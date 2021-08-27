Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ. ФОТО

Руководство сельсовета подписало с подрядчиком договор на ремонт дороги. На него должны были потратить 5,5 млн грн, но 1,3 млн ушли в карман злоумышленникам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашение на проведение капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По договору стоимость работ составила более 5,5 млн грн. Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы не выполнены в полном объеме, что позволило злоумышленникам присвоить 1,3 млн грн государственных средств", - сказано в сообщении.

Следователи считаю, что в схеме были задействованы подрядчик и сотрудник сельсовета, проверявший качество работы.

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Одному из них сообщили о подозрении в присвоении имущества и служебной подделке. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







