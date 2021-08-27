РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5010 посетителей онлайн
Новости Фото СпортФоторепортаж
3 253 1
Паралимпиада (248) Токио (63)

Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Паралимпийского комитета Украины в Facebook.

"Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике - тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров


Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио 02
Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио 03
Фото: Паралимпийский комитет Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАШІ ВІТАННЯ, НАШИМ ГЕРОЯМ !!!
Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5116
показать весь комментарий
27.08.2021 10:49 Ответить
 
 