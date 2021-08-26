В здание Офиса омбудсмена бросили "коктейль Молотова". Злоумышленник задержан, - Денисова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 августа, в 15-10 в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

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"К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия. Выражаю искреннюю благодарность министру внутренних дел Украина Денису Монастырскому за оперативное реагирование на это нападение", - отметила Денисова.







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Как позже уточнили в прокуратуре Киева, после совершенного мужчина пытался убежать, но был задержан сотрудниками Управления государственной охраны. В результате инцидента пострадавших нет. Задержанным оказался гражданин Украины, 1970 года рождения. Сейчас задержанный доставлен в Печерское управление полиции ГУ НП в г. Киеве для проведения следственных действий. Мотивы и обстоятельства правонарушений выясняются.







