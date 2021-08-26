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Николаевская область (1868) побег (356) Нацполиция (15728) психбольница (154) розыск (804)

Осужденный за умышленное убийство мужчина сбежал из психбольницы на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Николаевщине из психиатрической больницы сбежал мужчина, которого ранее осудили за умышленное убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Отделением полиции № 5 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение осужденного Грека Евгения Юрьевича 1987 г.р., в отношении которого судом были применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализациии в психиатрическое учреждение, который 25 августа самовольно покинул специализированное лечебное учреждение в с. Сапетня Ольшанской ОТГ, в котором содержался в соответствии с постановлением суда за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с залысинами, глаза темные, губы тонкие.

Был одет в шорты и футболку бежевого цвета с полосками черного цвета, и кроссовки. Может носить медицинскую маску.

По факту побега следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины "Побег из специализированного лечебного учреждения".

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, соблюдать меры безопасности и немедленно сообщить в отделение полиции № 5 Николаевского районного управления полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164 или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073) 3218805, (063) 5697253, (063) 9092271, 102.

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Осужденный за умышленное убийство мужчина сбежал из психбольницы на Николаевщине, - Нацполиция 01

Автор: Богдан Гуньковський
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О, еще кого то по дороге обратно прихватит. Вечно психи сбегают, что за раздолбайство?
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26.08.2021 16:40 Ответить
Це хорошо...Тобто не то,шо сбєжал,а то,шо на Миколаєвщині ще є псіхбольніци...
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26.08.2021 17:13 Ответить
Псих психу рознь, если один бегает голышом и какахами в прохожих пуляет, то наверное возможны какие то послабления по надсмотру за ним. А если за человеком умышленное убийство и он к тому же полоумный, то держать в халате до конца дней и "лечить" мозгоразрушающими препаратами, чтобы если косит, реально стал тем под кого косит.
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26.08.2021 17:15 Ответить
дело в том, что психиатрические лечебницы являются идеальным местом спрятаться от надоедливых прокурорских следователей, отмороженных бандитов или прибацанных вторых половинок. Взятки главврачам психбольниц за такое надёжное укрытие составляют десятки тысяч долларов. Уж простите, что попалил еще одну прибыльную тему)) зелёные додики, вот где деньги лежат - огромнейшие
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26.08.2021 18:21 Ответить
*Я - дурак,не подходи ко мне* - сегодняшняя позиция рф на мировой арене ! Просто выглядки рода недочеловеческого ,животные....злобные
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26.08.2021 18:54 Ответить
не порядок ! почему фото без клеточной ретуши ?
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27.08.2021 00:11 Ответить
Це ж не сепар, чи депутат, цього можна показати.
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13.09.2021 20:08 Ответить
 
 