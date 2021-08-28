СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки информационно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины. В Киеве разоблачена мощная ботоферма. Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом.
Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По заданию своих "кураторов" злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.
Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".
Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.
Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:
- 300 модемов для доступа в интернет,
- несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,
- десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.
Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области по процессуальному руководству прокуратуры.
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Кацапов больше устроило бы, чтобы про Крым тупо все забыли.
Як же мені подобається тикати москворотих в їх поразку! Як же це приємно! Є все ж таки в світі справедливість!!!
які ми дали в управу усякій зеленій нечисті
Что толку от запрета в Украине платежной системы, если они все равно через нее получали деньги?
Во главе НБУ сейчас сидит полено, которое верно Коломою и умеет грабить банки. По идее эти вопросы должны были бы ему задавать. Но ЗЕ и Баканов тоже верны Коломою. Поэтому вопросы задавать некому.
Кошторис одного дня організації і проведення установчого Саміту Кримської Платформи.
экономят твари на рабах )))) (ни тебе кондиционера, ни окна) а может это зеки? удобно ведь за большим охраняемым забором...с разрешенным интернетом и мобилами использовать шибко умных (разрешая им потом по-мелочи наё доверчивых граждан, разводя как лохов))))
ибо что-то совсем не похоже на офис в центральной части Киева)))) (хиба шо подвал)
В общем, дурачка включать не надо.
Крымская платформа - бесполезная ерунда и распил бабла, не более того.
Вот какой прямой толк от этой платформы кроме распила бабла для участников?
А расчёт распила и отката - это к Зеленскому и *****, никак не к министрам обороны стран НАТО
США будут представлены министром энергетики, ее помощником и временным поверенным по делам США. От Германии на саммите будет министр экономики и энергетики. А Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.
Это из анонса. Как противовес.
Я не к тому, что там собрались ненужные люди (хотя по многим пожалуй и так), а к тому, что любой резолюцией выписанной этой платформой - рф подотрется. А потому ... бесполезно.
А бесплатный банкет нравится всем. Даже министрам обороны. Даже стран НАТО. Командировочные опять же...
Я, на самом деле, догадываюсь, на упоминание какой фамилии Вы меня провоцируете.
Я не стану её здесь упоминать.
Я так скажу - даже упомянутые Вами журналисты снимали что-то реально плохое? Вот прям такое, после чего начался Майдан? Прям такое, после чего рейтинг у некоей партии с 0,5% преодолел 3% и продолжал расти?
Контролируемые оппозиции и журналисты были во все времена.
Более культурному собеседнику я ответил бы что он - украинский. И что у любого псведопатриота путин лавочки в парках ломает - сразу как этому псевдопатриоту укажут на все что выходит за рамки его узкой (вследствие отсутствия образования опять же) картины мира.
А Вам - хватит и ответа выше.
15 тыс...20 тыс...
Назовите 1(одного) человека которого посадили???
или ждем Зе-леной весны??
один киздеж от этого сбу