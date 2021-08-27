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СБУ (18666) Укрзализныця (2637) поставки (171)

Под видом "инновационной" продукции из ОРЛО пытались закупить некачественные запчасти для "Укрзализныци", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Блокирована схема поставки некачественных комплектующих для подвижного состава "Укрзализныци", составляющие которых изготовлены на временно оккупированной территории Луганщины. Среди организаторов схемы - гражданин РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

При этом, для получения "прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".

Установлено, что гражданин РФ совместно с чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

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Под видом инновационной продукции из ОРЛО пытались закупить некачественные запчасти для Укрзализныци, - СБУ 01
Под видом инновационной продукции из ОРЛО пытались закупить некачественные запчасти для Укрзализныци, - СБУ 02
Под видом инновационной продукции из ОРЛО пытались закупить некачественные запчасти для Укрзализныци, - СБУ 03
Под видом инновационной продукции из ОРЛО пытались закупить некачественные запчасти для Укрзализныци, - СБУ 04
Под видом инновационной продукции из ОРЛО пытались закупить некачественные запчасти для Укрзализныци, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Как только слышите слово "инновационный" - оглягитесь, коррупция ухмыляется за спиной!
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27.08.2021 12:17 Ответить
Москаль попав на 300 міліонів... Яка сумна новина))
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27.08.2021 12:50 Ответить
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.

Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
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27.08.2021 12:48 Ответить
Очередной раз читаю "некачественные комплектующие для подвижного состава "Укрзализныци"" где-то там прикупили.Складывается мнение, что в этой Укрзализныце в снабжении "трудится" одно ворьё.Значит это кому-то это выгодно.Значит так и будет продолжаться!!
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27.08.2021 13:13 Ответить
Как же это прокомментирует старый железнодорожник Сирожа Лещ?
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27.08.2021 14:04 Ответить
Даже если и качественный был бы товар - то какого фига торгуем с ОРДЛО?...если товар купили значит кого-то кинули...либо нас...когда деньги уже передали...либо рашку не заплатив им...статья не даёт ответ...в общем для Уцкраины либо "минус" либо "минус-минус"...печально(
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27.08.2021 14:44 Ответить
УЗ - заповедник коммунизма и спонсор сепаратизма ,только полное расформирование этого гнойника и распродажа с аукциона в частные руки по частям
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27.08.2021 14:47 Ответить
 
 