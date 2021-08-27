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У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Возле СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку экс-нардепа Семена Семенченко, которого обвиняют в создании НВФ и теракте.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участники акции собрали подписи в поддержку Семенченко и отнесут их в Офис Президента.

У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 01
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 02
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 03
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 04
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 05
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 06
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 07
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 08
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 09
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Читайте: Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

Также читайте: "Страной под маской клоуна управляет обычный беспредельщик!" - Семен Семенченко. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Не имеет значение, положительный или отрицательный образ Семенченко раздули СМИ, не имеет значения, за кого он агитировал на выборах. Имеет значение только одно: законно ли его держат в СИЗО, есть ли доказательства его "преступной" деятельности.
Мы ведь стремимся жить в правовом государстве?
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27.08.2021 11:28
+11
И почему одновременно откровенный враг Украины Медведчук под домашним арестом.
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27.08.2021 11:32
+10
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 3129
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27.08.2021 11:26
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Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 3129
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27.08.2021 11:26 Ответить
Краще пишіть SEMENCHENKO, бо ангійською Semen - це сперма.
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27.08.2021 11:56 Ответить
Костя Гришин
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27.08.2021 12:07 Ответить
в этом и есть задумка логотипа схожего с pornhub
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27.08.2021 12:16 Ответить
Цього проходимця звуть Костя Грішин.
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27.08.2021 13:38 Ответить
Семёны один первых в Украине пошел на фронт Родину защищать, да не просто пошёл, но и организовал батальйонДонбасс.
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04.11.2021 09:08 Ответить
Не имеет значение, положительный или отрицательный образ Семенченко раздули СМИ, не имеет значения, за кого он агитировал на выборах. Имеет значение только одно: законно ли его держат в СИЗО, есть ли доказательства его "преступной" деятельности.
Мы ведь стремимся жить в правовом государстве?
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27.08.2021 11:28 Ответить
И почему одновременно откровенный враг Украины Медведчук под домашним арестом.
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27.08.2021 11:32 Ответить
У мертвечука, скорее всего, юристы посерьезнее. Его так просто не прижать.
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27.08.2021 11:34 Ответить
Ещё проще,на самом деле,у него денег больше и кум киллер
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27.08.2021 11:38 Ответить
Малыш-сладкиш, у нас правовое государство? Святая простота!
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27.08.2021 11:40 Ответить
Пуля -не совсем дура,да и штык еще молодец! Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 4951
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27.08.2021 17:43 Ответить
Тут вопрос риторический - не требующий ответа.
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27.08.2021 11:35 Ответить
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 4358
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27.08.2021 12:05 Ответить
А что не так в этой заметке?
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27.08.2021 12:27 Ответить
Під яким там домашнім арештом,якщо воно разом зі своїми жополизами на кшталт шуфрича,киви і інших пиз-кає по усім телеканалам підерефії всіляко обсираючи Україну,її армію,народ,її союзників по боротьбі із найлютішим ворогом-хуйлостаном. Абсолютно неззрозумілою є реакція на отой гівнотрьоп як Президента,так і СБУ. Вони просто мовчать,замість того,щоби мертветчука анд компені засадить реально за грати. Слабо перед ******,чи як?
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27.08.2021 12:29 Ответить
На то и следственный изолятор чтобы следственные действия производить. Может быть для начала выяснят для чего честному человеку Константину Гришину нужно было менять имя.
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27.08.2021 11:47 Ответить
Вы хотите быть следующим? Типа понравился соседу ваш дом - донос - и вы в СИЗО посмертно.
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27.08.2021 12:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rbxqfn8RuTk&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD

Что делает ваш "герой" в захваченной сепарами Донецкой обл.администрации? Типа он Штирлиц?))) Не смешите...Слишком мутный тип..
ЗЫ Понравился соседу мой дом..Не вижу связи.И знаете еще что? Дыма без огня не бывает.
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28.08.2021 18:20 Ответить
Мелькнул в начале видео...
Без колорадки...
+
+
А дальше его нет на видео - может, пропустил, - вызывает рвотные чувства говорящая дамбасня, но, вроде, потом не мелькал.
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28.08.2021 21:27 Ответить
Ну,видимо, у Гришина гАвАрящая дамбасня рвотные рефлексы не вызывала))) Мне трудно что-то доказать или опровергнуть, уверена в одном-он мутный тип.
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29.08.2021 09:44 Ответить
А этот цирк с маской? Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 7455 Просто дешевая клоунада? Устроил какую-то мистификацию...Спайдермен))))
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29.08.2021 09:52 Ответить
Батальйон Донбасс создан кем? Семенченко или тобой?
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04.11.2021 09:18 Ответить
"не имеет значения, за кого он агитировал на выборах"?

А оказывается имеет. За что боролся, на то и напоролся
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27.08.2021 12:11 Ответить
Увы, имеет значение только 2 раза выбранный кучма - создатель нынешнего правового беззакония. И его последователи, не желающие думать, за кем позже придут "правоохранители".
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27.08.2021 12:23 Ответить
Мы не стремимся жить в правовом государстве.
Мы ничего для этого не делаем.
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27.08.2021 18:47 Ответить
Всего лишь раз в 5 лет(идиотизм - так редко принимать отчет у нанятых нами же работников) это делают, голосуя, уроды. А живут в неправовом и они, и их заложники, увы.
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27.08.2021 20:04 Ответить
И его бы не посадили, если бы СМИ не раздули отрицательный образ.
Все имеет значение.
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27.08.2021 18:51 Ответить
Все имеет значение.

В неправовом государстве с изнасилованным угоровником кучмой "правосудием" - имеет.
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27.08.2021 20:01 Ответить
если тебя муссора закроют допустим за подкинутую ими наркоту - то за тебя вообще никто не придет...
ты это понимаешь?
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27.08.2021 11:41 Ответить
При чем эти бабушки две недели назад несли иконы николая второго - крестителя руси.
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27.08.2021 11:42 Ответить
А какая разница? как говорит найвеличнишый
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27.08.2021 12:12 Ответить
Свободу Семенченко!!!
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27.08.2021 11:44 Ответить
Насип собі солі ...
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27.08.2021 11:58 Ответить
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 6396
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27.08.2021 12:07 Ответить
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 98
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27.08.2021 12:07 Ответить
Неработающая элита. А на "интеллигенцию" грошей нет наверное, тех которые самые ярые "патриоты" и "ветераны", которые готовы хоть морды бить, хоть бабло отжимать, главное не работать, то для лошья.
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27.08.2021 12:03 Ответить
опять доната хватило на одного деда и пол бабки-свободу грише гришину..свободу папугаям)
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27.08.2021 12:07 Ответить
Кто заказал Семенченко?Кому он соли под хвост сыпанул?.
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27.08.2021 12:09 Ответить
Сыпанул Лукашенко. А Лукашенко пожаловался своему корешу и почитателю Зеле.
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27.08.2021 14:28 Ответить
.... а мог бы и убить, как всегда.
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27.08.2021 14:34 Ответить
Щось черговий загін пенсіонерів зовсім не схожий на бойових побратимів. Чи надто добре знають гришииа?-
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27.08.2021 12:41 Ответить
Якщо глянути на вік цих "бойових побратимів", то схоже Семенченко був "дитям батальйону")
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27.08.2021 15:02 Ответить
Семенченко конечно скользкий и стремный тип, но какой-то шарм авантюризма в нем имеется. Искренне желаю ему освобождения.
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27.08.2021 15:19 Ответить
Ну, чудова ж позиція - знаходити в будь-кого з патріотів найменший недолік чи пригадувати найменшу помилку, чи, якщо такого немає, вірити тролям котрі вішають на людину яка воювала проти мордорських орків, взагалі-то, усіх собак, і радіти коли репресивна машина нищить людинуб а справжні вороги країни регочуть з нашого безсилля.
Чхати що хтось там каже про Семенченка, свавілля влади треба зупиняти доки воно не доповзло до кожного. Тоді буде пізно.
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27.08.2021 19:02 Ответить
Все верно, Лариса!
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04.11.2021 09:23 Ответить
Жидковатая у кости-афериста поддержка--только семья... и ни одного человека из батальона "Донбасс". Что-то не так с семеном?
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28.08.2021 01:00 Ответить
Батальйон Донбасс был? Был.
Его создал Семенченко? Семенченко.
Он Украину защищал? Защищал.
так чего Вам бл#д#м ещё нужно
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04.11.2021 09:27 Ответить
Атошники сидят - а твари коррупционеров и остальные предатели родины на свободе и в парламенте
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04.11.2021 22:49 Ответить
 
 