Плакаты с надписью "Зеля х#йло" развесили в Одессе. Полиция начала досудебное расследование. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция расследует дело о хулиганстве.
В День Независимости в Одессе появились плакаты с надписью "Зеля х#йло".
Фото плакатов было опубликовано в Telegram-каналах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Рано утром по городу появились вот такие интересные приветствия для президента, большинство полиция уже убрала", – отметили в посте.
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Полиция Одесской области сообщила, что утром в нескольких районах города были обнаружены "баннеры дерзкого и циничного содержания". Полицейские отметили, что квалифицировали случившееся по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и разыскивают того, кто развесил плакаты.
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Это сейчас и долги и штрафы за ответный огонь...
То що ти Зебіл я зрозумів, але не зрозумів раптовість таку. Невже мій допис так стимулює узґоязічних?😂😂😂
Все ж ясно написано...
По вашему, если оно символ, ему импичмент объявлять нельзя))))
Для тупого кацапа власть сакральна, а для украинцев--нет.
Чи ти і є звідти під ВПН ?
ЗЕ *****!!!
можешь историю Цензора открыть за 14-19 года.
не опускались они. да ниже плинтуса.
Завершити импичмент при продажной монобильшости??? скорее ты под ВПН или под боярой)))
а банеры Пороха с Пуйлом порохоботы-полит.технологи сами развешивали.
Правильно так: оба вовы--хуйло,труха-сепаренок, враг в кремле и на Банковой ( если опять не сдрыснул на очередной отдых от отдыха).
полиция -мы знаем кто у нас куйло...
хорошего мнения мусора о Президенте ...
Але як проголосувала Одеса у квітні 2019 ?
Горжусь Одессой и одесситами.