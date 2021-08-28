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Афганистан (599) Зеленский (16530)

Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "блестящей" работу военных, разведчиков и дипломатов по эвакуации людей из Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Сегодня в Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинцев и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!", - отмечается в сообщении.

Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана 01
Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана 02
Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана 03
Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана 04
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Топ комментарии
+65
А про обстрелы и ранения наших военных наш гомнокомандующий ничего сказать не хочет******
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28.08.2021 19:02
+41
На сторінці преза в твіттері немає повідомлення про сьогоднішні обстріли Авдіївки і про поранених воїнів, а про Афган є.
Чому?
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28.08.2021 19:10
+35
сцикун тварь, сьогодні наших утюжили під Авдіївкою! що скажеш?
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28.08.2021 19:04
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Короткий зміст позавчорашнього виступу ЗЕбаната на передачі " Право на владу :"
І створив я Україну !!!
Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 1736
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28.08.2021 20:00 Ответить
а до того не було ніц нічого...аби не зелена жаба то і сонце над Україною через раз би зходило ))
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28.08.2021 20:07 Ответить
Єдине що він створив це наркокартель у владі -скоро по кількості наркоманів у владі Україна рашистів дожене та ще мабуть і пережене я відчуваю якщо реально подивитися на події які відбуваються в державі
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28.08.2021 20:15 Ответить
Та він і термоса від Варфоломія не дочекається, хіба що чайника.
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28.08.2021 21:04 Ответить
Зефуфел как всегда отмолчался по сегодняшнему обстрелу запоребричным талибаном Авдеевки? Он только на парадах слезы льет? В реальности, отмалчивается смотря ***** в глаза ниже пояса?
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28.08.2021 19:59 Ответить
Да скільки можна питати про реакцію ЗЄбізянн на ворожі обстріли та про наших загибих.
ЇМ ЦЕ ПРОСТО *****!
Від слова взагалі!
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28.08.2021 20:21 Ответить
Оно готово принять с обоих сторон,можно одновременно.
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28.08.2021 22:32 Ответить
Наших українців вбивають, а сюди завозять кого попало. Нам ці афганці непотрібні
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28.08.2021 20:01 Ответить
После "вагнергейта" звучит, как издевательство... Интересно, зе-банат, хотя бы это понимает?
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28.08.2021 20:07 Ответить
Грьобаний клоун, шляк би тебе трафив.
Сцикло, яких світ не бачив.
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28.08.2021 20:11 Ответить
Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 4890
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28.08.2021 20:26 Ответить
Вірніше, "сПОтворив я Україну!"
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28.08.2021 20:27 Ответить
просрав та просцяв він і свій лохторат та їхню підтримку Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 8633
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28.08.2021 20:31 Ответить
Вовчик, в тебе мирне місто з гармат обстріляли сьогодні.... Девять воїнів поранено...ти, клоун, може скажеш слово головнокомандувача про це ?😠
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28.08.2021 20:31 Ответить
Не може, бо воно сцикливий підар.
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28.08.2021 20:42 Ответить
Цікаво, а чи багатьох афгаців евакуювали до Ізраїлю, можливо хтось читав? Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 9742
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28.08.2021 20:34 Ответить
Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 7880
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28.08.2021 20:36 Ответить
Это успех, Зеля. Есть еще какие победы?
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28.08.2021 20:45 Ответить
Бач, який переможець… Мабуть вже й Андрія Вискребця воскресив… Ганьба!
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28.08.2021 20:48 Ответить
Все якось по-зеленські, моє це позитив, а шось не так то попередники
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28.08.2021 21:31 Ответить
Розірвав рф за 3 хв! Глава МЗС Австрії назвав московію "джунглями" https://www.youtube.com/watch?v=xFZG7lVJaEI
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28.08.2021 21:48 Ответить
квартальная гнида должна сидеть за госизмену
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28.08.2021 22:03 Ответить
А скільки з них родичів Найєміскільки отримав ти?в,скільки з новими українськими паспортами,скільки з них зняли грошей,
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28.08.2021 22:18 Ответить
Оно готово принять с обоих сторон,можно одновременно.
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28.08.2021 22:33 Ответить
Пішов в дупу.
Чому не наші військові безпорадні перед кацапами ?
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28.08.2021 22:38 Ответить
Амеры вывезли десятки тысяч, бриты больше 7 тысяч, наши вывезли 150 -300 человек из которых 90% афганцы и "то велика перемога"!

Постеснялось бы что-то блеять, плесень зеленая! У тебя (по твоей вине) как в тире наших расстреливают--каждый день убитые и раненные и НИКАКОЙ адекватной ответки!
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29.08.2021 00:26 Ответить
а ты, Бубочка, херово свою работу делаешь, у тебя практически каждый день твои солдаты на фронте гибнут, а ты паразит отмалчиваешься и требуешь тишины
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29.08.2021 01:59 Ответить
хорошо. зрады нет.
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29.08.2021 02:11 Ответить
А выгодно Ермак с Зелей подзаработали... По информации в прессе за вывоз 1 человека из Кабула американцы брали 6 тыс.$... Зеля озвучивал 300-600... 90 человек там якобы дипломаты и их семьи... Но даже 500 человек по 6 тысяч $... Зелёные сопли и тут заработали!
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29.08.2021 08:29 Ответить
вже всю рідню На\мів привезли? чи ще пару літаків?
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29.08.2021 08:46 Ответить
эти афганцы презирают неверных , для них население Украины -говно
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29.08.2021 09:51 Ответить
Брехло!
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29.08.2021 11:33 Ответить
МИНЕ НУЖНА ТВОЙ ПАРАНДЖА И КЕБАБ..)))
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29.08.2021 11:40 Ответить
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