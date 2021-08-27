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Черновицкая область (854) наводнение (450) СБУ (18674) хищение (657)

Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Руководство сельсовета подписало с подрядчиком договор на ремонт дороги. На него должны были потратить 5,5 млн грн, но 1,3 млн ушли в карман злоумышленникам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашение на проведение капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По договору стоимость работ составила более 5,5 млн грн. Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы не выполнены в полном объеме, что позволило злоумышленникам присвоить 1,3 млн грн государственных средств", - сказано в сообщении.

Следователи считаю, что в схеме были задействованы подрядчик и сотрудник сельсовета, проверявший качество работы.

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Одному из них сообщили о подозрении в присвоении имущества и служебной подделке. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ 01
Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ 02
Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ 03
Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
если главный начальник на гос.предприятии берет взятки и откаты и все это знают, то будут воровать все - до вахтера включительно..
Если начальники в регионах знают, что на Банковой и в ВР все решается через интересы и коррупцию, то воровать будет вся страна..
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27.08.2021 23:44
+4
Що ви можете хотіти від влади , якщо навіть чиновники сільради обкрадають своїх же односельців - людей які живуть просто поруч з ними ...?!
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27.08.2021 23:35
+3
так рыба гниет с головы
- коррупцию можно победить только сверху и НИКОГДА с низу или с боку
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27.08.2021 23:37
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Що ви можете хотіти від влади , якщо навіть чиновники сільради обкрадають своїх же односельців - людей які живуть просто поруч з ними ...?!
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27.08.2021 23:35 Ответить
так рыба гниет с головы
- коррупцию можно победить только сверху и НИКОГДА с низу или с боку
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27.08.2021 23:37 Ответить
а сільрада це "голова"... ?
Корупцію можна перемогти лише знизу - не давати хабарів і не давати в себе красти , не бути байдужим і терпимим до корупції - її і не буде !
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27.08.2021 23:40 Ответить
если главный начальник на гос.предприятии берет взятки и откаты и все это знают, то будут воровать все - до вахтера включительно..
Если начальники в регионах знают, что на Банковой и в ВР все решается через интересы и коррупцию, то воровать будет вся страна..
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27.08.2021 23:44 Ответить
Слова эстонского президента-неуместны,так зЕбіли?
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27.08.2021 23:40 Ответить
мабуть повінь була хороша, раз в сільраді є гроші,
а, завалений місток -то завжди файний заробіток Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ - Цензор.НЕТ 8583
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27.08.2021 23:40 Ответить
Это шо новость ...
Чиновники на Буковине Не украли ни копейки из 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения

Вот это была бы новость
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27.08.2021 23:47 Ответить
читаєш, і складається враження, що вкрасти в Украïні - це діло честі...
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28.08.2021 00:11 Ответить
А то! Є лише два шляхи - заробити або вкрасти. Де чиновник може заробити 1,3 млн.? Отож - "Україна рідна мати не вкрадеш не будеш мати".
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28.08.2021 02:48 Ответить
новость была бы, если бы не украли.
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28.08.2021 00:13 Ответить
децентрализация без должного контроля - деньги на ветер
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28.08.2021 00:56 Ответить
 
 