Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Хуже не будет...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко
Все украли...
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"
Подгорело...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей
Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторами нападения на Порошенко были правоохранители, а заказчиком - ОП, - Кононенко
То ли еще будет...
Даже дети знают...
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Хорошие премьеры везде нужны
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«Слуги» замалювали ексголову Львівоблради на фото з висаджування дерев, яке він і організував
...
Нііі! Здере з "вумного наріду"!!!
Депутат Чернігівської облради і благодійник від «Слуга народу»
Олександр Левицький,
урочисто відкрив металеву зупинку в с. Ушні на Менщині Чернігівщина,де напередодні закрили школу.
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пусть в дарвинизме есть изъяны
но в целом логика права -
вставай потомок обезьяны
кормить меня - потомка льва ))))