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В здание Офиса омбудсмена бросили "коктейль Молотова". Злоумышленник задержан, - Денисова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 26 августа, в 15-10 в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Видео Сергей Окунев, "Ґрати"

"К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия. Выражаю искреннюю благодарность министру внутренних дел Украина Денису Монастырскому за оперативное реагирование на это нападение", - отметила Денисова.

В здание Офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова. Злоумышленник задержан, - Денисова 01
В здание Офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова. Злоумышленник задержан, - Денисова 02
В здание Офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова. Злоумышленник задержан, - Денисова 03

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Как позже уточнили в прокуратуре Киева, после совершенного мужчина пытался убежать, но был задержан сотрудниками Управления государственной охраны. В результате инцидента пострадавших нет. Задержанным оказался гражданин Украины, 1970 года рождения. Сейчас задержанный доставлен в Печерское управление полиции ГУ НП в г. Киеве для проведения следственных действий. Мотивы и обстоятельства правонарушений выясняются.

В здание Офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова. Злоумышленник задержан, - Денисова 04
В здание Офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова. Злоумышленник задержан, - Денисова 05
В здание Офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова. Злоумышленник задержан, - Денисова 06
В здание Офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова. Злоумышленник задержан, - Денисова 07

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
а Монастырский при чем? он что...лично задерживал метателя?
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26.08.2021 16:26
+14
"Напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" у Києві, скоєний через його політичну діяльність; напад було здійснено групою осіб; акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського" - заявив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ під Печерським райвідділом поліції.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
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26.08.2021 16:33
+14
Вы правы , дестабилизировать обстановку в Украине очень выгодно кремлёвской крысе с педофильскими наклонностями и врождённой шизофренией, и манией величия.... А офис омбудсмена - одна из мишеней....
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26.08.2021 16:41
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а Монастырский при чем? он что...лично задерживал метателя?
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26.08.2021 16:26 Ответить
По ходу, он лично обучал оперов, проводил с ними тренинги, одел, обул и вооружил, возглавлял их отдел, расставил видеокамеры и возглавил расследование..... В здание Офиса омбудсмена бросили "коктейль Молотова". Злоумышленник задержан, - Денисова - Цензор.НЕТ 4824
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26.08.2021 16:37 Ответить
та да))) он и слов таких не знает ))))
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26.08.2021 16:40 Ответить
Це ж красота. Двері модерн.
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26.08.2021 16:41 Ответить
думаю 2 млн +-.... на отдраивание по смете потратят )))
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26.08.2021 16:43 Ответить
"бросил бутылку с взрывной смесью"
??
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26.08.2021 16:26 Ответить
Нітрогліцерин рідкий напевно...
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26.08.2021 16:33 Ответить
Прозрачная вязкая нелетучая жидкость (как масло), склонная к переохлаждению. Смешивается с органическими растворителями, почти нерастворим в воде[5] (0,13 % при 20 °C, 0,2 % при 50 °C, 0,35 % при 80 °C). При нагревании с водой до 80 °C гидролизуется. Быстро разлагается щёлочами.
Очень чувствителен к удару, трению, высоким температурам, резкому нагреву и т. п. Чувствительность к удару для груза 2 кг - 4 см (гремучая ртуть - 2 см, тротил - 100 см). Весьма опасен в обращении.

Его еще донести в как-то нужно было, не самоубившись...
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26.08.2021 18:19 Ответить
Згадалося дитинство, "Таємничий острів" Жюль Верна... коли чуваки готували динаміт на основі нітрогліцерину, щоб розширити вхід у печери...
Поки нітрогліцерином не просочити відповідну основу, щоб утворився власне динаміт (глину, наприклад) - потрібні сталеві яйця та неабияка обережність, щоб працювати з цією пекельною рідиною.
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26.08.2021 20:08 Ответить
Так я потому и написал, что нитроглицерин в чистом виде физически невозможно привезти, не подорвавшись самому. У будівлю Офісу омбудсмена кинули "коктейль Молотова". Зловмисника затримано, - Денісова - Цензор.НЕТ 3140 Там был обычный "коктейль Молотова". Бензин скорее всего.
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26.08.2021 20:24 Ответить
У будівлю Офісу омбудсмена кинули "коктейль Молотова". Зловмисника затримано, - Денісова - Цензор.НЕТ 6841 узяти в руки пляшку РІДКОГО нітрогліцерину - це вже заявка на премію Дарвіна.

Найменший необережний струс - і 💥💥💥
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26.08.2021 20:04 Ответить
Комусь так кортить іще більше дестабілізувати обстановку В здание Офиса омбудсмена бросили "коктейль Молотова". Злоумышленник задержан, - Денисова - Цензор.НЕТ 326
Але до чого тут Уповноважений з прав людини?
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26.08.2021 16:27 Ответить
Вы правы , дестабилизировать обстановку в Украине очень выгодно кремлёвской крысе с педофильскими наклонностями и врождённой шизофренией, и манией величия.... А офис омбудсмена - одна из мишеней....
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26.08.2021 16:41 Ответить
Зєлєнский підіслав, полюбом!
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26.08.2021 16:30 Ответить
То був сарказм, якщо шо...
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26.08.2021 16:40 Ответить
зельц розбийнык еще тот
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26.08.2021 17:04 Ответить
а причому тут Монастирський, якщо затримала охорона офісу омбудсмена?
Хіба що - "вітаннячко наперед", щоб не зажулив справедливе розслідування... як ото у випадку з нападом на Петра Порошенка?
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26.08.2021 16:33 Ответить
"Напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" у Києві, скоєний через його політичну діяльність; напад було здійснено групою осіб; акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського" - заявив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ під Печерським райвідділом поліції.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
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26.08.2021 16:33 Ответить
Печерський райсуд Києва відпустив на поруки волонтера та ветерана бойових дій на Донбасі Олександра Погребиського, якого звинувачують у нападі на народного депутата від «Опозиційної платформи - За життя» Олега Волошина.

Поручилися за ветерана народні депутати Михайло Забродський, Мустафа Джемілєв, Петро Порошенко, Ніна Южаніна, Артур Герасимов та Ростислав Павленко.

Оновлено: у попередній версії новини йшлося про те, що Погребиський облив Волошина зеленкою.
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26.08.2021 16:39 Ответить
Погребиський не обливав.
Волошина облив адепт Ляшка. А Погребиського взяли за те, що той ******* сховався за Погребиським. Погреьиський, взагалі-то, був в метрах 10-ти від події. Є ж відео! Подивіться же!
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26.08.2021 16:47 Ответить
Зеленка то не ***********? То тяжкий злочин? Скількох ригів облили, звичайна адмінка, як дрібне ***********. Вийду я на вулицю, як прихильник будь якої партії, мене обіллють зеленкою, винуватця посадять? Може закон один на всіх, чи в Порошенка інша каста, то дрібного ******** треба посадити? Кажу як сторонник "проти всіх".
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26.08.2021 16:43 Ответить
за ******* Волошена намагаються по суду приліпити 346КК. А тут - одразу "*********". І це при тому, що "*******" діяв в складі групи (у всяк випадку, так стверджує Головань, каже що бачив документи).
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26.08.2021 16:50 Ответить
Порошенко президент -да,он сильно отличается от тебя ,дегенерата)
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26.08.2021 18:10 Ответить
По-перше, хто Вам дав право мене ображати?
По-друге, як юрист, що працюю за профілем 15 років, лише дав правову оцінку даного випадку.
По-третє, президент, не президент, Закон один для всіх!
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27.08.2021 10:56 Ответить
Не плакай,если бы тебя ,по заказу зекрысы,облили зеленкой,то все бы тоже офигели)а то ,что ты не понимаешь ,шо если ты даш подсрачник своему зебобе или дяде Васе соседу,то последствия будут разные -какой ты тогда юрист))))
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27.08.2021 11:05 Ответить
У тебе всі зебобіки? Терпіти ботів не можу, які топлять за Зе чи По и Опо і т.д. Розумію, робота така, треба якось на хліб заробляти.
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27.08.2021 11:56 Ответить
А я терпеть не могу "юристов" уровня зекретина)
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27.08.2021 12:03 Ответить
Лєра, та які ж вони юристи?! Тим більш з кавеену голубого, від *ідора маслякова?! Мабуть і лєнка-впопучлєнка не здогадується, що вона є борода)
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27.08.2021 13:17 Ответить
Порохоботы отомстили за зелёнку?
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26.08.2021 16:34 Ответить
Ара, анєкдот хочеш?
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26.08.2021 16:38 Ответить
Був у мами лише один син, але всеодно дурень...
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26.08.2021 16:48 Ответить
нє, "зебіл"
А, втім, "акакаяразніца"?
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26.08.2021 16:52 Ответить
А шоб відволікти увагу від нападу на Порошенка. Тіпо, та у нас тут на всіх нападають. Не переймайтеся.
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26.08.2021 16:35 Ответить
У Вас якась порошенкоцентристська модель всесвіту У будівлю Офісу омбудсмена кинули "коктейль Молотова". Зловмисника затримано, - Денісова - Цензор.НЕТ 1116
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26.08.2021 18:29 Ответить
Ви не повірите, Алексе, я навіть не голосувала за Порошенка. Але зеля...ну шо сказать... Чморидло мєстєчкове недоразвинуте. До того ж -нарколига, яка взагалі не розуміє, де воно є. Це, як замість хазяїна в домі, мати таргана, якого ще хрєн з капцем доженеш. Так що насьогодні поки що Порошенко.
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26.08.2021 19:15 Ответить
Ну бачите, сивочолий криголам був алкашом, а цей став нарколигою. Мабуть, така президентська доля, стрес та хронічне недосипання за Батьківщину У будівлю Офісу омбудсмена кинули "коктейль Молотова". Зловмисника затримано, - Денісова - Цензор.НЕТ 7488
Хоча я особисто першому не наливав, а другому доріжку не вирівнював, тому й особливо в те лайно віри не маю. Теж не є виборцем першого чи другого. В моїй системі координат все простіше: робить для країни добре - радо підтримаю, шкодить - осуджу та зроблю все, що в моїх силах, щоб далі у владі його не було. Без персоналій.
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26.08.2021 21:10 Ответить
Почались «веселощі» 14-го - 15-го років???
Коли СБУ займається чим завгодно, а не прямими своїми обов'язками, це і стається...
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26.08.2021 16:47 Ответить
А як ще доказати,що такий омбудсмен нафіг нікому не потрібен?Ту Дєнісову ніколи не чути і не видно...Кобіта абсолютно нездатна гостро виступити проти когось чи чогось,вона як була на підхваті у Тимошенко,так і лишилась такою при всякій владі..."Слугам",які і самі є по життю холуями такі якраз і потрібні...
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26.08.2021 17:01 Ответить
На втором фото дверь Кассационного уголовного суда, вероятней всего туда он хотел попасть, но по запаре и Людмилу пропиарил, а может и ей по ходовой за неосвобожденного из Таиланда наркокурьера ответка.
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26.08.2021 19:58 Ответить
зельц розбийнык еще тот., каломойкина школа
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26.08.2021 17:06 Ответить
При владі бандитська шобла із Дніпропетровщини , на чолі із зебенею , не гірша від донецькоі !
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26.08.2021 18:10 Ответить
51 год. Дед решил заработать. Лет на сколько?
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26.08.2021 20:45 Ответить
Нє, ну якимось... недороблено-неоковирними виходять у клованів їхні перфоменси.
З нетерпінням чекаю, коли вони (або їм) почнуть масово бити писок. - Хотьпаржом! (с)
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26.08.2021 23:54 Ответить
Поліція практично і реально своїми діями по аграрним районам і областям України,де покриває і допомагає рейдерам-бандитам в незаконному грабунку селян по покосам врожаю зернових (Кіровоградська Вінницька,Одеська,Миколаївстка,Херсонська,Дніпропетровська і т.д), і теперішній випадок такої антидержавної нахабності- поставила себе знову поряд з тими,хто коїв антинародні акції (розстріли) взимку 2013-2014 років. Значить скоро ця "поліція" буде готова стріляти в народ,як вже була готова в с.Добряка Вільшанського району на Кіровоградщині 25 липня.
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27.08.2021 08:27 Ответить
Оплату он получил в рублях.
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27.08.2021 08:47 Ответить
 
 