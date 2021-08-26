В Александровской больнице пациенту в сердце успешно имплантировали устройство для перекачки крови. ФОТОрепортаж

Сердце 50-летнего мужчины не справлялось с тем, чтобы перекачивать кровь. И тогда хирурги установили ему специальный аппарат, бесплатно предоставленный по программе "Здоровье киевлян".

Об этом сообщает отделение кардиохирургии Александровской больницы, информирует Цензор.НЕТ.

Пациент поступил в отделение в августе. Мужчина жаловался на одышку в состоянии покоя и отеки ног, не мог пройти и 50 метров. В анамнезе у него - гипертония, инфаркт и установка дефибрилятора. Только за последний год его трижды госпитализировали в кардиологию.

Лекарства не давали длительного эффекта, и тогда врачи решили делать операцию.

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"Пациенту было проведено оперативное лечение в виде имплантации ЛВАД (левожелудочковое вспомогательное устройство, помогающее ослабленному левому желудочку перекачивать кровь). Напомним, что устройство предоставляется бесплатно, благодаря программе - Киевская городская государственная администрация - КГГА Кличко - мэр "Здоровье киевлян", - сообщили в больнице.







