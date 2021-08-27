"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана. ФОТО

Эксперт Алексей Копытько опубликовал иллюстрацию об отношении официальной России к движению Талибан в одном скриншоте с российского пропагандистского канала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Новая иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - отметил эксперт.

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