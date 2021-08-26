Директора Азово-Сивашского парка Бандурина поймали на взятке. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
По версии следователей, он брал с туристов дополнительные деньги за право ездить по заповедному острову Бирючий на автомобиле. Олег Бандурин - депутат Мелитопольского горсовета.
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области Нацполиции задержали и.о. директора национального природного парка - депутата Мелитопольского горсовета во время получения очередного "транша". Частный перевозчик предоставил ему шесть тысяч гривен за разрешение на беспрепятственный проезд туристического автобуса на территорию острова", - сказано в сообщении.
Бандурину собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды). Ему может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Азово-Сивашский национальный парк находится в подчинении Государственного управления делами.
Пожалуйста, подождите...
І з якого часу все змінилось?
Прізвище: ПОПОВЧУК
Ім'я: ЄВГЕНІЙ
По батькові (за наявності): СЕРГІЙОВИЧ
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):
Азово-Сиваський національний природний парк
Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):
Директор
КОД ce53ab5f-d072-4f22-b09c-31219e767f70
ТИП ДОКУМЕНТА Декларація
ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ Щорічна
ПЕРІОД 2020
ДАТА ТА ЧАС ПОДАННЯ 24.03.2021 10:57
мародерапорошенка
Під заставу сьогодні випустили, чиновника, що брав хабарі за дозволи в ігорному бізнесі. Довірену особу Баканова. А Ви говорите Клоун взявся за взяточників....
К каким еще громким делам имеет отношение Гладковский:
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского по делу о закупке для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ.Данная техника поставлялась для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и Порошенко.Еще он и его сын Игорь Гладковский являются фигурантами дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Благодаря преступной схеме у государства было украдено не менее 250 миллионов гривен. Ее суть заключалась в том, что через фирмы-прокладки (одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который в то время принадлежал Порошенко) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2 - 4 раза ценам.В конце августа 2019 НАБУ против Гладковского начало уголовное производство по факту декларирования ложной информации об имуществе. Перед этим у эксчиновника нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" добавить в декларации. Если его вину докажут, ему грозит до 2 лет тюрьмы, штраф или лишение права заниматься определенной деятельностью.
- НАЗК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Дело в том, что он в исправленной декларации 2015 года не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у сына корпоративных прав в ООО "Киивбиоенерго". Кроме того, Гладковский в декларации не указал информацию об автомобиле, который принадлежит его сыну. В итоге НАЗК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.Повторюсь.очень показательно как здесь обеляют порошенковских воров.
Откуда вы такие рукожопы беретесь?))) Сами себя умудряетесь опровергать)))
Ха, а может на лечение собачек, у няши№2 денег не хватает?