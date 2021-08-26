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В Александровской больнице пациенту в сердце успешно имплантировали устройство для перекачки крови. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоровье

Сердце 50-летнего мужчины не справлялось с тем, чтобы перекачивать кровь. И тогда хирурги установили ему специальный аппарат, бесплатно предоставленный по программе "Здоровье киевлян".

Об этом сообщает отделение кардиохирургии Александровской больницы, информирует Цензор.НЕТ.

Пациент поступил в отделение в августе. Мужчина жаловался на одышку в состоянии покоя и отеки ног, не мог пройти и 50 метров. В анамнезе у него - гипертония, инфаркт и установка дефибрилятора. Только за последний год его трижды госпитализировали в кардиологию.

Лекарства не давали длительного эффекта, и тогда врачи решили делать операцию.

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"Пациенту было проведено оперативное лечение в виде имплантации ЛВАД (левожелудочковое вспомогательное устройство, помогающее ослабленному левому желудочку перекачивать кровь). Напомним, что устройство предоставляется бесплатно, благодаря программе - Киевская городская государственная администрация - КГГА Кличко - мэр "Здоровье киевлян", - сообщили в больнице.

В Александровской больнице пациенту в сердце успешно имплантировали устройство для перекачки крови 01
В Александровской больнице пациенту в сердце успешно имплантировали устройство для перекачки крови 02
В Александровской больнице пациенту в сердце успешно имплантировали устройство для перекачки крови 03
В Александровской больнице пациенту в сердце успешно имплантировали устройство для перекачки крови 04

Автор: Ольга Лузан
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скажите, а вы сможите вживить мозг Зеленскаму?
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26.08.2021 21:07 Ответить
Навіщо заморочуватись.
Краще викинути те сміття
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26.08.2021 21:08 Ответить
Не приживётся , так какиорганизм отторгнет 😀
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26.08.2021 21:41 Ответить
насос называется...типа ГУР - гидроусилитель руля - повернёся и качает качает...
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26.08.2021 22:19 Ответить
Навіть фото є.
А чого не позначили 18 + ?
Здоров'я людині.
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26.08.2021 21:07 Ответить
Лампа MACH LED за пару лямов есть в каждой операционной?
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26.08.2021 21:16 Ответить
Может и до нас цивилизация дойдет...
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26.08.2021 21:50 Ответить
жесть
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26.08.2021 22:35 Ответить
Как сейчас помню, как из операционной выбежал взволнованный хирург со словами: - Вызывайте слесаря! У пациента вместо сердца пламенный мотор!..
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27.08.2021 15:40 Ответить
 
 