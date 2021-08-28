В Украине разработали усовершенствование подвижного станка для пулемета, которое дает больше мобильности на поле боя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В условиях современных боевых действий, когда активных столкновений с противником становится все меньше, а для активной обороны больше нужно уделять внимания контрснайперской работе, очень полезными могут стать передвижные станки для пулеметов ПКВТ. Одна из компаний, которая способна производить и поставлять на вооружение Вооруженных Сил Украины такие станки, - Armorum Solutions.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "АрмияИнформ".









Инженер компании Иван Савельев рассказал о разработках предприятия.

"Компания имеет два основных направления своей деятельности: одно из них - разработка и выпуск пулеметных станков, дистанционно управляемых установок, а второй - разработка средств радиоэлектронной разведки и систем РЭБ", - рассказал он.

Armorum Solutions постоянно участвует в международных выставках. За последний год компания выпустила несколько десятков станков для пулеметов ПКВТ. Этот пулемет очень мощный, а калибр 14,5 мм позволяет уверенно поражать цели на 2000 метров. При этом станок под пулемет резко повышает мобильность на поле боя и может буксироваться любым легковым автомобилем на скорости до 60 км/ч.

Прототип станка был создан еще в 2017 - это был обычный пехотный вариант без колес. Через два года разработали и изготовили более совершенную модель на колесном ходу, которая уже пошла в серийное производство. Основными заказчиками, которым нужны такие станки, являются разведывательные подразделения механизированных пехотных бригад и частей морской пехоты.

В 2020 году на базе серийного станка разработали дистанционно управляемую установку, которая дает оператору возможность находиться в укрытии и с безопасного места управлять огнем пулемета. Как прицел использован штатный армейский тепловизионный прицел ARCHER, который передает изображение на дисплей оператора. Автономность установки составляет несколько суток.

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Такие дистанционно управляемые установки эффективно используют как средство борьбы с вражескими снайперами в современных боевых действиях. Они имеют незначительные габариты и мощное оружие, которое имеет высокую плотность огня на большие дистанции. В 2020 в воинские подразделения были переданы шесть таких установок.

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Armorum Solutions - компания по разработке и изготовлению улучшенных станков для крупнокалиберных пулеметов - была создана 2016 как ветеранский проект. Ее основали бойцы-единомышленники, вернулись после демобилизации из различных боевых частей.

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