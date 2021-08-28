"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
28 августа политические партии "Свобода", "Національний корпус" и общественная организация "Сокіл" провели акцию перед Офисом президента с требованием отказаться от политики капитуляции перед западными партнерами.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Акция началась в 12:00 у Офиса Президента, где были озвучены требования перед встречей Зеленского с Байденом.
Организаторы акции отметили, что 31 августа запланирована встреча Зеленского с Байденом. В это время Украина - до сих пор объект, а не субъект в международной политике. Нас не слышат. Нашу судьбу решают без нашего участия и мы должны это наконец изменить.
Участники акции требовали:
- отказаться от реализации минской капитуляции в любой форме;
- никакого особого статуса для Донбасса;
- никакого проведения выборов на оккупированной территории;
- никакой "формулы Штайнмайера";
- никаких "минских соглашений";
- никаких переговоров в нормандском формате.
Также было предложено требовать от США, как основного гаранта по Будапештскому меморандуму, конкретных действий для защиты суверенитета Украины:
- участия в переговорах относительно войны на Донбассе,
- прямой военной помощи,
- статуса основного союзника США вне НАТО,
- блокировка достройки Северного потока-2.
Как отмечают участники, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие - "глубоко обеспокоены", то наше государство вправе восстановить свой ядерный потенциал: Если не гарантируют "гаранты", то гарантирует ядерный статус!
Фото, видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
1. На Параді йшли непрофінансовані вовою для захисту країни ракети у вигляді надувних ляльок (ну прям за Колею Котлетою) .
2. Оголошений програмою свтякування концерт італійця був елітно зачиненим - Слуга Народу Смаглюк- Чорна (справді аж чорна від сорому) прокоментувала це як захід для мижнародних гостей та дипломатичних установ. ПРИ ЦЬОМУ ЗАХІД БУВ ЗАХИЩЕНИЙ НАЙНОВІШОГО ******** АВТОЗАКАМИ !!!
3. Свято прадалжаєтся-свято прадалжається для вови на каналі Коломойського й Медведчука з відфільтрованими бізнесменами часів Бєніного Приватбанку...
новина для Коломойського при цьому саме від 26 серпня, дня виступу вови на Гівноплюсах
"Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации."
Свято прадалжаєтся?
Тільки що отримав телефонний дзвінок від колекторської агенції «Укрборг», на жаль не вдалось записати цю розмову, але чисто по пам'яті:
Невимовна радість від того, що зелена влада дозволила викидати боржників на вулицю за найменший борг по комуналці. По кредитним боргам - за найменшу просрочку тепер можна вимагати борг не частинами, а повністю. Для того щоб легше було щемити боржників, зелена мразота наплювала на конституцію, і дозволила без рішення суду вломлюватись в квартири.
Один одесит знакомый сказал ''кого надо мы сожгли,,
Чего стоит Маски шоу просто, правда довольно ватное, но все же смешно смотреть - куда там Лысому из Квартала то)))
(и президенту из офиса)
написать надо там им что они меня и других викингов ввели в пута Локи, да проклянет Фрейя имя его
Щоб сумніву не було до Мене:
-путін_ *****!
-Крим-Україна!
-Слава Україні!!
-провокаторським ботам марковку в #дупку!!
😁