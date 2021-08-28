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СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки информационно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины. В Киеве разоблачена мощная ботоферма. Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По заданию своих "кураторов" злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призывали к захвату власти в Украине и пытались дискредитировать "Крымскую платформу": СБУ разоблачила новую группу интернет-агентуры спецслужб РФ

Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

- 300 модемов для доступа в интернет,
- несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,
- десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Также читайте: Россия давила на ряд стран с требованием не участвовать в Крымской платформе, - Зеленский

СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ Крымскую платформу критиковали с 15 тыс. аккаунтов 01
СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ Крымскую платформу критиковали с 15 тыс. аккаунтов 02
СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ Крымскую платформу критиковали с 15 тыс. аккаунтов 03
СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ Крымскую платформу критиковали с 15 тыс. аккаунтов 04
СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ Крымскую платформу критиковали с 15 тыс. аккаунтов 05
СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ Крымскую платформу критиковали с 15 тыс. аккаунтов 06
СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ Крымскую платформу критиковали с 15 тыс. аккаунтов 07

В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области по процессуальному руководству прокуратуры.
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Топ комментарии
+39
СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов - Цензор.НЕТ 335
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28.08.2021 12:31
+38
Их муляет все, что касается Крыма.

Кацапов больше устроило бы, чтобы про Крым тупо все забыли.
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28.08.2021 12:27
+28
Разом з фермою слід ліквідовувати і скотину.
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28.08.2021 12:28
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Хоча та платформа як п"яте колесо до воза, але лаптям таки муляє. СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов - Цензор.НЕТ 7046
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28.08.2021 12:26 Ответить
Их муляет все, что касается Крыма.

Кацапов больше устроило бы, чтобы про Крым тупо все забыли.
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28.08.2021 12:27 Ответить
Словоблуддя від КЛОУНа! Кримська платформа - БУТАФОРІЯ, що була прогнозовано проігнорована усіма "впливовими гравцями" (прислали "будь-кого") і прийняла шаблонно-трафаретну "декларацію"! Просер грошей із жебракуватого бюджету України! ГАНЬБА недоВладі!
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28.08.2021 12:28 Ответить
О.. ты с новой ботофермы? Кацапчик?
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28.08.2021 12:33 Ответить
Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.

Як же мені подобається тикати москворотих в їх поразку! Як же це приємно! Є все ж таки в світі справедливість!!!
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28.08.2021 12:38 Ответить
Бачу, що не всіх ще переловили)
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28.08.2021 13:25 Ответить
хочуть ще дишло ззаду присобачити
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28.08.2021 13:23 Ответить
Враг - ведёт войну.
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28.08.2021 12:27 Ответить
Кримська платформа - просто болтологія і марне витрачання дкржавних коштів. Ніякої деолігархізації
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28.08.2021 12:27 Ответить
шо то тебя заклинило! може ты тоже с етой ботофермы?
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28.08.2021 12:33 Ответить
Ну почему?) На Эдеме Бекирове он по пиариался) Ну там пропетлять у него и шансов то не было) Меджлис там хорошо сработал)
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28.08.2021 12:55 Ответить
Коли?
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28.08.2021 12:59 Ответить
Когда встречал самолет с нашими пленными из масквабада, потом в Херсоне...
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28.08.2021 13:04 Ответить
державні кошти-то наші гроші
які ми дали в управу усякій зеленій нечисті
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28.08.2021 13:50 Ответить
Разом з фермою слід ліквідовувати і скотину.
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28.08.2021 12:28 Ответить
Убивать не надо, просто отправить их в любимый Мордор.
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28.08.2021 12:29 Ответить
СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов - Цензор.НЕТ 335
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28.08.2021 12:31 Ответить
зачем выдавать хлебные места! Горловка не резиновая! там Ишак начал, там скоро и кончится, со всей свой криворогой синагогой95
СБУ ліквідувала потужну ботоферму в Києві: на замовлення із РФ "Кримську платформу" критикували з 15 тис. акаунтів - Цензор.НЕТ 6471
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28.08.2021 13:15 Ответить
убивать не надо,а просто поотрывать руки
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28.08.2021 12:34 Ответить
Ну, хотя бы и так, но потом могут гадить ногами, они такие.
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28.08.2021 12:39 Ответить
СБУ ліквідувала потужну ботоферму в Києві: на замовлення із РФ "Кримську платформу" критикували з 15 тис. акаунтів - Цензор.НЕТ 9183 СБУ ліквідувала потужну ботоферму в Києві: на замовлення із РФ "Кримську платформу" критикували з 15 тис. акаунтів - Цензор.НЕТ 9796
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28.08.2021 17:27 Ответить
Интересно и как получали деньги в Украине через запрещённые в Украине платёжные системы
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28.08.2021 12:29 Ответить
И второй вопрос:
Что толку от запрета в Украине платежной системы, если они все равно через нее получали деньги?

Во главе НБУ сейчас сидит полено, которое верно Коломою и умеет грабить банки. По идее эти вопросы должны были бы ему задавать. Но ЗЕ и Баканов тоже верны Коломою. Поэтому вопросы задавать некому.
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28.08.2021 12:35 Ответить
Існу.ть засоби арбітражу що задіюють навіть непов'язані платіжні системи. Через них можна провести будь які опреації за доволі невисокий відсоток. Тому забороняти системи нема сенсу.
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28.08.2021 12:52 Ответить
Не знаю может что то уже и появилось но я с год-полтора назад хотел с ***** поработать там только пай пал и самое меньшее 20% эти посредники брали .или ехать в Польше открывать самому
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28.08.2021 13:07 Ответить
шо открывать то? так можно все вроде сделать в этом, Онионе вроде(типо купить готовый акк или что там) - там пишут шо все можно - от оружия купить и наркотиков до чуть ли не грохнуть кого то
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28.08.2021 14:05 Ответить
в Украине пал пай не работает. оплатить можешь а получить деньги нет . едешь в Польшу и там открываешь на себя счёт или через посредников .
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28.08.2021 14:30 Ответить
ну так перевести же мона с пая этого на норм счет - вон Вольнов - его даже приговорили на Рашке, но продолжает зашкваривать пид*рашек. еще и эвакуирует в Европу всех кто хочет.
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28.08.2021 14:48 Ответить
нет . пей пал не переводит со своего на украинские счета . мы идём наряду со всякими сомали эфиопиями боком
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28.08.2021 16:49 Ответить
Мова не про 100 доларів. Якщо ви оперуєте десятком тисяч чи більше щомісячно - то дорогу знайдете.
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28.08.2021 17:55 Ответить
молча
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28.08.2021 12:35 Ответить
Дискредитировал Крымский саммит и Израиль, не приславший на него свою делегацию. Несмотря на : Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец.
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28.08.2021 12:37 Ответить
Прикрываясь демократией и свободой слова предатели и засланные казачки Х.йла пакостят в Украине. Это попытки напоследок нагадить, т.к. план карлика провалился, паРашу мир чмырит и в брехню "ихтамнетов" верят только ватники в паРаше т.к. им так удобно оправдяться за свои *********.
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28.08.2021 12:38 Ответить
Зеленський і Квартал 95 пилять гроші. Тому Кримська платформа стане вкрай неефективною.

Кошторис одного дня організації і проведення установчого Саміту Кримської Платформи.

СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов - Цензор.НЕТ 3100
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28.08.2021 12:40 Ответить
20 тыс баксов это много для государственного события? вы не здоровы
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28.08.2021 12:52 Ответить
10 днів по 600 000 грн в день СБУ ліквідувала потужну ботоферму в Києві: на замовлення із РФ "Кримську платформу" критикували з 15 тис. акаунтів - Цензор.НЕТ 6546
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28.08.2021 12:54 Ответить
Вы не Трускавец заканчивали?))) Там 250 тыс баксов)
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28.08.2021 13:01 Ответить
какаяразнiцо?
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28.08.2021 13:59 Ответить
ну так себе ферма ...какой-то подвал...какие-то вентиляторчики ))))
экономят твари на рабах )))) (ни тебе кондиционера, ни окна) а может это зеки? удобно ведь за большим охраняемым забором...с разрешенным интернетом и мобилами использовать шибко умных (разрешая им потом по-мелочи наё доверчивых граждан, разводя как лохов))))
ибо что-то совсем не похоже на офис в центральной части Киева)))) (хиба шо подвал)
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28.08.2021 12:48 Ответить
а всех ботов-отправить на свиноферму убирать дерьмо...
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28.08.2021 12:51 Ответить
Всіх причетних до роботи цих ботоферм слід знищувати фізично (бажано з членами родин). Після того, якщо хоча б один раз цю наволоч ліквідують - проблему буде вирішено раз і назавжди.
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28.08.2021 12:51 Ответить
Ось таких ділків і потрібно судити за Державну зраду. А ще не буде зайвим зробити продаж сім-карт по паспорту. 15 тис. сімок навіть по липовим паспортам не купили б.
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28.08.2021 13:03 Ответить
а еще надо как в Китае - шоб вы писал сперва коммент товарищу майору на предмет любви к Партии, а потом - или подтверждение следует или сухари в одну руку, а трусы во вторую и поезжать на "перевоспитание"
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28.08.2021 14:45 Ответить
А вот интересно - в чём потаённый смысл этой фотографии?

СБУ ліквідувала потужну ботоферму в Києві: на замовлення із РФ "Кримську платформу" критикували з 15 тис. акаунтів - Цензор.НЕТ 7910
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28.08.2021 12:58 Ответить
Показали на якому поганому обладнанні боти працювали))) Он які пікселі на моніторі)))
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28.08.2021 13:05 Ответить
похоже на интерфейс в телеграме
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28.08.2021 14:00 Ответить
Критикувати можна по різному. Наприклад, Кримська платформа імені Зєлєнского у мене викликає запитання не власне, як майданчик для політичного тиску на кацапів - тут якраз все правильно, а методами і персоналіями, які щастсоіювують ці методи. Погодьтеся, така критика не є зайвою, бо дає можливість робити платформу більш ефективною. Кацапами же платформа не подобається, як явище. Тобто зовсім.
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28.08.2021 13:09 Ответить
То есть критиковать действия власти нельзя. Кто там возбухал мол совок был плохой? Сча все ОК, да?))
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28.08.2021 13:25 Ответить
Критикуй от своего времени хоть усрись, но на российские деньги с 15 тысяч ложных аккаунтов - это уже часть информационной войны против Украины.
В общем, дурачка включать не надо.
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28.08.2021 13:29 Ответить
"от своего имени", конечно. В пределах уголовного кодекса.
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28.08.2021 13:31 Ответить
А, ну если самому можно то и ОК. Свобода слова превыше всего.
Крымская платформа - бесполезная ерунда и распил бабла, не более того.
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28.08.2021 13:33 Ответить
нет, не бесполезная ерунда, скорее совсем наоборот. Крым - Украина, ********* 3,14дец
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28.08.2021 18:36 Ответить
А что эта платформа может? Мммм? Официальные письма и требования отправлять? Так могут сразу на туалетной - пу ими объективно подотрется. Организовывать мероприятия по продвижению этой идеи? Впоследствии которых опять же - будут направлены официальные письма, претензии и выражена глубокая озабоченность?
Вот какой прямой толк от этой платформы кроме распила бабла для участников?
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30.08.2021 09:49 Ответить
там собрались серьёзные люди, например министры обороны стран НАТО, и что любопытно, они всё время о чём-то разговаривали. и тут вы как бы скажете, что им бы заниматься вопросами обороны своих стран, а я вам скажу, что они как раз вопросами обороны своих стран и занимались. А при чём здесь Крымская платформа? А при том, что в мире наблюдается консенсус по поводу того, что распад России ускорит освобождение оккупированных ею территорий.

А расчёт распила и отката - это к Зеленскому и *****, никак не к министрам обороны стран НАТО
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30.08.2021 16:36 Ответить
Великобритания и Португалия да.

США будут представлены министром энергетики, ее помощником и временным поверенным по делам США. От Германии на саммите будет министр экономики и энергетики. А Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.

Это из анонса. Как противовес.

Я не к тому, что там собрались ненужные люди (хотя по многим пожалуй и так), а к тому, что любой резолюцией выписанной этой платформой - рф подотрется. А потому ... бесполезно.
А бесплатный банкет нравится всем. Даже министрам обороны. Даже стран НАТО. Командировочные опять же...
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30.08.2021 16:40 Ответить
ну вот собрал Зеленский честных журналистов на шашлык. И если по вашему рассуждать, то что, теперь Мосейчук, Гордон или Шустер только хорошее о Зеленском снимают?
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30.08.2021 16:53 Ответить
То чуть-чуть другое.
Я, на самом деле, догадываюсь, на упоминание какой фамилии Вы меня провоцируете.
Я не стану её здесь упоминать.
Я так скажу - даже упомянутые Вами журналисты снимали что-то реально плохое? Вот прям такое, после чего начался Майдан? Прям такое, после чего рейтинг у некоей партии с 0,5% преодолел 3% и продолжал расти?
Контролируемые оппозиции и журналисты были во все времена.
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30.08.2021 18:02 Ответить
Господин Лахтин, чей Крым?
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30.08.2021 18:24 Ответить
Господин Виталий ноунеймович, прежде чем задавать любые вопросы - потрудитесь правильно обращаться к оппоненту. А то у Вас в написании моей фамилии грамматические ошибки, а меня всегда расстраивает низкий уровень образования у оппонента.
Более культурному собеседнику я ответил бы что он - украинский. И что у любого псведопатриота путин лавочки в парках ломает - сразу как этому псевдопатриоту укажут на все что выходит за рамки его узкой (вследствие отсутствия образования опять же) картины мира.
А Вам - хватит и ответа выше.
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07.09.2021 10:21 Ответить
хватит вам, что я вам на русском отвечаю. Все уже знают, что зеленая гадюшная власть лютой ненавистью ненавидит двух меров - Филатова и Кличка. вот вам и ответ на ваш вопрос.
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09.09.2021 22:16 Ответить
Уголовная статья какая-то странная, точнее, и она тоже, но нужна ещё и "Государственная измена".
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28.08.2021 13:27 Ответить
А шо там о собственниках ? Ушли за пять хвилин до арешту ?
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28.08.2021 13:30 Ответить
В мене є підозра, що ці товариші ще й підробляли обнуленням рахунків пенсів. Ну, тіпо, ваш рахунок заблоковано, йдіть до банкомату та натискайте свій пін код)))
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28.08.2021 13:39 Ответить
каждый день читаем подобную -урню..
15 тыс...20 тыс...
Назовите 1(одного) человека которого посадили???
или ждем Зе-леной весны??
один киздеж от этого сбу
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28.08.2021 13:47 Ответить
Интересно, в каком интернет-кафе проходили съемки этой постановы? СБУ ліквідувала потужну ботоферму в Києві: на замовлення із РФ "Кримську платформу" критикували з 15 тис. акаунтів - Цензор.НЕТ 3469
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28.08.2021 13:48 Ответить
В студии квартал-95. Там же кафэ з бэниным кофэ.)
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28.08.2021 14:26 Ответить
15 тысяч ликвидировали, а на Цензоре их меньше не становится. Критикуют все достижения Зеленского. Доколе.
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28.08.2021 14:01 Ответить
Хочете я Вам палатку за 2 млн грн декорую? Чи це тільки для наближених до тіла Зе?
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28.08.2021 14:10 Ответить
По заказу РФ работаете? Где ваша совесть. Ничего, и до вас доберутся.
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28.08.2021 14:13 Ответить
Слыш, ты, чьмо подолякское, это угроза?! Так, записываем...скоро пригодится.
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28.08.2021 14:23 Ответить
Маруся, лично вам я сдамся без бою.
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28.08.2021 14:31 Ответить
Спробуй не здатися!)
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28.08.2021 14:34 Ответить
Так а по суті є що сказати, 2 млн грн дасте? Візуалізацію за пів мільйона теж можу зробити.
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28.08.2021 14:44 Ответить
Так, кількість зеботів тільки зростає за наш рахунок! Тобто, за рахунок адекватних 25 відсотків українців! А нє пошлі б ви нах, дебіли зельонкіни?! Нам ваш квартал і нах не всрався!
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28.08.2021 14:19 Ответить
Зеля красавчик!Все делает правильно!Раз тут у многих кремлеботов и порохоботов подгарает!Крым - Украина навсегда!Русский фашизм не пройдет!Смерть ворогам!А ботоферме по 10 лет строгача с конфискацией!
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28.08.2021 14:31 Ответить
За 200 розпилених млн та ще 5 млрд виведених з під Прозоро я б теж розплакався і гукнув пару раз "Слава Україні", але Ваші розцінки напевне менші.
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28.08.2021 14:50 Ответить
Не ли Подоляка это ботоферму Баканов с ЗЕлелей хлопнули, обнюхавшись коксом ин начали мерещится порохоботы!)))
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28.08.2021 14:51 Ответить
"Ликвидирована" - это слово прям радует. Ждал фото качающихся на ветру кураторов, но... "карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років" - подозреваю что обделаются лёгким испугом.
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28.08.2021 15:20 Ответить
Knows the cat whose meat it ate.
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29.08.2021 05:35 Ответить
 
 