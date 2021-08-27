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апелляция (616) Апелляционный суд (393) Национальный корпус (393)

Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на меры пресечения представителям "Национального корпуса", которых подозревают в возможном рэкете и создании организованной преступной группировки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания суда стоят несколько автозаков и автомобили полиции.

К стенам суда пришли около 50 человек, они поставили палатку, растянули транспарант и установили телевизор.

Как сообщалось, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты в нескольких представителей Азовского движения. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 01
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 02
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 03
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 04
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 05
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 06
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 07
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 08
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 09
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 10
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 11
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 12
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 13

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Ей ещё и пенсию платят .
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27.08.2021 14:01
+2
От цікаво чого так сепарню не судять. Чи в нас її немає ?
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27.08.2021 13:58
+1
Национальный корпус привел к Власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Порошенко, теперь пожинает плоды своих трудов.
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27.08.2021 15:52
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надеюсь это не нац.корпус позволяет ментам себя шманать без решения суда как в рашке?
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса - Цензор.НЕТ 5114
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27.08.2021 13:52 Ответить
Это вход на территорию суда на фото? Если да, то какие вопросы вообще и причем тут рашка? Или пару гранат и коросткоствол за пазухой, лишними не будут в месте, где судят криминальную группу? Нет желания предьявлять? - нех шляться там, где ты не особо нужен.
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27.08.2021 15:37 Ответить
Вони ж то зеленкою ваших кумирів не обливали? І вже зарані знаєте, що це бандити? А підставляють лише бойових генералів?
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27.08.2021 14:15 Ответить
Вот как-то не верится ....
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27.08.2021 13:56 Ответить
Садить надо всех, классический рекет!
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27.08.2021 13:57 Ответить
От цікаво чого так сепарню не судять. Чи в нас її немає ?
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27.08.2021 13:58 Ответить
Ей ещё и пенсию платят .
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27.08.2021 14:01 Ответить
Есть,но то что я видел это рекет как в 90.должны сидеть и долго.
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27.08.2021 14:01 Ответить
Класні були куплені автозаки Пєтюнєю.
І Вові згодилися.
Шасі - КрАЗ, інше - з лаптєстану.
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27.08.2021 14:24 Ответить
какое внимание к рекетерам, наградить их от зе-цтрка или после зеленки на Пороха, отправят под домашний арест.
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27.08.2021 14:37 Ответить
інтересно,а в новому автозаку "стакани" є?
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27.08.2021 15:43 Ответить
Национальный корпус привел к Власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Порошенко, теперь пожинает плоды своих трудов.
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27.08.2021 15:52 Ответить
Житомир, Чернигов, Черкассы ..... :
,,9 марта 2019 г. активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах.
В результате столкновения активистов Национального корпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 полицейских.
Активистам удалось выйти на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью.
Кортеж президента Порошенко покинул Черкассы.,,
Акция националистов 9 марта - в Черкассах пострадали 22 полицейских » Слово и Дело (slovoidilo.ua)
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27.08.2021 16:04 Ответить
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам "Нацкорпусу" - Цензор.НЕТ 847
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28.08.2021 02:08 Ответить
 
 