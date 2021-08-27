Погибшего на Донбассе воина Вячеслава Питько похоронили на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

27 августа, в городе Каменское Днепропетровской области состоялась церемония прощания с Вячеславом Павловичем Питько, 1972 года, старшим сержантом, военнослужащим 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 24 августа вечером в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время боя с российскими оккупантами.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Каменском попрощались с погибшим военнослужащим Вячеславом Питько. Мужчина ушел на войну в 2014 году. Погиб 24 августа этого года во время боевых действий на востоке. Вместе с побратимами он попал под обстрел. В Каменском у Вячеслава остались жена и 11-летняя дочь.

Вячеслав Питько погиб вечером 24 августа, рассказывает его побратим Сергей. Говорит, его товарищ вместе с другим военнослужащим попал под вражеский автоматный обстрел.

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"Во время выполнения боевого задания наши служащие попали под вражеский огонь, в результате чего один военнослужащий получил ранения, а второй - был тяжело ранен и погиб. Человеком он был хорошим и отзывчивым. Всегда заботился о побратимах. О таких как он всегда говорили -"душа компании", - говорит побратим погибшего Сергей.

Друзья вспоминают: он мечтал, чтобы война скорее закончилась. Имел планы на будущее.

"Он мечтал после ротации заняться сельским хозяйством, хотел тепличку себе построить", - говорят товарищи Вячеслава.

Прощались с воином в Каменском на Аллее Славы военного кладбища. Здесь собрались военнослужащие, горожане и родственники. Побратимы вручили матери погибшего флаг Украины, как символ того, что защищал ее сын.

Прощальную речь произнес военный капеллан отец Сергий. "На пути к нашей победы мы несем и будем нести потери лучших своих бойцов. Потеря почти родственника, можно так сказать. Более близкого к тебе человека, побратима, во время службы - тебе не найти. И на войне люди реально роднятся", - говорит военный капеллан отец Сергий", - отмечается в сообщении.

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