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Кропивницкий (Кировоград) (503) оружие (9382) СБУ (18674)

Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В центральной части Кропивницкого обнаружен тайник с боевыми средствами поражения. Среди изъятого - реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов к автомату Калашникова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона", - сказано в сообщении.

Схрон с оружием и боеприпасами был оснащен в частном доме, который находится на одной из центральных улиц города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять схронов с оружием и боеприпасами выявлены в Николаеве, Киевской и Луганской областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений", - информирует пресс-центр.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили: 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов 01
Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов 02
Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов 03
Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов 04

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева. ФОТО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Вчора на Закарпатті зустрілися два рідні брати ЗЕбаната: Велике Крадівництво і Велике Будівництво.

Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов - Цензор.НЕТ 1301
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28.08.2021 10:21
+5
У баклановцев еще много этого добра для устройства "тайников"?
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28.08.2021 10:32
+3
Вибачте-вибачте Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 4208

Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 2554
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28.08.2021 10:34
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Вчора на Закарпатті зустрілися два рідні брати ЗЕбаната: Велике Крадівництво і Велике Будівництво.

Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов - Цензор.НЕТ 1301
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28.08.2021 10:21 Ответить
Везуть, курви, карпатський ліс уже десятиріччями і постійно борються самі із собою і борються,а Карпати лисіють і лисіють, а "лісові" пробляді жиріють і жиріють. Скільки вже президентів помінялось із 91 року,6?,тільки толку-0!
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28.08.2021 11:34 Ответить
Ну чого? Після майдану прийшов президент що ввів мораторій на експорт лісу не зважаючи на все. А ще при ньому про проблему вирубки лісів почали відкрито говорити у змі.
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28.08.2021 12:01 Ответить
У баклановцев еще много этого добра для устройства "тайников"?
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28.08.2021 10:32 Ответить
гриша гришин или надя толстодупенко заховала
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28.08.2021 10:32 Ответить
Вибачте-вибачте Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 4208

Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 2554
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28.08.2021 10:34 Ответить
Якого ти сюди влізло із своїм соєвим лайном?
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28.08.2021 10:59 Ответить
он такой красивый я чуть не ослеп хоть бы паранджку накинул или мне ширму на монитор цыплять Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 9783
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28.08.2021 12:11 Ответить
походу террористы и бандиты уже вооружены.. а Украинцы, благодаря вооружённым зепутанам - нет..
ну а полицаи и баклановцы заняты, в основном, безопасностью Зели и небепасностью Пороха
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28.08.2021 10:35 Ответить
Саме цікаве, "...и кто это сделал?!"
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28.08.2021 10:38 Ответить
Это говорит об одном... Оружие на руках есть. и оно готово для встречи с окупантами.
Другой вопрос - неспособность власти создать этому законное русло. Каждый, кто пользовал оружие в войне против оккупантов, должен иметь Право иметь его дома. Именно они. А не депутаты с судьями типа Тани Черновол - со справкой о невменяемости...
Пока есть запреты на оружие и наркотики, есть возможность привлечь любого...
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28.08.2021 10:42 Ответить
Ви гадаєте, що криміналітет буде зустрічати окупантів зі зброєю в руках?
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28.08.2021 12:44 Ответить
я писав про кримінальні потуги? Де? В вашій уяві...
Я писав про неспроможність держави узаконити зброю для осіб, які вміють єю користуватись.
І про дарування зброї депутатам.
Що треба, що б ви могли прочитати те, що написано, по суті?
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28.08.2021 13:29 Ответить
Треба щоб ви прочитали по суті, що в статті вказано що зброя виявлена в помешканні представника кримінальних кіл, а не в простого громадянина. І ні для кого вже не секрет, що кримінал озброєний і ця зброя явно не проти окупантів. І йому не потрібно дозволу від держави на зброю. А відносно іншої категорії громадян, я з вами згоден, для цієї влади лячно видати їм дозволи на зброю.
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28.08.2021 16:56 Ответить
мусора работают при кловане,
результаты как в цырке
....
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28.08.2021 10:53 Ответить
Не зрозуміло навіщо туди поклали іржавий снаряд.
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28.08.2021 11:31 Ответить
баклановцы возят его под дождем с "тайника" в "тайник".....вот он и заржавел.....они же шоумэны а не военные.....не понимают, что ржавый боеприпас опасен!....им он для фотосессий нужен.
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28.08.2021 11:58 Ответить
Общество классовое: власть в Киеве отгородилась нелигитимными законами, фиксирующими беспредел и "выборы" без выбора, и пьет кровь народа еще со времен Кучмы. Среди самого "народа" полно такого же менталитета упырей, которые с радостью заняли бы свое место у корыта, если бы такая возможность им предоставилась. Очистка Украины от вражеской власти - дело самой Украины, говорят западные демократии и все время подбрасывают Украине подачки, которые дальше карманов власти не идут.

Такая же система власти в империи лжи и зла России, которая создала в Украине свою мощнейшую 5-ю колонну. У "элит" Украины и России один и тот же враг - народ со всеми оговорками. У них одни и те же классовые интересы. И именно поэтому они и помогают друг другу в общем деле сохранения своей власти.

Собственно, так Иловайск и случился. Порошенко с Путиным были подельники в уничтожении украинских добробатов под Иловайском в августе 2014г. Добробаты угрожали Порошенко прийти в Киев и навести конституционный порядок. Тем самым, лучшие сыны Украины на тот момент представляли для режима Порошенко смертельную опасность. За пару дней до операции Глава Администрации Президента Украины Ложкин летит в Сочи к своему коллеге Сергею Иванову (генерал-полковник заодно) для сверки часов. Оба Генштаба сотрудничают в организации котла для добробатов. В котле должны были оказаться все добробаты, чем лично занимались Гелетей и Муженко, но к своему счастью Айдар послал Гелетея в правильном направлении.

Судить Порошенко и новых "зеленых" персонажей в Украине бессмысленно, т.к. Украина правовым государством не является (равно как и Россия, Белоруссия и среднеазиатские деспотии). Кидаловское правосудие, абсолютно прогнивший, насквозь коррумпированный госаппарат, убийцы в погонах, все крышующая контора, торгующая делами Генпрокуратура. И даже если кого и посадят, то по примеру Тимошенко в Качановской колонии , эти деятели себе в колонии устроят 5-звездочный отель...

И огромное число вертухаев остается на свободе....

Семенченко судят за то, что он посмел создать боевую единицу вне контроля преступной власти в Киеве, и не дай бог, сможет повторить...
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28.08.2021 12:20 Ответить
А сколько всего было добробатов в Украине?
Сколько, их было под Иловайском?

Кому они были подчинены?

Всем интересно, почитать.

Ну после приведённого выше высера)))
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28.08.2021 13:56 Ответить
РР,якщо тільки тепер тобі стала цікава тагедія під Ілловайском,то перечитай висновки і розслідування ТСК Верховної Ради.Там все написано.
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28.08.2021 19:57 Ответить
А я читал ВСЁ.
Кроме этого ЧИТАЛ и БОЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Так что, не надо свистеть, а ответьте на поставленные вопросы.
Как там себя, некоторые мусора чувствуют? И остальное кАломойские прихвостни?
К сведению, рьяных защитников собакяна, кАламойши, корбанадзе и тупоголового хомчика, расследование ВСК, как раз и не захотело учитывать действия, выше указанных персонажей.
Так что, свали в сторону Боречка.
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28.08.2021 23:04 Ответить
 
 