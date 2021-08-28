Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "блестящей" работу военных, разведчиков и дипломатов по эвакуации людей из Афганистана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Сегодня в Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинцев и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!", - отмечается в сообщении.
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+65 шурец
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+35 саша паламарчук
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І створив я Україну !!!
ЇМ ЦЕ ПРОСТО *****!
Від слова взагалі!
Сцикло, яких світ не бачив.
Чому не наші військові безпорадні перед кацапами ?
Постеснялось бы что-то блеять, плесень зеленая! У тебя (по твоей вине) как в тире наших расстреливают--каждый день убитые и раненные и НИКАКОЙ адекватной ответки!