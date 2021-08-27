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"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Эксперт Алексей Копытько опубликовал иллюстрацию об отношении официальной России к движению Талибан в одном скриншоте с российского пропагандистского канала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Новая иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - отметил эксперт.

Иллюстрация к параграфу Биполярное расстройство в учебнике Российская психиатрия, - эксперт об отношениях РФ и Талибана 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+37
Մιtαuskαs @A_Vit_

·А все уже заметили, что к "Талибану", вооруженным
путём захватившему власть и устраивающему расправы над не лояльными к нему, РФ
не употребляет термины: хунта, каратели, террористы, и идёт на прямое
сотрудничество? То ли дело Украина, которая в 2014 провела демократические
выборы
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27.08.2021 19:46
+31
"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 5643
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27.08.2021 19:41
+23
Забейху*лла "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 6020
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27.08.2021 19:36
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Забейху*лла "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 6020
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27.08.2021 19:36 Ответить
Взабуххулла
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27.08.2021 19:55 Ответить
"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 5643
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27.08.2021 19:41 Ответить
Ілюстрація до того, що таке нація. Яке пуття з того, що предки цього піддубного були українцями за народженням?! Мова (язик) - націєтворчий чинник.
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27.08.2021 20:38 Ответить
Коренной москвич, ёпт.
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27.08.2021 19:42 Ответить
_Глупость какая... никакой биполярки! Просто не надо принимать публично озвучиваемое расией (и вообще политиками) за их действительные мысли, цели, намерения.
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27.08.2021 19:44 Ответить
или трипер и хрен в опе!
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27.08.2021 19:47 Ответить
Մιtαuskαs @A_Vit_

·А все уже заметили, что к "Талибану", вооруженным
путём захватившему власть и устраивающему расправы над не лояльными к нему, РФ
не употребляет термины: хунта, каратели, террористы, и идёт на прямое
сотрудничество? То ли дело Украина, которая в 2014 провела демократические
выборы
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27.08.2021 19:46 Ответить
_Ну разумеется людоеды не употребляют! Что за детская наивность вообще?! "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 5614 Для взрослых такая наивность - это уже ближе к умственной отсталости... Людоеды называют вещи как им выгодно, а не тем что они есть. Да, фашисты врут! Для кого-то это стало откровением?
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27.08.2021 20:02 Ответить
Они союзники против ымпериалистов
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28.08.2021 00:12 Ответить
Вранці , на Укрнеті , читав заголовок з якогось сайту - Терористичне угруповання Талібан , проводить в Кабулі антитерористичні заходи . "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 68 ..
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27.08.2021 20:13 Ответить
"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 1559
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27.08.2021 20:19 Ответить
Всё правильно, там будет - талибанско-игильская террористическо-гражданская война "Ілюстрація до параграфу "Біполярний розлад" у підручнику "Російська психіатрія"", - експерт про відносини РФ і Талібану. - Цензор.НЕТ 9106
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27.08.2021 20:46 Ответить
Обычные двойные стандарты, но тут уже полный трэш))
Хотя таких расстройств там много, когда в Чечне злобные сепаратисты желающие выйти из состава России, а в Украине ополченцы, борющиеся за независимость "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 6390
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27.08.2021 20:21 Ответить
Кацапи є всім тим, у чому вони звинувачують інших.
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27.08.2021 20:27 Ответить
Желательная, террористическая запрещённая на территории РФ организация
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27.08.2021 20:40 Ответить
Братский талибанский народ ...
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27.08.2021 20:48 Ответить
Федеративный Лаптестан это самая большая на планете психбольница.
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28.08.2021 00:04 Ответить
Талибан = игил = рассасисья
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28.08.2021 00:07 Ответить
Причём тут биполярное расстройство? Это или когнитивный диссонанс, или взаимоисключающие параграфы.
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28.08.2021 06:30 Ответить
Современная россия это "1984" в чистом виде.
Двоемыслие - способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.
ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА
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28.08.2021 10:12 Ответить
 
 