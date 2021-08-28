"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

28 августа политические партии "Свобода", "Національний корпус" и общественная организация "Сокіл" провели акцию перед Офисом президента с требованием отказаться от политики капитуляции перед западными партнерами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась в 12:00 у Офиса Президента, где были озвучены требования перед встречей Зеленского с Байденом.

Организаторы акции отметили, что 31 августа запланирована встреча Зеленского с Байденом. В это время Украина - до сих пор объект, а не субъект в международной политике. Нас не слышат. Нашу судьбу решают без нашего участия и мы должны это наконец изменить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Жизнь заложников Кремля - не игрушки", - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции требовали:

- отказаться от реализации минской капитуляции в любой форме;

- никакого особого статуса для Донбасса;

- никакого проведения выборов на оккупированной территории;

- никакой "формулы Штайнмайера";

- никаких "минских соглашений";

- никаких переговоров в нормандском формате.

Читайте также: Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: "Это предательство Украины"

Также было предложено требовать от США, как основного гаранта по Будапештскому меморандуму, конкретных действий для защиты суверенитета Украины:

- участия в переговорах относительно войны на Донбассе,

- прямой военной помощи,

- статуса основного союзника США вне НАТО,

- блокировка достройки Северного потока-2.

Как отмечают участники, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие - "глубоко обеспокоены", то наше государство вправе восстановить свой ядерный потенциал: Если не гарантируют "гаранты", то гарантирует ядерный статус!





Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей

























Фото, видео - Олег Богачук