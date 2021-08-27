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Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж
Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Токио.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Паралимпийского комитета Украины в Facebook.
"Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике - тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий27.08.2021 10:49 Ответить Мне нравится 5
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