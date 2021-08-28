РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10876 посетителей онлайн
Новости Фото Технологии Агрессия России против Украины
9 458 24
армия (8415) оружие (9382)

В Украине разработали усовершенствование подвижного станка для пулемета, которое дает больше мобильности на поле боя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Технологии

В условиях современных боевых действий, когда активных столкновений с противником становится все меньше, а для активной обороны больше нужно уделять внимания контрснайперской работе, очень полезными могут стать передвижные станки для пулеметов ПКВТ. Одна из компаний, которая способна производить и поставлять на вооружение Вооруженных Сил Украины такие станки, - Armorum Solutions.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "АрмияИнформ".

В Украине разработали усовершенствование подвижного станка для пулемета, которое дает больше мобильности на поле боя 01
В Украине разработали усовершенствование подвижного станка для пулемета, которое дает больше мобильности на поле боя 02

Инженер компании Иван Савельев рассказал о разработках предприятия.

"Компания имеет два основных направления своей деятельности: одно из них - разработка и выпуск пулеметных станков, дистанционно управляемых установок, а второй - разработка средств радиоэлектронной разведки и систем РЭБ", - рассказал он.

Armorum Solutions постоянно участвует в международных выставках. За последний год компания выпустила несколько десятков станков для пулеметов ПКВТ. Этот пулемет очень мощный, а калибр 14,5 мм позволяет уверенно поражать цели на 2000 метров. При этом станок под пулемет резко повышает мобильность на поле боя и может буксироваться любым легковым автомобилем на скорости до 60 км/ч.

Прототип станка был создан еще в 2017 - это был обычный пехотный вариант без колес. Через два года разработали и изготовили более совершенную модель на колесном ходу, которая уже пошла в серийное производство. Основными заказчиками, которым нужны такие станки, являются разведывательные подразделения механизированных пехотных бригад и частей морской пехоты.

В 2020 году на базе серийного станка разработали дистанционно управляемую установку, которая дает оператору возможность находиться в укрытии и с безопасного места управлять огнем пулемета. Как прицел использован штатный армейский тепловизионный прицел ARCHER, который передает изображение на дисплей оператора. Автономность установки составляет несколько суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем"

Такие дистанционно управляемые установки эффективно используют как средство борьбы с вражескими снайперами в современных боевых действиях. Они имеют незначительные габариты и мощное оружие, которое имеет высокую плотность огня на большие дистанции. В 2020 в воинские подразделения были переданы шесть таких установок.

***

Armorum Solutions - компания по разработке и изготовлению улучшенных станков для крупнокалиберных пулеметов - была создана 2016 как ветеранский проект. Ее основали бойцы-единомышленники, вернулись после демобилизации из различных боевых частей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн, - Данилов

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Зеленопузым это не интересно. У них мир настал.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:21
+7
зачётный культиватор москалей
показать весь комментарий
28.08.2021 15:21
+5
стрельба очередями из подобных изделий может быть эффективна максимум до 200 метров. Это увеличение "плотности огня" приводит к бешеному расходу БК.....подавление противника токо пока он стреляет. Лучший станок для КПВТ - это танк!
показать весь комментарий
28.08.2021 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленопузым это не интересно. У них мир настал.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:21 Ответить
Будете сміятись, але іронія у тому, що інженер Armorum Solutions - наглухо зеленопузий.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:40 Ответить
наглухо зеленые про войну не знают.
у вани в половине мозга - станки, в другой половине - "порох-барыга"
показать весь комментарий
28.08.2021 16:50 Ответить
Да, дядька талантливый но малехо неадекватный, на Пороха буквально матом гнал в свое время, но может его взгляды щас изменились
показать весь комментарий
28.08.2021 19:35 Ответить
Нічого там не змінилося, зайдіть на його рилокнижку і самі переконайтесь. Йому Порох досі гівно в штани підкидає В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою - Цензор.НЕТ 3100
показать весь комментарий
28.08.2021 23:33 Ответить
зачётный культиватор москалей
показать весь комментарий
28.08.2021 15:21 Ответить
стрельба очередями из подобных изделий может быть эффективна максимум до 200 метров. Это увеличение "плотности огня" приводит к бешеному расходу БК.....подавление противника токо пока он стреляет. Лучший станок для КПВТ - это танк!
показать весь комментарий
28.08.2021 15:44 Ответить
и еще КПВТ - это крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый.....а что есть такое ПКВТ?
показать весь комментарий
28.08.2021 15:48 Ответить
Только вот не всегда он на столько мобилен. Особенно в условиях ведения боя в населенном пункте к примеру.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:51 Ответить
И где же это КПВТ с танков стреляют?... В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою - Цензор.НЕТ 8177 Так пулемёт и предназначен для создания плотности огня с соответствующим расходом БК. А можно работать короткими, а то и одиночными для опытных пулемётчиков. В наставлениях всё написано, а в некоторых видосиках на Ютубе и показано, что вытворяют уверенные пользователи, просто руки надо иметь. А станки с пулемётами просто надо ставить на вооружение и в достаточном количестве с подготовкой расчётов, а не умничанием в комментах В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою - Цензор.НЕТ 204
показать весь комментарий
28.08.2021 16:23 Ответить
Стоя в опопе для стрельбы стоя с лошади ))) возьми и попробуй с етой поделкой сменить быстро позицию. А пулеметный расчет - 2 чела и это на ДШК.
Может быть "умничают" те, кто что-то знает, не?
показать весь комментарий
29.08.2021 06:08 Ответить
калибр 14,5 мм., энергия пули 32000дж., какая нах очередь с китайских колёсиков В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою - Цензор.НЕТ 5391
показать весь комментарий
28.08.2021 17:01 Ответить
Отличное оружие для контрснайперских операций. Главное иметь побольше пулеметчиков.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:03 Ответить
Учитывая огромную разницу в точности стрельбы на средних и дальних расстояниях, то именно снайпера будут кошмарить этих пулемётчиков
показать весь комментарий
28.08.2021 16:27 Ответить
Ну в статье написано про дистанционное управление.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:25 Ответить
Лучший станок для этого пулемёта КПВТ -это бронированная машина, для этого его и создавали, а не чтоб руками по полю тягать
показать весь комментарий
28.08.2021 16:35 Ответить
дійсно, робив собі мінікультиватор для дачі для китайського трактора а рекламує як станок для кулемета. видайте йому із складу станок для німецького МГ 34. 42 хай скопіює, може руки не з ....и ростуть. Колись такі ж умільці спроектували лафет для спарки КПВТ (зенітного), підвела низька скорострільність. Однак на складах залишились вагони патронів, от і кулібіни кочевряжаться. Цей станок можна прийняти в експуатацію коли цей кулібін буде як тяглова сила.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:36 Ответить
Станок для КПВТ был давно разработан и испытан.Зачем еще"изобретать велосипед"?Но лучше всего сей пулемет использовать на бронетехнике в штатном его креплении с соответствующей оптикой.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:43 Ответить
Я думал что Савельев уже лет пять как завязал с вундервафлями для ускоренного сжигания дефицитного бк, но нит.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:46 Ответить
А где же он будет столоваться? Согласно ему стоимость его поделок от 40 до 60 килогривен.
Правда непонятно где берутся такие даже в количестве шкести долбодятлы, готовые выложить столько гривен за "вот он я, кацап, @башь сюда"
показать весь комментарий
29.08.2021 05:51 Ответить
Смесь чапаевской тачанки и "кравчучки".
показать весь комментарий
28.08.2021 20:51 Ответить
 
 