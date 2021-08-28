Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска утром в субботу, 28 августа, обстреляли Авдеевку Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на странице в Facebook волонтер Юлия Толмачева.









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Также об фото последствий российского обстрела опубликовал и литовский волонтер Йонас Охман.

"Авдеевка, сегодня, артиллерийские работы РФ", - написал он.





