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"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Эксперт Алексей Копытько опубликовал иллюстрацию об отношении официальной России к движению Талибан в одном скриншоте с российского пропагандистского канала.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Новая иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - отметил эксперт.
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·А все уже заметили, что к "Талибану", вооруженным
путём захватившему власть и устраивающему расправы над не лояльными к нему, РФ
не употребляет термины: хунта, каратели, террористы, и идёт на прямое
сотрудничество? То ли дело Украина, которая в 2014 провела демократические
выборы
Хотя таких расстройств там много, когда в Чечне злобные сепаратисты желающие выйти из состава России, а в Украине ополченцы, борющиеся за независимость
Двоемыслие - способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.
ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА