Осужденный за умышленное убийство мужчина сбежал из психбольницы на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТО

На Николаевщине из психиатрической больницы сбежал мужчина, которого ранее осудили за умышленное убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Отделением полиции № 5 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение осужденного Грека Евгения Юрьевича 1987 г.р., в отношении которого судом были применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализациии в психиатрическое учреждение, который 25 августа самовольно покинул специализированное лечебное учреждение в с. Сапетня Ольшанской ОТГ, в котором содержался в соответствии с постановлением суда за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с залысинами, глаза темные, губы тонкие.

Был одет в шорты и футболку бежевого цвета с полосками черного цвета, и кроссовки. Может носить медицинскую маску.

По факту побега следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины "Побег из специализированного лечебного учреждения".

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, соблюдать меры безопасности и немедленно сообщить в отделение полиции № 5 Николаевского районного управления полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164 или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073) 3218805, (063) 5697253, (063) 9092271, 102.

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