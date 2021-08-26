По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На Херсонщине открыли движение по обновленном мосту через Северо-Крымский канал, который проходит между городами Новая Каховка и Таврийск.
Об этом сообщает "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.
"Построенный более 60 лет назад на дороге Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 111-метровый мост обеспечивает движение сетью государственных южных дорог, соединяющая правобережную и левобережную Украину и временно оккупированный Крым", - говорится в сообщении.
Работы в ходе президентской программы "Большая стройка" стартовали в марте 2021 года.
Покрытие мостового полотна и тротуаров дорожники обустроили на основе метилметакрилата, применив гидроизоляционную систему Bridgemaster. Это высокоэффективное износостойкое и антискользящее покрытие для мостовых настилов: оно быстро затвердевает, даже при температуре 0ºC; имеет высокую устойчивость к деформации, даже при повышенных температурах; любое повреждение легко ремонтируется; идеально подходит для конструкций, подвергающихся большой транспортной нагрузке.
На мосту уже нанесена дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.
Подрядной организации осталось разобрать временные сооружения, завершить монтаж сооружений поверхностного водоотвода и планировку грунта откосов.
"После завершения реконструкции мост отвечает современным нагрузкам, а проезд автотранспорта и пешеходный проход стал безопасным и комфортным, в частности благодаря расширению габарита проезда до 9 м и ширины тротуара до 1,8 м", - сообщили в "Укравтодоре".
Напомним, программа "Большая стройка" стартовала в начале 2020 года. По словам президента Владимира Зеленского, строительство дорог является одним из приоритетов для украинской власти.
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Китайцы оборжались от габаритов и сроков ......
Саме в 1721 році московія (чи московське князівство) стали Російською Імперією.
Визначна дата, мушу сказати: 300 років фальсифікації, переписування та крадіжок історії, винаходів, державних символів та територій у інших країн.
Цікаво: святкувати будуть?
а после нас хоть потоп (с)