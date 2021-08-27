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железная дорога (1377) Зеленский (16511) поезд (1010) Швейцария (520) Большая стройка (722)

Украина и Швейцария подписали меморандум для обновления парка поездов, - ОП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця", Мининфраструктуры, Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV подписали меморандум о взаимопонимании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Президента.

Согласно документу, 500 млн евро пойдут на равзитие сектора железнодорожного транспорта Укарины.

Меморандум определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта Украины.

"Я очень рад, что сегодня подписывается этот важный меморандум. Он является прекрасным сигналом гражданам наших стран о том, как мы сотрудничаем", - заявил президент Владимир Зеленский, который присутствовал во время подписания.

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Отмечается, что впервые в истории на государственном уровне Украина привлечет экспортное финансирование из Швейцарии для развития железнодорожного транспорта Украины, в частности обновления парка поездов. Сотрудничество предполагает не просто закупку поездов, но и локализацию производства Stadler. Для этого планируют построить новый завод на территории Украины.

Зеленский напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества со Stadler планируют закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Укрзализныця получит также 130 новых грузовых электропоездов производства французской компании Alstom.

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Украина и Швейцария подписали меморандум для обновления парка поездов, - ОП 01
Украина и Швейцария подписали меморандум для обновления парка поездов, - ОП 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Украина и Швейцария подписали меморандум для обновления парка поездов, - ОП - Цензор.НЕТ 6228
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27.08.2021 09:46
+5
Зеля у нас чемпион мира по меморандумам. Из Катара только штук 13 привез. Правда выхлоп всегда нулевой.
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27.08.2021 09:41
+4
Цензор , исправьте : " Согласно документу, 500 млн евро пойдут на равзитие сектора железнодорожного транспорта УкариныИсточник: https://censor.net/ru/p3284817
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27.08.2021 09:39
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А кловун довольний 500лямів підвалило,зробить ще самміт Лєнці.
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27.08.2021 09:38 Ответить
Цензор , исправьте : " Согласно документу, 500 млн евро пойдут на равзитие сектора железнодорожного транспорта УкариныИсточник: https://censor.net/ru/p3284817
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27.08.2021 09:39 Ответить
Зеля у нас чемпион мира по меморандумам. Из Катара только штук 13 привез. Правда выхлоп всегда нулевой.
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27.08.2021 09:41 Ответить
меморандум..... это такая бамашка... хотя - все и так знают, даже само слово = "напоминание".
Это типо я подпишу с Рокфеллером меморандум шо надо поставить колодец бабе Вере на хуторе Диканька.
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27.08.2021 09:44 Ответить
Украина и Швейцария подписали меморандум для обновления парка поездов, - ОП - Цензор.НЕТ 6228
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27.08.2021 09:46 Ответить
Відкати, відкати, знову скрізь відкати, а де українські заводи, де робочі місця, де європейські, швейцарські пенсіії і зарплати, куди веде нас зграя ж2.
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27.08.2021 10:04 Ответить
О.Днипро,а 80 вагонов сделали?Как купить то,что не сделано?Наверное надо было сразу озвучить и сумму откатов,но бубочка тогда еще не знал,что такое"откат".
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27.08.2021 13:25 Ответить
У нас уже есть один "меморандум", Будапештский. Что из него вышло - известно всем.
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27.08.2021 09:47 Ответить
Опять за кредитные деньги. Свой Луганский тепловозостроительный про.....ли теперь вместо прибылии рабочих мест мы с вами будем расчитыватся за действия бездарной, преступной власти.
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27.08.2021 09:49 Ответить
Я так понимаю, вы были в Луганске и ждали приказа?
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27.08.2021 10:05 Ответить
Лучше бы переняли опыт работы Кабинета Министров Швейцарии!
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27.08.2021 10:02 Ответить
Та Вы шо! Всего семь министерств с общим штатом 83 человека. А куда девать тысячи особо приближенных - не дороги же строить на "Великому крадівництві"
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27.08.2021 14:39 Ответить
Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України
Відео YouTube - https://youtu.be/DSkkmY1rM0k
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27.08.2021 10:11 Ответить
дефективный может обновить парк только такими ж/д велосипедами
Україна і Швейцарія підписали меморандум для оновлення парку поїздів, - ОП - Цензор.НЕТ 896
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27.08.2021 10:46 Ответить
бесполеные вертолеты - купили во франции, пожарки - купили у австрийцев, електрички покупают у швейцарцев. При этом, за два года, зебилы не заказали ниодного вертолета, ниодной пожарки, ни одной электрички у наших производителей. зе-упыри тупо работают на иностранные государства в ущерб нашей экономике.
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27.08.2021 10:48 Ответить
Не знаю на счет вертолетов, но электрички у нас не производит никто вообще, а трамваи - полное дерьмо.
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27.08.2021 11:02 Ответить
Чучело, на крюковском заводе производят электрички. Но на них нельзя получить откат 30%, как с покупки швейцарских.
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27.08.2021 12:36 Ответить
Классные комменты,и защита отечественного производителя,и рабочие места,и любовь к людям...Но съедил я поездом Чернигов-Черновцы на Буковину.?.?.?Вы думаете,что хоть в одном из16 вагонов УЗ поменяли санузлы?30 лет Независимости.Это в какие ворота можно просунуть?Как говорила Алиса Фрейдлих,"Надо брать".
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27.08.2021 13:42 Ответить
снова на жеелезке цены вырастут
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27.08.2021 11:20 Ответить
в стране нет военной авиации, нет пво, нет ракет, а это дерьмо купило 60 электричек, наверно асфальт для танков кремля, а поезда для комфорта оккупанта.
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27.08.2021 13:56 Ответить
 
 