, которые зарабатывают на ограблении людей, города государства, создавая при этом в основном неудобства другим людям и плюя на законы.
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27.08.2021 08:19 Ответить
верно.
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26.08.2021 21:27 Ответить
Где ПАРК?!!!!!!
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26.08.2021 22:51 Ответить
 
 