С киборгом Дмитрием Гудзиком простились во Львове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 августа, во Львове простились с Дмитрием Васильевичем Гудзиком, 17.11.1989 года рождения, уроженцем города Белз Сокальского района Львовской области, солдатом, военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 20 января 2015 года во время боев за Донецкий аэропорт.

Об этом говорится в сообщении 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Солдат Гудзик Дмитрий .... Настоящий патриот, украинец и человек. В 2014 году без колебаний встал на защиту Родины - пополнив ряды 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. И до последнего вздоха стоял за лучшее будущее Украины, в которое верил. Его имя не будет забыто никогда, ведь не существует большей жертвы, чем отдать свою жизнь за Родину.

Сегодня личный состав бригады склонил головы перед мужеством, проявленным настоящим десантником Украины - Гудзиком Дмитрием Васильевичем. Выражаем искренние соболезнования близким и родным. Слава Украине! Слава ее Героям!", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Завтра во Львове перезахоронят тело киборга Дмитрия Гудзика, идентифицированного по ДНК













По информации Цензор.НЕТ, старший солдат Гудзик Дмитрий (позывной "ШАХТЕР") погиб 20.01.2015, управляя горящей МТ-ЛБ, которую подбили пророссийские боевики во время ее перемещения по взлетно-посадочной полосе к "новому терминалу" Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева . Экипажу МТ-ЛБ была поставлена задача прийти на помощь защитникам ДАПа, усилить огневую поддержку с помощью зенитной установки ЗУ-23-2. После того, как боевую машину подбили, "ШАХТЕР" пытался вывезти ее из-под удара боевиков и выйти в безопасную зону в сторону РЛС, но сдетонировал боекомплект. В результате погиб весь экипаж боевой машины.

До этого времени старший солдат Гудзик Дмитрий считался пропавшим без вести. Идентифицирован по ДНК-экспертизе, но долгое время родственники погибшего не могли поверить в его смерть.

Члены экипажа МТ-ЛБ:

- солдат Гудзик Дмитрий Васильевич, мастер-номер расчета, 80 АЭМБр, позывной "ШАХТЕР" (механик-водитель МТ-ЛБ);

-солдат Самак Николай Николаевич, командир отделения, 80 АЭМБр.

Расчет ЗУ-23-2:

- сержант Марченко Алексей Владимирович, главный сержант-командир отделения, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон);

-младший сержант Алексейчук Владислав Владимирович, наводчик, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон), позывной "ЭЛВИС";

- солдат Савчук Петр Васильевич, номер расчета, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон).