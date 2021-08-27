Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы отдела специальных действий Мариупольского отряда Морской охраны совместно со спецназовцами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели учения по беспарашютному десантированию с вертолетов в Азовском море.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Пятнадцать спецназовцев отрабатывали прыжки без парашюта в открытое море с вертолета, пролетавшем на высоте от 3 до 5 метров.

Помимо десантирования, спецназовцы также отрабатывали имитацию спасательной операции с эвакуацией лиц, нуждающихся в помощи в открытом море. "Спускаясь с вертолета на специальном спусковом устройстве, военнослужащие поднимали из воды друг друга, отрабатывая ситуации как с активным человеком, который противодействует морской стихии, так и с имитацией обессиленного или раненого пострадавшего", - говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе уточнили, что подобные совместные учения отдела специальных действий Мариупольского отряда Морской охраны с подразделениями ВМС ВСУ планируется проводить регулярно, поскольку "это дает хорошую возможность развиваться, обмениваться опытом и обеспечивает высокий уровень боевой подготовки подразделений специального назначения".

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