Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на меры пресечения представителям "Национального корпуса", которых подозревают в возможном рэкете и создании организованной преступной группировки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания суда стоят несколько автозаков и автомобили полиции.

К стенам суда пришли около 50 человек, они поставили палатку, растянули транспарант и установили телевизор.

Как сообщалось, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты в нескольких представителей Азовского движения. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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