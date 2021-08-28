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Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Хуже не будет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Все украли...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Подгорело...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Зе!ленка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторами нападения на Порошенко были правоохранители, а заказчиком - ОП, - Кононенко

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

То ли еще будет...

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Даже дети знают...

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Почему бы и нет?

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Острый вопрос

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Хорошие премьеры везде нужны

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Печаль...

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Наглядно

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Топ комментарии
+49
Класс!Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4480
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28.08.2021 01:24
+41
Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3739

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4871
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28.08.2021 07:12
+33
Яких вам ще реформ не вистачає?
Депутат Чернігівської облради і благодійник від «Слуга народу»
Олександр Левицький,
урочисто відкрив металеву зупинку в с. Ушні на Менщині Чернігівщина,де напередодні закрили школу.Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2809
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28.08.2021 08:12
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Класс!Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4480
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28.08.2021 01:24 Ответить
Думаю баба Юля дала бы талибам просраться Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1489
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28.08.2021 08:09 Ответить
Та ті хлопці з жінками не церемоняться, самі беруть, не ждуть поки дадуть.
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28.08.2021 08:15 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5850
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28.08.2021 09:55 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4768
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28.08.2021 09:56 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3326
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28.08.2021 10:07 Ответить
НЕ весело,но долго. Уже БЕЗ комика.
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28.08.2021 13:52 Ответить
Если не забьют камнями!
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28.08.2021 13:50 Ответить
Це бімба Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4566

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8842
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28.08.2021 01:25 Ответить
Кінець епохи розуму.
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28.08.2021 02:01 Ответить
Він настав в день голосування за оце ось все.
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28.08.2021 02:04 Ответить
Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2415
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28.08.2021 07:10 Ответить
А ви чий лох будете?
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28.08.2021 07:26 Ответить
Простіть чоловіка.Його по голові били підіслані Порошенком гопніки.В моей смерти прошу винить Порошенко
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28.08.2021 07:51 Ответить
Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3739

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4871
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28.08.2021 07:12 Ответить
Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7749
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28.08.2021 08:04 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8808

...
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28.08.2021 10:54 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7891
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28.08.2021 12:33 Ответить
А гроші на ці заводи воно дасть зі своїх офшорних рахунків?
Нііі! Здере з "вумного наріду"!!!
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28.08.2021 13:57 Ответить
Яких вам ще реформ не вистачає?
Депутат Чернігівської облради і благодійник від «Слуга народу»
Олександр Левицький,
урочисто відкрив металеву зупинку в с. Ушні на Менщині Чернігівщина,де напередодні закрили школу.Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2809
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28.08.2021 08:12 Ответить
Таку зупинку можна зарахувати, як побудований заводик навіть.. Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4508
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28.08.2021 08:23 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4629
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28.08.2021 09:54 Ответить
Один к одному как на срабсее.
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28.08.2021 08:24 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 21
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28.08.2021 09:52 Ответить
Согласно информации ОБСЕ, боевики размещают военную технику в зонах отвода вооружения., это так по договору в Омане? Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 136 Источник: https://censor.net/ru/n3285018
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28.08.2021 10:02 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2989
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28.08.2021 10:08 Ответить
Краще буде як би спитати "Холоп ти чиїх руськiй будеш?" Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2726
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28.08.2021 10:58 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8097

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28.08.2021 10:52 Ответить
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6668 Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7237
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28.08.2021 12:21 Ответить
жаль обрубалась вторая часть стиха :
***
пусть в дарвинизме есть изъяны
но в целом логика права -
вставай потомок обезьяны
кормить меня - потомка льва ))))
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29.08.2021 19:18 Ответить
Прямі аналогії
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 636
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28.08.2021 22:50 Ответить
 
 