13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Трагедия произошла на ж/д станции "Тетерев" под Киевом. Зачем парень залез на вагон - неизвестно.
Об этом сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера около 16 часов в отделение полиции №2 (пгт. Бородянка) Бучанского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в поселке Песковка на железнодорожной станции "Тетерев" у путей лежит неизвестный без сознания", - сказано в сообщении.
Полицейские отправили на место патрульных и следователей.
Выяснилось, что погибший - ученик 7 класса. Проходя мимо грузового поезда, он решил залезть на вагон. "Парня ударило током, и от полученных травм он погиб на месте", - сообщили в полиции.
Следователи открыли дело по статье об убийстве с отметкой "несчастный случай".
Пожалуйста, подождите...
Так у него ШЕСТЬ детей, от пяти разных женщин!!!
Как ни грустно это звучит, но с точки зрения дедушки Дарвина. Сей организм - успешнее чем миллиардер с идеальным образованием и двумя детьми.
Но при всём при том, он музыкант, умеет играть на гитаре, красиво поёт. Наверное есть достаточное количество женщин каким этого достаточно.
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Не существует даже на неофициальном уровне. Это просто фейк.
Кожен наступний думає, що він перший в світі зробить селфі на вагоні, бо ще ніде не бачив
вчи фізику , цікався новинами - будеш живий , а інакше ...
бідні батьки...
На мій розсуд, у школах біля залізничних колій треба показувати відео з дебілов з опіками, щоб наочно бачили наслідки.
А решение правильное..и в школе надо показывать видео без прикрас.. со всеми ожогами 3-4 степени..
собираться...и вот круг людей девчушка лет 17-19. рыдает на дороге девчонка лет 12-14 лежит голова рсквашена кровь из нее на асфальте мозги вытекают ее бьёт судорога агония милиция Скорая одна за одной. Той на дороге морфий вкалывают ждут следственную бригаду...мне 7 лет трагедия нелепость перебегали дорогу у младшей ключи высыпали из рук. Он вырвалась у старшей и вернулась а тут грузовик легла прямо под колеса мужика Скорая откладывала также...НА ВСЮ ЖИЗНЬ вырезалось мне это горе и трагедия никакие нотации лекции не нужны были мне в вопросе безопасности на дороге перехода дороги улицы....
Жестоко конечно. Но за то отобьёт у них желание лазить по крышам вагонов (по крайней мере я на это надеюсь ).
Как еда - она никому жизнь не спасёт (скорее всего). А как наглядный пример - вполне может. Жизнь её принесёт куда больше пользы чем жизни большинства других свиней (человеку - естественно, свинье то - без разницы).
Сумно що дитину не навчили й не пояснили.
Бідні батьки. Дитину жалко.
Вообще, надо школам создать урок или собрание (с учениками и родителями) под названием ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, и рассказать о педофилах, селфи на вагонах, катании на электричках прицепом.
А уж если и ЭТО не помогло - тогда уж звиняйте.
На електроконтактній лінії залізниці 27000 тис. вольт!
Барана не шкода. Він чудово знав куди лізе, бо дуже
хотілося похизуватися перед такими ж ідіотами як він.
При такий напрузі дуга організується на відстані 1метр.
А вагон або цістерна чудове заземлення!
У тебе 27 000 000 вольт.. Феєричні знання!
Де вас таких вивчали?
1000 вольт - це 1 кіловольт. 27 кіловольт-
це 27000 тис. вольт. Ось це і є напруга
живлення електрозалізниці в Україні.
Читати навчися! А то прибавив зайвих
три нуля і радіє.Ось де тебе вчили то
вже питаннячко?
Потім включи мозги якщо вони в тебе є.Візьми в
руки арифметику за 4-й клас і там буде написано
що 1кг.-це 1000 грамів. а 27 кг.-це 27000 грамів.
Що підручник з арифметикі в шкільному туалеті
скурив,грамотій?
самокрутки,або слугували туалетним папіром.
Ось таким образом. . .
Признайся. Скурив буквар в шкільному
туалеті?