По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Херсонщине открыли движение по обновленном мосту через Северо-Крымский канал, который проходит между городами Новая Каховка и Таврийск.

Об этом сообщает "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.

"Построенный более 60 лет назад на дороге Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 111-метровый мост обеспечивает движение сетью государственных южных дорог, соединяющая правобережную и левобережную Украину и временно оккупированный Крым", - говорится в сообщении.

Работы в ходе президентской программы "Большая стройка" стартовали в марте 2021 года.

Покрытие мостового полотна и тротуаров дорожники обустроили на основе метилметакрилата, применив гидроизоляционную систему Bridgemaster. Это высокоэффективное износостойкое и антискользящее покрытие для мостовых настилов: оно быстро затвердевает, даже при температуре 0ºC; имеет высокую устойчивость к деформации, даже при повышенных температурах; любое повреждение легко ремонтируется; идеально подходит для конструкций, подвергающихся большой транспортной нагрузке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА. ФОТОрепортаж

На мосту уже нанесена дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.

Подрядной организации осталось разобрать временные сооружения, завершить монтаж сооружений поверхностного водоотвода и планировку грунта откосов.

"После завершения реконструкции мост отвечает современным нагрузкам, а проезд автотранспорта и пешеходный проход стал безопасным и комфортным, в частности благодаря расширению габарита проезда до 9 м и ширины тротуара до 1,8 м", - сообщили в "Укравтодоре".

Напомним, программа "Большая стройка" стартовала в начале 2020 года. По словам президента Владимира Зеленского, строительство дорог является одним из приоритетов для украинской власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 90-летний корпус школы на Днепропетровщине полностью модернизировали, - ОГА. ФОТОрепортаж







