Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "блестящей" работу военных, разведчиков и дипломатов по эвакуации людей из Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Сегодня в Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинцев и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!", - отмечается в сообщении.







