Под видом "инновационной" продукции из ОРЛО пытались закупить некачественные запчасти для "Укрзализныци", - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Блокирована схема поставки некачественных комплектующих для подвижного состава "Укрзализныци", составляющие которых изготовлены на временно оккупированной территории Луганщины. Среди организаторов схемы - гражданин РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд грн.
При этом, для получения "прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".
Установлено, что гражданин РФ совместно с чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.
Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
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Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.
Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621