РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5839 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
8 562 85
Киевская область (3537) подростки (380) Нацполиция (15728) смерть (9034)

13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Трагедия произошла на ж/д станции "Тетерев" под Киевом. Зачем парень залез на вагон - неизвестно.

Об этом сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера около 16 часов в отделение полиции №2 (пгт. Бородянка) Бучанского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в поселке Песковка на железнодорожной станции "Тетерев" у путей лежит неизвестный без сознания", - сказано в сообщении.

Полицейские отправили на место патрульных и следователей.

Выяснилось, что погибший - ученик 7 класса. Проходя мимо грузового поезда, он решил залезть на вагон. "Парня ударило током, и от полученных травм он погиб на месте", - сообщили в полиции.

Читайте: Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева

Следователи открыли дело по статье об убийстве с отметкой "несчастный случай".

13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током 01
13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током 02
13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Хотел сделать селфи, а получилась медаль от дедушки Дарвина
показать весь комментарий
27.08.2021 23:14
+20
Поколение дебилов-двоечников...
показать весь комментарий
27.08.2021 23:18
+18
Они что, лезут туда проверить правда ли что, до этого 20 придурков погибли или нет.
показать весь комментарий
27.08.2021 23:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, в 13лет мозги должны уже быть у нормальных людей, но тут не тот случай похоже.
показать весь комментарий
27.08.2021 23:14 Ответить
Зато он знал как в телеге и инсте найти поставщика из надписи возле падика..а вот физику неасилил...
показать весь комментарий
27.08.2021 23:18 Ответить
вроде физику 'Работа электрического тока' уже должен бил пройти
показать весь комментарий
28.08.2021 15:04 Ответить
Хотел сделать селфи, а получилась медаль от дедушки Дарвина
показать весь комментарий
27.08.2021 23:14 Ответить
И при чом тут Дарвин?
показать весь комментарий
27.08.2021 23:16 Ответить
про "Премию Дарвина" не слышали?
показать весь комментарий
27.08.2021 23:18 Ответить
Есть у меня знакомый: бухает как лось. Образования - 9 классов. За последние 5 лет, ни на одной работе не задержался более месяца. На что вообще бухает - мне не ведомо (поскольку живёт чуть ли не в сарае без дверей (двери - пропил). При том к ментам попадает раз в месяц (потому как бухнув, запросто может подойти к ним на улице, показать им нехороший жест и броситься убегать (не очень быстро, по причине подпития)).

Так у него ШЕСТЬ детей, от пяти разных женщин!!! 13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током - Цензор.НЕТ 4791

Как ни грустно это звучит, но с точки зрения дедушки Дарвина. Сей организм - успешнее чем миллиардер с идеальным образованием и двумя детьми. 13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током - Цензор.НЕТ 6136
показать весь комментарий
27.08.2021 23:28 Ответить
а хто заважає мільярдеру мати декілька коханок і десяток позашлюбних дітей ? Звісно в них буде і гроші і освіта , а отже - шанс ВИЖИТИ і пробитися в житті , в них , значно більший , а ніж в дітей алкаша ... Так що - Дарвін непохитний !
показать весь комментарий
27.08.2021 23:33 Ответить
Тут больше вопрос к женщинам, нахрена от такого рожать, ну или им самим пох, если они такие же.
показать весь комментарий
27.08.2021 23:54 Ответить
Вот у меня к ним тоже большие вопросы, каким местом они думали когда с ним связывались.

Но при всём при том, он музыкант, умеет играть на гитаре, красиво поёт. Наверное есть достаточное количество женщин каким этого достаточно. 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 1207
показать весь комментарий
28.08.2021 00:52 Ответить
(в защиту женщин) Ну хотя бы только одна, родив от него ребёнка не убедилась какой из него хреновый отец, и не послала его в нехорошее место (хотя я не могу утверждать что у неё не была двойня) 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 9677 .
показать весь комментарий
28.08.2021 00:58 Ответить
(в защиту женщин) Пьяная дама своим органам размножения не хозяйка.
показать весь комментарий
28.08.2021 07:34 Ответить
Ты как с другой планеты. Ты знаешь сколько в Украине таких самок-имбицилок, которые рожают ради пособия на ребенка?
показать весь комментарий
28.08.2021 08:34 Ответить
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 9259
показать весь комментарий
28.08.2021 02:00 Ответить
просто много пьющих женшин в твоем городе
показать весь комментарий
28.08.2021 15:05 Ответить
Как по мне, так эта пресловутое выражение "премия Дарвина" уже настолько приелось, что хоть караул кричи... Только какой-нибудь нелепый несчастный случай, - тут же : "премия Дарвина... в студию... премия... Дарвин... студия...". На более содержательные комментарии ума у людей не хватает... Про сочувствие я вообще молчу, - хихи-хаха...
показать весь комментарий
28.08.2021 00:49 Ответить
это не я сказал, а лишь ответил на вопрос... и это не просто выражение
показать весь комментарий
28.08.2021 01:09 Ответить
Конечно не простое, его обычно используют или "растолковывают" идиоты, то есть те, кто не имеет понятия о том, кто такой Дарвин.
показать весь комментарий
28.08.2021 05:23 Ответить
я прекрасно знаю кто такой Чарлз Роберт Дарвин
показать весь комментарий
28.08.2021 11:43 Ответить
Если бы вы знали, не упоминали бы этот фейк.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:47 Ответить
какой фейк? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 6494
показать весь комментарий
28.08.2021 13:03 Ответить
Которого не существует 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 7365 .
показать весь комментарий
28.08.2021 13:49 Ответить
ещё раз фейк в чём? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 6356
показать весь комментарий
28.08.2021 14:17 Ответить
Мальчик, если есть фан-клуб Джефри Лебовски, это нет значит что этот чувак(или премия) существует или когда-либо жил.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:34 Ответить
Понятно что на официальном уровне никто не учреждал "Премию Дарвина", но на неофициальном она существует, в виде стёба! Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:50 Ответить
Ещё раз - этот фейк упоминают не только лишь болваны, но и те, кто не знает ни кто такой Дарвин, ни чем он занимался, ни его отношения к этому фейку.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:28 Ответить
О чём тебе рассказать? О "Происхождении видов", про "естественный и половой" отбор? что там он на Галапагосах заметил? не думай что ты тут самый умный 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 2375 комплексы что-ли?
показать весь комментарий
28.08.2021 17:15 Ответить
Для тех, у кого особый путь развития, дубль три - расскажи каким боком Дарвин к какой тот там фейковой "премии".
показать весь комментарий
28.08.2021 17:33 Ответить
на неофициальном она существует

==
Не существует даже на неофициальном уровне. Это просто фейк.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:29 Ответить
Вот сайт)
показать весь комментарий
28.08.2021 15:52 Ответить
ты бы ещё забор с надписями предъявил.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:25 Ответить
с английским как я понял у тебя полная жоп@ 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 5257
показать весь комментарий
28.08.2021 17:20 Ответить
Жопа у тебя - вместо головы, в меню браузера есть переводчик, впрочем ты никак не смог подтвердить что премия существует, кроме ссылок на фейковый сайт.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:27 Ответить
"в меню браузера есть переводчик" - это эпик... ну читай олень через "переводчик" 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 3310
показать весь комментарий
28.08.2021 17:33 Ответить
тебе надо ты и читай
показать весь комментарий
28.08.2021 18:34 Ответить
Сочувствовать нужно погибшим на войне и жертвам ДТП если это не бухой через 4 полосы, тут только естественный отбор, не умер на вагоне сегодня, умрет завтра прыгнув с моста в реку. У меня нет жалости к идиотам без чувства самосохранения.
показать весь комментарий
28.08.2021 09:38 Ответить
Про то, что её не существует , слышали?
показать весь комментарий
28.08.2021 05:12 Ответить
Загляни, болезный на darwinawards.com и хоть что-то почитай про эту премию. Она есть с 1985 года. Это твой путен не существует. Только три клона.
показать весь комментарий
28.08.2021 07:40 Ответить
Болван, такой премии не существует, это фейк с 1985 года, не слышал?
показать весь комментарий
28.08.2021 12:49 Ответить
Тільки моральні уроди можуть іронізувати коли гине дитина. Ти навіть премії Дарвіна не вартий.
показать весь комментарий
28.08.2021 01:01 Ответить
Они что, лезут туда проверить правда ли что, до этого 20 придурков погибли или нет.
показать весь комментарий
27.08.2021 23:15 Ответить
это ж поколение тик ток.. или тик так как его там
показать весь комментарий
27.08.2021 23:15 Ответить
наверно "мать их так"... если мозгов нет... по всем каналам тв и в новостях передают сколько их гибнет и все равно лезут
показать весь комментарий
28.08.2021 07:22 Ответить
життя не вчить ... скільки ВЖЕ було таких випадків ?
показать весь комментарий
27.08.2021 23:16 Ответить
Не думаю, що дітина читає новини.
Кожен наступний думає, що він перший в світі зробить селфі на вагоні, бо ще ніде не бачив
показать весь комментарий
27.08.2021 23:20 Ответить
отже - природній відбір в дії ...
вчи фізику , цікався новинами - будеш живий , а інакше ...
показать весь комментарий
27.08.2021 23:22 Ответить
слава депилу... если идиот хочет то можно.. в 13 лет хотя депилы в 40 лет остаются такими...
показать весь комментарий
27.08.2021 23:16 Ответить
Поколение дебилов-двоечников...
показать весь комментарий
27.08.2021 23:18 Ответить
Скоріше наслідки карантину... хоча результат той же - дурень...
показать весь комментарий
28.08.2021 02:51 Ответить
сфоткався???
бідні батьки...
показать весь комментарий
27.08.2021 23:20 Ответить
Це вже епідемія у молоді. Щоб *********** самі себе вбивають.
На мій розсуд, у школах біля залізничних колій треба показувати відео з дебілов з опіками, щоб наочно бачили наслідки.
показать весь комментарий
27.08.2021 23:24 Ответить
Ты что нельзя...но но но ..травмирование детей..целая куча идиотов набежит...травмирование детской психики... Даже на цензоре и то замазюкали...
А решение правильное..и в школе надо показывать видео без прикрас.. со всеми ожогами 3-4 степени..
показать весь комментарий
27.08.2021 23:34 Ответить
Пару ночей погано посплять, но може на вагон не полізуть.
показать весь комментарий
27.08.2021 23:36 Ответить
Було б добре провести примусову екскурсію, для селферів по лікарням і моргам, побачили б обпалені тіла. Можливо хтось й призадумається
показать весь комментарий
27.08.2021 23:37 Ответить
Мне было 7 лет почти 8 собирался в 1 класс и вот в конце буквально последние дни августа идём мы с мамой домой и вдруг на нашей улице крики гвалт гомон скрип тормозов и толпа стала
собираться...и вот круг людей девчушка лет 17-19. рыдает на дороге девчонка лет 12-14 лежит голова рсквашена кровь из нее на асфальте мозги вытекают ее бьёт судорога агония милиция Скорая одна за одной. Той на дороге морфий вкалывают ждут следственную бригаду...мне 7 лет трагедия нелепость перебегали дорогу у младшей ключи высыпали из рук. Он вырвалась у старшей и вернулась а тут грузовик легла прямо под колеса мужика Скорая откладывала также...НА ВСЮ ЖИЗНЬ вырезалось мне это горе и трагедия никакие нотации лекции не нужны были мне в вопросе безопасности на дороге перехода дороги улицы....
показать весь комментарий
27.08.2021 23:53 Ответить
😥
показать весь комментарий
28.08.2021 01:05 Ответить
По моему всем школьникам в принудительном порядке надо показать такой эксперимент: Поднести к живой свинье провод, отойти на безопасное расстояние, и пустить по проводу ток аналогичного с железнодорожной сетью напряжения. Потом детям можно предложить попробовать жареной таким способом свинины.

Жестоко конечно. Но за то отобьёт у них желание лазить по крышам вагонов (по крайней мере я на это надеюсь 13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током - Цензор.НЕТ 3036 ).
показать весь комментарий
27.08.2021 23:39 Ответить
стоять , а свинья тут при чем ? она что виновата что у некоторых двуногих ума меньше чем у нее
показать весь комментарий
28.08.2021 00:31 Ответить
Так её всё равно - того... (только другим способом) Хоть она и не виноватая. Такое вот, глобальное свинство. 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 1998

Как еда - она никому жизнь не спасёт (скорее всего). А как наглядный пример - вполне может. Жизнь её принесёт куда больше пользы чем жизни большинства других свиней (человеку - естественно, свинье то - без разницы). 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 1419
показать весь комментарий
28.08.2021 00:41 Ответить
Зачем парень залез на вагон - неизвестно. - - - Долбо... б!!!
показать весь комментарий
27.08.2021 23:40 Ответить
Вот это надо показывать в школе....не лезь будет вава
13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током - Цензор.НЕТ 6163
показать весь комментарий
27.08.2021 23:40 Ответить
действительно надо такое делать в школах и особенно тех населенных пунктов, где есть подобные риски для молодых "орангутангов"
показать весь комментарий
28.08.2021 00:47 Ответить
Відосік не вдався.
показать весь комментарий
27.08.2021 23:57 Ответить
Трагедія.
Сумно що дитину не навчили й не пояснили.
Бідні батьки. Дитину жалко.
показать весь комментарий
28.08.2021 01:09 Ответить
...незнаете? А. слыхали такое - тик-ток? Пора в масштабах ООН запретить эту шнягу! Идёт дибилизация подрастающего поколения!!!
показать весь комментарий
28.08.2021 05:49 Ответить
Надо не замыливать трупы, а показывать во всех школах и транспорте и по ящику. Чтобы дебилы видели обгоревшие кочерыжки и вылезшие глаза.
показать весь комментарий
28.08.2021 05:58 Ответить
По ящику выгодней показывать "я уписялась".
показать весь комментарий
28.08.2021 06:15 Ответить
Вообще то, судя по большому количеству таких случаев, педагоги просто обязаны в школе рассказать детям, ЧТО это такое и ЧЕМ может закончиться такая "шалость".
Вообще, надо школам создать урок или собрание (с учениками и родителями) под названием ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, и рассказать о педофилах, селфи на вагонах, катании на электричках прицепом.
А уж если и ЭТО не помогло - тогда уж звиняйте.
показать весь комментарий
28.08.2021 07:37 Ответить
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 3630
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 6826
показать весь комментарий
28.08.2021 08:47 Ответить
каким образом их всех бьет током на крыше вагона товарного состава? вагон то не под напряжением. или они за провода контактной сети берутся, стоя на вагоне? или контактная сеть пробивает сквозь воздух?
показать весь комментарий
28.08.2021 08:47 Ответить
Провода под напряжением если не ошибаюсь 6 килоВольт. Мошет прошить тело за полметра. Как работает молния знаешь?
показать весь комментарий
28.08.2021 09:01 Ответить
Слабонько знаєш матеріал, зато прокоментувати не проч!
На електроконтактній лінії залізниці 27000 тис. вольт!
Барана не шкода. Він чудово знав куди лізе, бо дуже
хотілося похизуватися перед такими ж ідіотами як він.
При такий напрузі дуга організується на відстані 1метр.
А вагон або цістерна чудове заземлення! 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 2309
показать весь комментарий
28.08.2021 13:19 Ответить
Я написав «если не ошибаюсь»

У тебе 27 000 000 вольт.. Феєричні знання!
Де вас таких вивчали?
показать весь комментарий
28.08.2021 15:47 Ответить
Алле! Ви навить арифметикі не знаєте!
1000 вольт - це 1 кіловольт. 27 кіловольт-
це 27000 тис. вольт. Ось це і є напруга
живлення електрозалізниці в Україні.
Читати навчися! А то прибавив зайвих
три нуля і радіє.Ось де тебе вчили то
вже питаннячко? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 8929
показать весь комментарий
29.08.2021 13:31 Ответить
Спочатку натягни окуляри,якщо ти іх не пропив.
Потім включи мозги якщо вони в тебе є.Візьми в
руки арифметику за 4-й клас і там буде написано
що 1кг.-це 1000 грамів. а 27 кг.-це 27000 грамів.
Що підручник з арифметикі в шкільному туалеті
скурив,грамотій? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 7329
показать весь комментарий
29.08.2021 13:47 Ответить
Пораскинь мозгами, откуда берётся положительный и отрицательный проводник напряжения для двингателя электровоза, если наверху всего один контактный провод.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:53 Ответить
Відразу видно що підручники по фізиці у вас пішли на
самокрутки,або слугували туалетним папіром.
Ось таким образом. . . 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 7833
показать весь комментарий
28.08.2021 13:26 Ответить
единственное, что тут ясно видно - то, что ты самовлюбленное, хамоватое быдло
показать весь комментарий
28.08.2021 13:39 Ответить
Тупість кацапа не підлягає сумніву!
Признайся. Скурив буквар в шкільному
туалеті? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 9666
показать весь комментарий
28.08.2021 14:35 Ответить
Как ***** токне так відразу все і зрозумієш!!! 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 9020
показать весь комментарий
28.08.2021 13:31 Ответить
Готовился к школе, собирал материал к сочинению «Как я провел лето».
показать весь комментарий
28.08.2021 08:58 Ответить
Искромётно. 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 1072
показать весь комментарий
28.08.2021 16:50 Ответить
Всё как всегда....
показать весь комментарий
28.08.2021 12:51 Ответить
Законы природы оказались сильнее прав человека. Лаборатория гендерного самоопределения им. Джорджа Сороса потеряла подопытный образец.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:08 Ответить
 
 