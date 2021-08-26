Осужденный за умышленное убийство мужчина сбежал из психбольницы на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На Николаевщине из психиатрической больницы сбежал мужчина, которого ранее осудили за умышленное убийство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.
Отделением полиции № 5 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение осужденного Грека Евгения Юрьевича 1987 г.р., в отношении которого судом были применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализациии в психиатрическое учреждение, который 25 августа самовольно покинул специализированное лечебное учреждение в с. Сапетня Ольшанской ОТГ, в котором содержался в соответствии с постановлением суда за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с залысинами, глаза темные, губы тонкие.
Был одет в шорты и футболку бежевого цвета с полосками черного цвета, и кроссовки. Может носить медицинскую маску.
По факту побега следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины "Побег из специализированного лечебного учреждения".
Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, соблюдать меры безопасности и немедленно сообщить в отделение полиции № 5 Николаевского районного управления полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164 или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073) 3218805, (063) 5697253, (063) 9092271, 102.
Пожалуйста, подождите...