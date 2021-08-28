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"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

28 августа политические партии "Свобода", "Національний корпус" и общественная организация "Сокіл" провели акцию перед Офисом президента с требованием отказаться от политики капитуляции перед западными партнерами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Акция началась в 12:00 у Офиса Президента, где были озвучены требования перед встречей Зеленского с  Байденом.

Организаторы акции отметили, что 31 августа запланирована встреча Зеленского с Байденом. В это время Украина - до сих пор объект, а не субъект в международной политике. Нас не слышат. Нашу судьбу решают без нашего участия и мы должны это наконец изменить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Жизнь заложников Кремля - не игрушки", - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции требовали:

- отказаться от реализации минской капитуляции в любой форме;
- никакого особого статуса для Донбасса;
- никакого проведения выборов на оккупированной территории;
- никакой "формулы Штайнмайера";
- никаких "минских соглашений";
- никаких переговоров в нормандском формате.

Читайте также: Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: "Это предательство Украины"

Также было предложено требовать от США, как основного гаранта по Будапештскому меморандуму, конкретных действий для защиты суверенитета Украины:

- участия в переговорах относительно войны на Донбассе,
- прямой военной помощи,
- статуса основного союзника США вне НАТО,
- блокировка достройки Северного потока-2.

Как отмечают участники, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие - "глубоко обеспокоены", то наше государство вправе восстановить свой ядерный потенциал: Если не гарантируют "гаранты", то гарантирует ядерный статус!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей

Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 01
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 02
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 03
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 04
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 05
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 06
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 07
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 08
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 09
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 10
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 11
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 12

Фото, видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+9
С чего это раздуплились нацхвойды и люди Тягнибакса? Пришла предоплата? "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського з Байденом - Цензор.НЕТ 895
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28.08.2021 16:37
+8
Прийшла вказівка очолити протести і злити в унітаз. Як і тоді, коли зі станиці Луганської ВСУ відводили.
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28.08.2021 16:53
+7
Відлуння свят...
1. На Параді йшли непрофінансовані вовою для захисту країни ракети у вигляді надувних ляльок (ну прям за Колею Котлетою) .
2. Оголошений програмою свтякування концерт італійця був елітно зачиненим - Слуга Народу Смаглюк- Чорна (справді аж чорна від сорому) прокоментувала це як захід для мижнародних гостей та дипломатичних установ. ПРИ ЦЬОМУ ЗАХІД БУВ ЗАХИЩЕНИЙ НАЙНОВІШОГО ******** АВТОЗАКАМИ !!!
3. Свято прадалжаєтся-свято прадалжається для вови на каналі Коломойського й Медведчука з відфільтрованими бізнесменами часів Бєніного Приватбанку...
новина для Коломойського при цьому саме від 26 серпня, дня виступу вови на Гівноплюсах

"Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации."

Свято прадалжаєтся?
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28.08.2021 15:40
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Правила форума Совет форумчан
ага. а то сша папика запретит. хватит нести чушь
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28.08.2021 15:32 Ответить
на нижней фотке - вася хоменко из Славянска. может рассказать всем пэтриотам как горожане в него плюют "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського з Байденом - Цензор.НЕТ 33
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28.08.2021 16:36 Ответить
А кто на кого плюет сорри,? Не те ли выродки которые предали страну и впустили в город диверсионные группы фсб, что в итоге превратило Донбасс в руины. Такие ублюдки и низкие мрази что даже путин теперь не хочет это лднровмкон дерьмо подбирать. Они плюют не на хоменка а на будущее своей малой родины это потешные плевки самоубйиц.
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28.08.2021 21:24 Ответить
Є порохоботи від браку клепки чи поінформованості, як одна панна з канади та пан з Гамерики. Але основна маса тутешніх порохоботів - це вороги України, які рядяться під патріотів. Зверніть увагу: вони ненавидять націоналістів та реальних добровольців (підло тішачись з посадки Семена Семенченка), вперто не помічають того факту, що козак байда виявився жалюгідною маріонеткою хутіна, розписують неіснуючі заслуги сиволапого гетьмана, який насправді є погано замаскованою московською консервою і який протягом свого президентства завдав Україні багато лиха (переслідування добровольців, видача роїсі кавказців, які воювали за Україну - Руслан Тумгоєв, знищення 5 стратегічних складів, реанімація мертвечука й заведення опзажопи до парламенту to name, як то кажуть, a few). Висновок: порохоботи є такими ж ворогами України, як і істота на ім'я петро порошенко. Цікаво було спостерігати реакцію порохоботів на появу з місяць тому на тутешньому хворумі справжнього ідеологічно підкованого ворога - чи то місцевого, чи то з-за бугра. Зустрівши "брата по разуму", порохоботня спершу розгубилася через брак вказівок, а потім почала безпорадно белькотіти своє звичайне про свинособак, набутилочників та мокшан. Більш переконливих "аргУментів" у них не виявилося.
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29.08.2021 09:18 Ответить
Свинособака, ты мокша?
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28.08.2021 15:34 Ответить
Мокша, видно ти, бо мовою не володієш. Ольгінский виродок.
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28.08.2021 16:40 Ответить
как и все остальные президенты
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28.08.2021 15:39 Ответить
Откуда из ******** ты беззубая рвань?
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28.08.2021 15:45 Ответить
крышку снесло волной с "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 9744 канализации
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28.08.2021 16:01 Ответить
Свобода всплыло....ну то что не тонет.
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28.08.2021 15:31 Ответить
Свинособака, что ты там ещё прочитал вконтакте?
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28.08.2021 15:35 Ответить
Твоих детей, дурилка, будет трясти после школы пацанчик с фамилией на -ко на Западе и -чжунь на Востоке. И это правильно: русня - рабы.
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28.08.2021 15:43 Ответить
Сезон отпусков?Профессионалов не видно, а новичок за всех пашет "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 5309
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28.08.2021 15:53 Ответить
Мне нравится, когда кацапы заползают сюда на четвереньках под пологом, как в шатер ордынского хана.
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28.08.2021 15:53 Ответить
Ну понятно,что ты молодой, первый раз на смене, но нельзя же так тупить и палиться,самозабанься ботва петрушки.
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28.08.2021 17:57 Ответить
Але й не вимагали відставки ЗЕ...
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28.08.2021 20:04 Ответить
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 7510 "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 7510 Свобода ще не вигнала провокатора Тягнибока?
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28.08.2021 15:32 Ответить
так оно же не тонет
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28.08.2021 15:42 Ответить
Пісюніст розпорядився відкрити в кожній області новий завод, з кількістю робочих місць не менше п'ятисот.
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28.08.2021 15:32 Ответить
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 5846
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28.08.2021 15:35 Ответить
73% клавіши чекають
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28.08.2021 15:38 Ответить
И что, это невозможно или что?
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28.08.2021 15:50 Ответить
Відлуння свят...
1. На Параді йшли непрофінансовані вовою для захисту країни ракети у вигляді надувних ляльок (ну прям за Колею Котлетою) .
2. Оголошений програмою свтякування концерт італійця був елітно зачиненим - Слуга Народу Смаглюк- Чорна (справді аж чорна від сорому) прокоментувала це як захід для мижнародних гостей та дипломатичних установ. ПРИ ЦЬОМУ ЗАХІД БУВ ЗАХИЩЕНИЙ НАЙНОВІШОГО ******** АВТОЗАКАМИ !!!
3. Свято прадалжаєтся-свято прадалжається для вови на каналі Коломойського й Медведчука з відфільтрованими бізнесменами часів Бєніного Приватбанку...
новина для Коломойського при цьому саме від 26 серпня, дня виступу вови на Гівноплюсах

"Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации."

Свято прадалжаєтся?
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28.08.2021 15:40 Ответить
Засуджений за боротьбу з Майданом ексзаступник начальника міліції Одеси поновився на посаді, - ЗМІ
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28.08.2021 15:43 Ответить
Да нужно требовать у США и ЕС, чтобы просто не принуждали Украину выполнять минские. И не наказывали за невыполнение некоторых неприемлемых пунктов. И всё будет нормально. Пусть остаётся как сейчас- санкции продолжаются, а их выборы и "рехферендумы" не признаются. Пока это идеальный расклад.
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28.08.2021 15:44 Ответить
В одессе было два майдана против которого он боролся
Один одесит знакомый сказал ''кого надо мы сожгли,,
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28.08.2021 15:49 Ответить
Одессу так просто не понять, шоб понять - надо там жить))
Чего стоит Маски шоу просто, правда довольно ватное, но все же смешно смотреть - куда там Лысому из Квартала то)))
(и президенту из офиса)
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28.08.2021 16:00 Ответить
Воно-то ватне, але в 2014 Делієв за Україну став і навіть у фільмі Донбас Лозниці знявся - висміяв сєпарів!
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28.08.2021 16:31 Ответить
Народний артист???
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 4748
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28.08.2021 15:53 Ответить
Дві москальскі курви
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 5468
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28.08.2021 15:55 Ответить
Почему две? У него раздвоение?
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28.08.2021 18:05 Ответить
Друга Зе, що дала звання народного.
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28.08.2021 20:02 Ответить
так говорил Буткевич и подруга его что это ссущество в Рашку не ездит?
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 1404
написать надо там им что они меня и других викингов ввели в пута Локи, да проклянет Фрейя имя его "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 17
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28.08.2021 16:01 Ответить
Єто же наш "Голубь міра"! Полєтеєл...
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28.08.2021 16:37 Ответить
підтримую
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28.08.2021 16:02 Ответить
кого и что?
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28.08.2021 16:04 Ответить
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 3018
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28.08.2021 16:04 Ответить
Проплачені "активісти"..
Щоб сумніву не було до Мене:
-путін_ *****!
-Крим-Україна!
-Слава Україні!!
-провокаторським ботам марковку в #дупку!!
😁
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28.08.2021 16:24 Ответить
Так Авдіївка хіба біля Офісу Президента? Шуруйте туди де стріляють, патріЁти диванні.
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28.08.2021 16:36 Ответить
С чего это раздуплились нацхвойды и люди Тягнибакса? Пришла предоплата? "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського з Байденом - Цензор.НЕТ 895
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28.08.2021 16:37 Ответить
Прийшла вказівка очолити протести і злити в унітаз. Як і тоді, коли зі станиці Луганської ВСУ відводили.
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28.08.2021 16:53 Ответить
Уже даже никто не заходит почитать про бутафорские протесты. Докатились.
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28.08.2021 18:18 Ответить
Самому по бутафории лазить не противно?
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29.08.2021 05:41 Ответить
Givno splylo. Spochatku Tyagnybok poziluvav Ze v dupu i poprosyv dozvolu zigraty szenku v vygljadi *MITYNGU*
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28.08.2021 19:08 Ответить
эти две дешевые организации не имеют морального права говорить от имени нации. ублюдки пятикопеечные
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28.08.2021 19:22 Ответить
 
 