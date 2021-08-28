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Днепропетровщина (2881) дороги (2498) строительство (1947)

Две новые трассы возводятся с нуля на Днепропетровщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Экономика

Сразу две новые трассы строятся "с нуля" в Днепропетровской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

О каких дорогах идет речь и на какой стадии находятся дорожно-строительные работы, рассказывается на сайте Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В регионе строят две новые дороги. Одну из них - в объезд областного центра. Она соединит трассу Н-08 с Южным мостом и разгрузит город от транзита", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Две новые трассы возводятся с нуля на Днепропетровщине 01

Протяженность строящегося участка объездной дороги составит 7 км. В настоящее время основные работы проводятся на строительстве двухуровневой развязки над дорогой, которая идет в направлении аэропорта.

Две новые трассы возводятся с нуля на Днепропетровщине 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА. ФОТОрепортаж

После завершения строительства загруженность путепровода составит около 9,5 тыс. автомобилей в сутки. Работы на объекте находятся уже на завершающей стадии, подрядчику осталось установить перила, завершить обустройство тротуаров и покрыть бетонные опоры специальным раствором, предотвращающим их разрушение. На подъездах с одной стороны путепровода уже уложен выравнивающий слой асфальта, остальные подъезды также готовятся под покрытие.

Две новые трассы возводятся с нуля на Днепропетровщине 03

Еще одна стройплощадка расположена возле Южного моста. Здесь уже провели замену коммуникаций и приступили к устройству основы, после чего будет уложено 3 слоя асфальтобетона.

Вторая трасса, строящаяся в рамках "Большой стройки", Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, проложена уже на большей части маршрута. Она будет проходить в объезд населенных пунктов Петриковской и Царичанской громад.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из направлений программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является также развитие украинских портов и припортовой инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство низовой части балочного моста в Запорожье завершится до конца года, - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+16
строительство первой очереди объездной дороги было начато в 2011 году
потом строили...потом похерили (оставалось % 30-35 до готовности)... а теперь с нуля? о да!)) пришейте к смете еще и проектную документацию))) как больше попиляется бюджета...
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28.08.2021 11:29
+12
Прилетел Брежнев к Никсону. Решили они посидеть вдвоем, поговорить по душам. Сели на берегу реки, выпивают. Вдруг Брежнев спрашивает:
- Слушай, а на какие деньги мы пьем? Никсон отвечает ему:
- А вон видишь мост?
- Вижу.
- Мы его должны были за 2 миллиона долларов построить, а построили за полтора. Вот на эти и пьем. Через год приезжает Никсон в Москву. Сели они с Брежневым на берегу реки, тот спрашивает:
- На какие деньги пьем?
- А вон видишь мост через реку?
- Нет.
- Вот на эти и пьем.
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28.08.2021 11:27
+8
Зеленский взялся за великое дело-строительство дорог в бездорожной Украине.
Надеюсь, что у него многое получится.
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28.08.2021 11:36
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И где путепровод?
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28.08.2021 11:21 Ответить
Прилетел Брежнев к Никсону. Решили они посидеть вдвоем, поговорить по душам. Сели на берегу реки, выпивают. Вдруг Брежнев спрашивает:
- Слушай, а на какие деньги мы пьем? Никсон отвечает ему:
- А вон видишь мост?
- Вижу.
- Мы его должны были за 2 миллиона долларов построить, а построили за полтора. Вот на эти и пьем. Через год приезжает Никсон в Москву. Сели они с Брежневым на берегу реки, тот спрашивает:
- На какие деньги пьем?
- А вон видишь мост через реку?
- Нет.
- Вот на эти и пьем.
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28.08.2021 11:27 Ответить
Вэлике крадиныцтво - программа прецентента по розворовыванию страны.
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28.08.2021 11:28 Ответить
строительство первой очереди объездной дороги было начато в 2011 году
потом строили...потом похерили (оставалось % 30-35 до готовности)... а теперь с нуля? о да!)) пришейте к смете еще и проектную документацию))) как больше попиляется бюджета...
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28.08.2021 11:29 Ответить
так* (пардон)- так больше попиляется бюджет !!)))
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28.08.2021 11:38 Ответить
Для якого трафіку ця "об'їзна"? Хіба що з Солоного на Іларіонове. Бо з Запоріжжя на Синельникове є Харків-Ялта. А з Київського напрямку на Донецький потрібен ПІВНІЧНИЙ об'їзд.
От і виходить, що трафік тут єдиний - з Державного бюджету до кишень зЕ з друзяками.
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28.08.2021 12:44 Ответить
захотілося з Донецького шоссе на Запоріжське шоссе по рівному)))) без плутанини по місту
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28.08.2021 12:58 Ответить
І без перетинання Борисфену...
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28.08.2021 14:06 Ответить
е ні... тут ніяк )))
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28.08.2021 14:44 Ответить
Як то "ніяк"? Так само - "по рівному"...
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28.08.2021 14:50 Ответить
по рівному мостику (який вже є)
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28.08.2021 15:08 Ответить
А рівної дороги не буде? Тільки через Гаванську, Усть-самарський міст, Сонячний, та проспект Слобожанський і Калинову? Може краще таки з запорізької траси на криворізьку і далі північним обходом?
Та й де Ви бачили той рівний мостик? Усі дугою.
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28.08.2021 15:31 Ответить
я про 1, а Вы про 2
Всего на объездной дороге выделяют 4 основных участка:1 - правобережный съезд с Кайдакского моста (5,2 км);
2 -участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
3 - дороги от Южного моста и до трассы Днепр - Мелитополь (12 км);
4 -дорога от Мелитопольской до Харьковской трассы (13 км).
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28.08.2021 15:40 Ответить
Я і про 1, і про 2.
Та й цікаво, що то за траса така "Дніпро-Мелітополь"??? І чи не співпадає вона, часом, з трасою "Харків-Ялта" десь з району Іларіонове-Синельникове?
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28.08.2021 15:47 Ответить
а по трассе Днепр-Мелитополь)))) - она же Харьков-Ялта))))
уч1 и уч. 2 все это крылья одной объездной - Вы правы...
(просто я сначало говорил за съезд с Кайдакского, вы за съезд с Южного моста
уч. 1 от Кайдакского моста в сторону Криворожской трассы.
Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8112

.
2 -участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
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28.08.2021 16:38 Ответить
съезд с Южного
Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5018

..
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28.08.2021 16:39 Ответить
Тут усе зрозуміло. Лівим берегом куди? Незрозумілі ані напрям, ані дороги, котрі будуть використані.
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28.08.2021 18:46 Ответить
Там балку ще років двадцять будуть засипати до вул. Київської. Хіба що зроблять естакаду.
Цей обхід дійсно потрібен і ще "позавчора". І проект цього обходу зроблений ще за радянськи часів разом з проектом Кайдацького моста. Бандюковичі-вілкулаки лише переклали його на українську і розпиляли на тому купу грошей...
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28.08.2021 18:51 Ответить
Ця дорога вже 10 років будується. Всіма владами. Нічого зечмам собі приписувати.
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28.08.2021 11:51 Ответить
Зеленский взялся за великое дело-строительство дорог в бездорожной Украине.
Надеюсь, что у него многое получится.
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28.08.2021 11:36 Ответить
Ага, тілько гроші за це хто буде повертати? Пенсії як, вчителі забрали?
Зеленкин - це пляма мазута на криштально чистій воді, ака повзе до берегів.
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28.08.2021 11:50 Ответить
Ты наверное еще не слышал,вчера в открытую сказали что если тебе около сорока,то пенсия тебе в будущем не светит.У твоего Клоуна все получается,все идет к тому,что Украина таки не переживет зеленых кацапов.
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28.08.2021 14:17 Ответить
А Миколаїв душиться в пробках від фур по місту. При чому і транзитних вистачає. Усім до п..ди, вони відстійники будуть будувати.
Японський міст вже років зо 15 будується і все ніяк, навіть гроші вкрасти не можуть, але ж на це є кошти. Мізків немає, бажання, та любові до свого народу, країни.
А зерновозу, ой чую, скоро почнуть горяти, так людей вже допекли ті фурой..би.
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28.08.2021 11:46 Ответить
На прямом канале обговаривали выступление ЗЕбанутого идиота бубочки на анале Г+Г, кажется в четверг, Я этот говноанал не смотрю принципиально потому что Беня и ЗЕбанута дрысля превратили его в вонючую помойку. Так вот, этот идиот, что прикидывается президентом, бубочка оманский кукарекал, что до его прихода в Украине небыло дорог и гостинниц. И что он востановил нашу армию.
Дерьмак, табя Беня поставил наблюдать за этим дрыщем и прятать от него наркоту. Куда ты смотришь? Бубочка, стоит ему ширнуться или нюхнуть, сразу начинает блеять то о миллиарде деревьев, которые от посадит, то спутник собирался запустить на день независимости, то построить дороги и гостинницы, которых до его прихода не было вообще.
Наблюдай за этим идиотом, а лучше посади его на цепь, а то Беня тебя уволит. Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5875
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28.08.2021 12:17 Ответить
А три мільярди дерев скоро будуть?
А що там, доречі, з опитуванням від президента?
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28.08.2021 12:27 Ответить
Дерева ВЖЕ попиляли на паркет для державних дач, що передані дітям.
ОПІЙтування пройшло успішно.
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28.08.2021 12:39 Ответить
Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7801
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28.08.2021 13:11 Ответить
І знов ті самі питання:
1. Який трафік перерозподілиться цією "геніальною" об'їзною дорогою - з Солоного на Іларіонове і назад?
2. Куди піде транспорт після переїзду через Південний міст - вулицею Гаванською через Рибальськ, Ігрень, чи ще якось?
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28.08.2021 12:38 Ответить
2. По трассе T0401 через Игрень. Там на улице Разъездной есть узкий однополосный мостик через р. Маячку, движение по очереди. Эту часть дороги уже ремонтировали в этом году и мостик не расширили.
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28.08.2021 14:17 Ответить
Так отож. Знаю я ту "трасу"... Дуже цікаво, як там фури будуть вкручуватись у повороти (як швидко хтось заїде у базар)...
А п.1, нажаль, так і не розкрито...
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28.08.2021 14:24 Ответить
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО...
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28.08.2021 13:31 Ответить
 
 