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обстрел (20139) Авдеевка (2203) Толмачева (24)

Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Российско-оккупационные войска утром в субботу, 28 августа, обстреляли Авдеевку Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на странице в Facebook волонтер Юлия Толмачева.

Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела 01
Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела 02
Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела 03
Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Также об фото последствий российского обстрела опубликовал и литовский волонтер Йонас Охман.

"Авдеевка, сегодня, артиллерийские работы РФ", - написал он.

Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела 05
Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела 06
Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела 07

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
Наші славні командири не відкривають вогонь, бо нічим. Оборонне замовлення 2 роки не виконується! Зате без Порошенка, правда, Бутусов? Ви ж зробили усіх разом?
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28.08.2021 13:37
+15
От би туди ЗЕка , хай би сцикун пробігав поміж мінами.
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28.08.2021 13:37
+10
послухав тишу...
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28.08.2021 13:44
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От би туди ЗЕка , хай би сцикун пробігав поміж мінами.
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28.08.2021 13:37 Ответить
послухав тишу...
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28.08.2021 13:44 Ответить
Наші славні командири не відкривають вогонь, бо нічим. Оборонне замовлення 2 роки не виконується! Зате без Порошенка, правда, Бутусов? Ви ж зробили усіх разом?
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28.08.2021 13:37 Ответить
Є документи кримінальної справи.. Із свідченями і наказами.. Справа була відкрита за порошнюенка За якими Муженко туди відправляли війська.. А от хто наказав це робити муженку.. Варіантів не багато
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28.08.2021 13:48 Ответить
ЗЕбанат Roman Tripalyk Брехня. Необхідно розглядати цю заяву як спробу сховати злочин каломойського.
У Венедіктової заявили, що Росія заздалегідь спланувала "Іловайський котел"

Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу - Цензор.НЕТ 6250
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28.08.2021 13:59 Ответить
Рома, є документи кримінальної справи на зЄлохнського у США, по справі коломійского! Але, поки воно призЕдент його чіпати не будуть!!! Тому, нашому злодію у край необхідно другий термін, а краще, як таракан3% чі *****!
PS: рома, а что такое "порошнюенка"? Хромосома глючит?
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28.08.2021 14:31 Ответить
Обороне замовленя не виконувувалось 8 місяців.. Я от не розумію.. Навіщо постійно брехати? Можна і так критикувати бо є защо.. Але брехати постійно навіщо?
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28.08.2021 13:46 Ответить
робота в соєвих така ...що не зрозуміло ?
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29.08.2021 21:46 Ответить
Пускай балуются, лишбынебылавайны
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28.08.2021 13:38 Ответить
***** натякає своєму агенту щоб не їхав до Байдена.
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28.08.2021 13:39 Ответить
***
Прокладіть-но маршрут крізь Авдіївку,
Між руїн і життєвих утрат.
Винуватять хоч кляту Америку,
Та з заборонених криють гармат...
Крізь Піски, Водяне та Ізварине,
Де просякнута кров'ю земля.
Де розстріляне все та поранене
За наказами чорта *****.
Хай маршрут кладовищем простягнеться,
Щоб усі, хто поїде в Москву,
Бачив тих, хто уже не зостариться,
Хто поліг за Країну свою.
Не минайте шпиталь у маршруті цім,
Може, це і збентежить чийсь ум.
Встигніть з вікон в очах роздивитися,
Душ, війною скалічених, сум...
Прокладіть-но маршрут цей окопами,
Бліндажами. Без пафосних фраз
Там бійці, що зовуться укропами,
Не за гроші стоять, а за вас!
Лиш опісля рушайте комфортно
До потвор, що брехали й кляли.
Хто базікати хоче із чортом,
Від солдата не ждіть похвали.

**
При перекладі з російської використано вірш Юрія Шибинського
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28.08.2021 13:44 Ответить
Обстріл Авдіівки почався десь опівночі ( вперше) тож якби наші відповіли вогнем , то гобліни рашинські не обстріляли би
Авдіівку вдруге , аже о сьомій ранку !
Брешуть зелені тварюки , як скажені собаки !
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28.08.2021 13:48 Ответить
А ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАТЬ В ОКОПАХ КАКИЕ НИБУДЬ БРОНИРОВАННЫЕ УКРЫТИЯ, ЧТО БЫ НА МОМЕНТ ОБСТРЕЛА ТУДА МОЖНО БЫЛО БЫ ЗАСКОЧИТЬ??? КАК НАПРИМЕР В ИЗРАИЛЕ!!! СКОЛЬКО БЫ СБЕРЕГЛИ БЫ ЖИЗНЕЙ НАШИХ БОЙЦОВ!!! БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА АМБРАЗУР, ТОЖЕ БЫ ПРИГОДИЛИСЬ!!! ВЕДЬ ВСЕ ЧИНОВНИКИ ТЯСУТЬСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЕЗДЯТ В БРОНЕАВТОМОБИЛЯХ С БРОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ!!! ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ НАШИМ ВОИНАМ ТАКИЕ СПАСИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ НА ПЕРЕДОВОЙ??? ВОСЬМОЙ ГОД ИДЕТ ВОЙНА И ЗА ВОИНОВ НАШЕЙ У ВЛАСТИ НЕ БОЛИТ ДУША??? НУ ДА, БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ??? ТАМ ЖЕ НЕ ВАШИ ДЕТИ НА ФРОНТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОТДАЮТ!!!
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28.08.2021 14:03 Ответить
1. Капсом писать неприлично. 2. Земрази умеют только воровать , но не созидать.
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28.08.2021 14:11 Ответить
Обстрел 122 калибром позиций и у нас всего один трехсотый , как вы думаете почему? Наверное потому что есть укрытия и в них все и засели ... В 2017 в Широкино нас утюжили три недели , работали Грады , 122 , танчики и даже 152 несколько раз подключался , с нашей стороны один двухсотый в первый день обстрелов , внезапный прилет , были не готовы , после этого даже трехсотых не было .

Если вы думаете что вийскови тупо сидят в окопах , то вы крайне далеки от реальности , пехота всю дорогу копает , закапываясь все глубже и глубже в землю и выковырять ее оттуда я думаю нереально
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28.08.2021 14:49 Ответить
Навіщо Бутусов вигороджує Хомчака, Авакова, Беню?! Може тому,що він якимось чином сам став причетний до того, що сталося в Іловайську?! Наприклад був свідком коли приймалися рішення, для чого та ким саме?! Журналіст Шапошніков особисто був в Іловайську під час всіх подій і він пролив світло на цих персон. У нього є зняте відео де Хомчак віддає команду одній колоні прориватися з боєм, сам їде у другій а коли починають обстіл вже і другої колони то Хомчак розвертає машину і тікає, покинувши при цьому всіх своїх підлеглих і командування взагалі. Заліг у посадці до ночі і вже поночі покинув журналіста Шапошнікова з оперетором та пораненого солдата, які потім потрапили у полон. З Хомчаком був і горе "комбат" Береза якщо я не помиляюся чи ще хтось. А Муженко все чітко уточнив, що ті підрозділи війська були у підпорядкуванні командуючого сектором, тобто Хомчака, який з 2014 по 2015 був командувача сектором "Б". Так, що Порошенко з Муженком не командували у секторі "Б" та не віддавали ніяких наказів. Для чого Бутусов відверто маніпулює і вигороджує конкретних осіб, ось в чому питання...
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28.08.2021 14:14 Ответить
По моему это дом чуть ниже Промки , как раз по улице что ведет к Флагам . Судя по флагу и знаку проход запрещен, это дом в котором живут военные , что говорит о том что кто то из соседей корректировал огонь . Авдос одним словом
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28.08.2021 14:52 Ответить
Рашкинские беспилотники летают постоянно по всей территории соприкосновения, там и наводки не надо. Там и так все уже как на ладонях. У нас в Мариуполе вечером посмотреть на небо и видно что снуют туда-сюда беспилотники, какие-то наши, какие-то обсе, но большинство рашкинских. Когда последний раз рашкин беспилотник сбивали? Давным давно.
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28.08.2021 15:14 Ответить
Российский талибан.. У них полная координация по терактам.
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28.08.2021 15:47 Ответить
Тут есть нюанс , дом находится посреди застройки , вычислить с бпла что именно в этом доме живут збройники невозможно , соответственно без помощи с земли подобный обстрел невозможен
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29.08.2021 09:24 Ответить
 
 