Под видом "инновационной" продукции из ОРЛО пытались закупить некачественные запчасти для "Укрзализныци", - СБУ. ФОТОрепортаж

Блокирована схема поставки некачественных комплектующих для подвижного состава "Укрзализныци", составляющие которых изготовлены на временно оккупированной территории Луганщины. Среди организаторов схемы - гражданин РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

При этом, для получения "прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".

Установлено, что гражданин РФ совместно с чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

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