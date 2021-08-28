Две новые трассы возводятся с нуля на Днепропетровщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Экономика
Сразу две новые трассы строятся "с нуля" в Днепропетровской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
О каких дорогах идет речь и на какой стадии находятся дорожно-строительные работы, рассказывается на сайте Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В регионе строят две новые дороги. Одну из них - в объезд областного центра. Она соединит трассу Н-08 с Южным мостом и разгрузит город от транзита", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Протяженность строящегося участка объездной дороги составит 7 км. В настоящее время основные работы проводятся на строительстве двухуровневой развязки над дорогой, которая идет в направлении аэропорта.
После завершения строительства загруженность путепровода составит около 9,5 тыс. автомобилей в сутки. Работы на объекте находятся уже на завершающей стадии, подрядчику осталось установить перила, завершить обустройство тротуаров и покрыть бетонные опоры специальным раствором, предотвращающим их разрушение. На подъездах с одной стороны путепровода уже уложен выравнивающий слой асфальта, остальные подъезды также готовятся под покрытие.
Еще одна стройплощадка расположена возле Южного моста. Здесь уже провели замену коммуникаций и приступили к устройству основы, после чего будет уложено 3 слоя асфальтобетона.
Вторая трасса, строящаяся в рамках "Большой стройки", Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, проложена уже на большей части маршрута. Она будет проходить в объезд населенных пунктов Петриковской и Царичанской громад.
Напомним, ранее сообщалось, что одним из направлений программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является также развитие украинских портов и припортовой инфраструктуры.
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- Слушай, а на какие деньги мы пьем? Никсон отвечает ему:
- А вон видишь мост?
- Вижу.
- Мы его должны были за 2 миллиона долларов построить, а построили за полтора. Вот на эти и пьем. Через год приезжает Никсон в Москву. Сели они с Брежневым на берегу реки, тот спрашивает:
- На какие деньги пьем?
- А вон видишь мост через реку?
- Нет.
- Вот на эти и пьем.
потом строили...потом похерили (оставалось % 30-35 до готовности)... а теперь с нуля? о да!)) пришейте к смете еще и проектную документацию))) как больше попиляется бюджета...
От і виходить, що трафік тут єдиний - з Державного бюджету до кишень зЕ з друзяками.
Та й де Ви бачили той рівний мостик? Усі дугою.
Всего на объездной дороге выделяют 4 основных участка:1 - правобережный съезд с Кайдакского моста (5,2 км);
2 -участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
3 - дороги от Южного моста и до трассы Днепр - Мелитополь (12 км);
4 -дорога от Мелитопольской до Харьковской трассы (13 км).
Та й цікаво, що то за траса така "Дніпро-Мелітополь"??? І чи не співпадає вона, часом, з трасою "Харків-Ялта" десь з району Іларіонове-Синельникове?
уч1 и уч. 2 все это крылья одной объездной - Вы правы...
(просто я сначало говорил за съезд с Кайдакского, вы за съезд с Южного моста
уч. 1 от Кайдакского моста в сторону Криворожской трассы.
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2 -участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
..
Цей обхід дійсно потрібен і ще "позавчора". І проект цього обходу зроблений ще за радянськи часів разом з проектом Кайдацького моста. Бандюковичі-вілкулаки лише переклали його на українську і розпиляли на тому купу грошей...
Надеюсь, что у него многое получится.
Зеленкин - це пляма мазута на криштально чистій воді, ака повзе до берегів.
Японський міст вже років зо 15 будується і все ніяк, навіть гроші вкрасти не можуть, але ж на це є кошти. Мізків немає, бажання, та любові до свого народу, країни.
А зерновозу, ой чую, скоро почнуть горяти, так людей вже допекли ті фурой..би.
Дерьмак, табя Беня поставил наблюдать за этим дрыщем и прятать от него наркоту. Куда ты смотришь? Бубочка, стоит ему ширнуться или нюхнуть, сразу начинает блеять то о миллиарде деревьев, которые от посадит, то спутник собирался запустить на день независимости, то построить дороги и гостинницы, которых до его прихода не было вообще.
Наблюдай за этим идиотом, а лучше посади его на цепь, а то Беня тебя уволит.
А що там, доречі, з опитуванням від президента?
ОПІЙтування пройшло успішно.
1. Який трафік перерозподілиться цією "геніальною" об'їзною дорогою - з Солоного на Іларіонове і назад?
2. Куди піде транспорт після переїзду через Південний міст - вулицею Гаванською через Рибальськ, Ігрень, чи ще якось?
А п.1, нажаль, так і не розкрито...