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Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Бойцы отдела специальных действий Мариупольского отряда Морской охраны совместно со спецназовцами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели учения по беспарашютному десантированию с вертолетов в Азовском море.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Пятнадцать спецназовцев отрабатывали прыжки без парашюта в открытое море с вертолета, пролетавшем на высоте от 3 до 5 метров.

Помимо десантирования, спецназовцы также отрабатывали имитацию спасательной операции с эвакуацией лиц, нуждающихся в помощи в открытом море. "Спускаясь с вертолета на специальном спусковом устройстве, военнослужащие поднимали из воды друг друга, отрабатывая ситуации как с активным человеком, который противодействует морской стихии, так и с имитацией обессиленного или раненого пострадавшего", - говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе уточнили, что подобные совместные учения отдела специальных действий Мариупольского отряда Морской охраны с подразделениями ВМС ВСУ планируется проводить регулярно, поскольку "это дает хорошую возможность развиваться, обмениваться опытом и обеспечивает высокий уровень боевой подготовки подразделений специального назначения".

Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море 01
Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море 02
Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море 03
Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море 04
Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море 05
Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море 06
Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море 07
Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ провели совместные учения в Азовском море 08

Автор: Ольга Лузан
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купатись, чи не купатись?
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26.08.2021 18:55 Ответить
Головне не стрибнути на мілину.
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26.08.2021 18:58 Ответить
штормит или то винты вертолетика волну ганяют?
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26.08.2021 19:01 Ответить
Так в Мариуполе почти штиль, шторма нет. Скорее от винтов волна.
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26.08.2021 19:48 Ответить
 
 