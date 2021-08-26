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мост (1002) Херсонщина (3488) Большая стройка (722)

По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Херсонщине открыли движение по обновленном мосту через Северо-Крымский канал, который проходит между городами Новая Каховка и Таврийск.

Об этом сообщает "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.

"Построенный более 60 лет назад на дороге Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 111-метровый мост обеспечивает движение сетью государственных южных дорог, соединяющая правобережную и левобережную Украину и временно оккупированный Крым", - говорится в сообщении.

Работы в ходе президентской программы "Большая стройка" стартовали в марте 2021 года.

Покрытие мостового полотна и тротуаров дорожники обустроили на основе метилметакрилата, применив гидроизоляционную систему Bridgemaster. Это высокоэффективное износостойкое и антискользящее покрытие для мостовых настилов: оно быстро затвердевает, даже при температуре 0ºC; имеет высокую устойчивость к деформации, даже при повышенных температурах; любое повреждение легко ремонтируется; идеально подходит для конструкций, подвергающихся большой транспортной нагрузке.

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На мосту уже нанесена дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.

Подрядной организации осталось разобрать временные сооружения, завершить монтаж сооружений поверхностного водоотвода и планировку грунта откосов.

"После завершения реконструкции мост отвечает современным нагрузкам, а проезд автотранспорта и пешеходный проход стал безопасным и комфортным, в частности благодаря расширению габарита проезда до 9 м и ширины тротуара до 1,8 м", - сообщили в "Укравтодоре".

Напомним, программа "Большая стройка" стартовала в начале 2020 года. По словам президента Владимира Зеленского, строительство дорог является одним из приоритетов для украинской власти.

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По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - Укравтодор 01
По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - Укравтодор 02
По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - Укравтодор 03
По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - Укравтодор 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Вітаємо московитів з знаменною датою! облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4785 Можемо повторити і обов"язково повторимо! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7860
По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4531
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26.08.2021 18:10
+8
Да, були часи - в Запоріжжя Зе приїхав і перерізав лєнточку ще торік, а міст досі не добудували! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9198
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26.08.2021 18:06
+8
Ця радісна подія відбулася 26 серпня 1382 року По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7572 По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8787
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26.08.2021 18:12
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Мега-событие! Мост длинною с футбольное поле!
Китайцы оборжались от габаритов и сроков ......
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26.08.2021 18:01 Ответить
Событие сродни полёта на Марс! И шо, стисняюсь спросить, даже ленточку нихто не приехал перерезать? А вот были времена .....
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26.08.2021 18:03 Ответить
Да, були часи - в Запоріжжя Зе приїхав і перерізав лєнточку ще торік, а міст досі не добудували! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9198
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26.08.2021 18:06 Ответить
Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7242
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26.08.2021 19:03 Ответить
Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2183
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26.08.2021 19:03 Ответить
Мы,новокохочане, тоже были удивлены,что ни ленточки,ни местных правителей-ПИАРЩИКОВ не было.Просто строители убрали технику с проезжей части и....транспорт поехал. Мост красавЕц. Строители молодцы! Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6030
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26.08.2021 19:26 Ответить
Ехал сегодня на Геническ как-раз через вас. Подъезды к мосту не сделаны и не отрегулированы по высоте. Трамплин на въезде и съезде. Там сразу разобьют асфальт колесами. Нельзя было сделать нормально?
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26.08.2021 20:02 Ответить
"Нельзя было сделать нормально?" Мостовики сделали свою работу,а подъездные пути будет делать дорожная служба.Обещали не тянуть с этим.....
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26.08.2021 21:00 Ответить
Полотно моста -- это продолжение полотна дороги. Кто проектировал его высоту? При скорости в 60 км фольц подскочил так, что зубы клацнули. Эти съезды фуры разобьют за месяц. Там до ж.д. переездов с обеих сторон метров по 300. Кто мешал сразу сделать нормальное полотно вровень с полотном моста, а не эту показуху к дате? Совки -- они и в Африке -- совки.
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26.08.2021 22:57 Ответить
В Новотроицке еще не сильно расфигачили "большую стройку"?)
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26.08.2021 22:50 Ответить
Уже начали. Новотроицкий район -- это как в "сказке".
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26.08.2021 23:00 Ответить
Ну там от моста через Каховский канал и до Чкалово там вообще жесть( и это тоже старый Новотроицкий район) Там аварии только от того, что ехать можно только по осевой) Ее и расфигачили большой стройкой)
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26.08.2021 23:18 Ответить
Это называется тропа. Ехать можно только засветло. Две машины не разъедутся. Нужно друг другу уступать.
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26.08.2021 23:20 Ответить
На отдых или по работе?)
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26.08.2021 22:53 Ответить
Пару дней перевести дух пока схлынули бандерлоги.
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26.08.2021 22:58 Ответить
Если на Азове есть медузы, то сразу езжайте на Сиваш) Вода и берег ничем не отличается, а медуз нету)
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26.08.2021 23:07 Ответить
Спасибо. Я Арабатку знаю хорошо. Мы больше по источникам и по рыбке.
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26.08.2021 23:09 Ответить
А я местный, а на источниках так ни разу и не был)))
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26.08.2021 23:26 Ответить
А зря. Советую за Стрелковым. Только цены там загнули в этом году.
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26.08.2021 23:30 Ответить
Ну за цены я в курсе))) Фейсбук всю весну гудел) Просто работа в с/х оставляет время для отдыха только зимой) А зимой меня из дому сложно вытянуть))) А этот год, из за летних дождей, вообще сложный) До сих пор мой комбайн у чужих людей стоит, не до кошено) Хотели завтра "догрызть", сегодня дождь пошел) Вы там возле поста полиции в Новоалексеевке, в ста метрах от него проезжали))) Брат открыл новую точку в этом году, в Щастливке, так я ни разу у него еще там и не был) Хотя те года время позволяло и несколько раз по деньку себе выделял) Правда моя детвора оттуда не вылазит)))
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27.08.2021 00:14 Ответить
Удачи.
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27.08.2021 10:14 Ответить
Представте новость - в США проложили 100м асфальта через провинциальный мост.Событие государственного масштаба,президент оргазмирует от объемов строительства,бюджен на дороги опустошили,стоимость рекламы "крадивныцтва" больше чем сама дорога,все кумовья и родственники президента стали миллиардерами за пару дней и т.д. Можете такое представить в США?
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26.08.2021 18:07 Ответить
Да уж...новость так новость.Мои соседи на доме крышу перекрывают.
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26.08.2021 18:08 Ответить
Дякуємо,дуже дякуемо
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26.08.2021 18:09 Ответить
Вітаємо московитів з знаменною датою! облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4785 Можемо повторити і обов"язково повторимо! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7860
По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4531
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26.08.2021 18:10 Ответить
Класна дата! Але в них цього року "кругла" річниця самої держави!
Саме в 1721 році московія (чи московське князівство) стали Російською Імперією.
Визначна дата, мушу сказати: 300 років фальсифікації, переписування та крадіжок історії, винаходів, державних символів та територій у інших країн.
Цікаво: святкувати будуть?
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26.08.2021 19:14 Ответить
Ця радісна подія відбулася 26 серпня 1382 року По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7572 По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8787
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26.08.2021 18:12 Ответить
З цієй водою скиксуєш раз-тогді прощай!
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26.08.2021 18:14 Ответить
Кацапи водицю в каналі побачили та побіліли від заздрощів.
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26.08.2021 18:16 Ответить
а что это за вода в канале ?
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26.08.2021 18:22 Ответить
пресная, с Днепра
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26.08.2021 18:42 Ответить
По Херсонской области проходит 100 км этого канала, не считая примыкающих) И они орошают десятки тысяч га) Вот для этого там и вода))) А перед самым Крымом построена дамба с закрытыми шлюзами.
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26.08.2021 22:56 Ответить
воды на херсонщине хватит всем..
а после нас хоть потоп (с)
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26.08.2021 18:32 Ответить
Ну шо, баржа з кавунами пройде під мостом.
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26.08.2021 18:34 Ответить
Это через северо-крымский канал, по каналу ничего не ходит
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26.08.2021 18:43 Ответить
По каналу в Дніпро і далі по Україні. До речі, вчора купив кавун. Солодкий. Сьогодні бачив величезні кілограмів по 10.
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26.08.2021 18:49 Ответить
Ні по яких каналах, тільки по Дніпру
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26.08.2021 18:56 Ответить
Он не судоходный)
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26.08.2021 22:57 Ответить
 
 