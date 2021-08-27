У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Возле СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку экс-нардепа Семена Семенченко, которого обвиняют в создании НВФ и теракте.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отмечается, что участники акции собрали подписи в поддержку Семенченко и отнесут их в Офис Президента.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Мы ведь стремимся жить в правовом государстве?
Что делает ваш "герой" в захваченной сепарами Донецкой обл.администрации? Типа он Штирлиц?))) Не смешите...Слишком мутный тип..
ЗЫ Понравился соседу мой дом..Не вижу связи.И знаете еще что? Дыма без огня не бывает.
Без колорадки...
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А дальше его нет на видео - может, пропустил, - вызывает рвотные чувства говорящая дамбасня, но, вроде, потом не мелькал.
А оказывается имеет. За что боролся, на то и напоролся
Мы ничего для этого не делаем.
Все имеет значение.
В неправовом государстве с изнасилованным угоровником кучмой "правосудием" - имеет.
ты это понимаешь?
Чхати що хтось там каже про Семенченка, свавілля влади треба зупиняти доки воно не доповзло до кожного. Тоді буде пізно.
Его создал Семенченко? Семенченко.
Он Украину защищал? Защищал.
так чего Вам бл#д#м ещё нужно