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Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу "Уважаю воинов, бегу за героев Украины", - Минветеранов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Всеукраинский забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" прошел 28 августа. В этом году Министерство по делам ветеранов Украины как организатор мероприятия способствовало проведению акции в 26 городах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в Сумах к забегу присоединились более 300 участников, в том числе много молодежи.

"В мероприятии приняли участие мать погибшего защитника Украины Артема Гульцьо Людмила Гульцьо, члены общественных организаций и неравнодушные горожане", - подчеркивается в сообщении.

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Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 01
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 02

В Днепре участие в акции "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" приняли ветераны российско-украинской войны и члены их семей, волонтеры и близкие павших Героев.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 03
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 04

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В Луганской области к забегу присоединились около 400 человек: ветераны, военнослужащие, представители правоохранительных структур, облгосадминистрации, спортсмены и жители области. Старт забега дал Александр Гуртяка - отец погибшего защитника Юрия Гуртяка.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 05

В Тернополе забег начался минутой молчания. Также вдова военного медика Ольга Стасив поблагодарила всех участников и присутствующих на мероприятии за память о Героях Украины.

Более сотни желающих, среди которых было много детей, ветераны, медики, военнослужащие, волонтеры, работники Отдела Минветеранов в Тернопольской области, Тернополя и гости города, пробежали дистанцию ​​1,7 км. Семьи погибших воинов с портретами родных провожали участников на старте и встречали на финише.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 06
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 07

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В Ивано-Франковске более 250 участников пришли почтить память Героев. Рядом с ветеранами и их семьями бежали семьи, потерявших родных на войне. Забег символично проходил в Мемориальном сквере, где находится стела Героев Прикарпатья, где похоронены павшие Герои Небесной Сотни и Защитники. Мероприятие открыли дети погибших воинов.

Участники преодолели дистанцию ​​в 1,5 километра, а на финише получили памятную медаль и благодарность, которые вручали семьи Героев. Также перед участниками выступил ветеран российско-украинской войны Александр Гордиенко.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 08
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 09

Во Львове на забег собралось более 200 участников, самому младшему из которых - три года, а самому старшему - 81. Каждому на футболку прикрепили имя воина, в память о котором он принял участие в мероприятии.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 10

Забег памяти погибших воинов в Чернигове собрал почти 600 участников (среди них - 50 детей) - жителей города и области.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 11

В Ривне приняли участие в забеге ветераны войны, военные подразделений ВСУ, НГУ, МВД, представители ветеранских и волонтерских общественных объединений. Всего в акции присоединилось 150 ривнечан.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 12
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 13

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В Хмельницком участие в забеге приняли руководство области, города, районов, действующие военнослужащие военных областных гарнизонов, представители МВД, ветераны войны и волонтеры. Также после забега была организована экскурсия для военнослужащих срочной службы.

В Кропивницком к забегу присоединились более 200 человек. Участникам забега вручили награды и книгу памяти "Непобежденные".

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 14
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 15

В Житомире забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" состоялся уже в третий раз.

В Николаеве в забеге приняли участие около 250 человек. Участники преодолели четыре километра.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 16
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 17
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 18

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В Одессе в забеге приняли участие 250 участников из 19 команд военных формирований и правоохранительных органов, спортивного общества "Динамо" МВД Украины, трех ДЮСШ Одесской области. Маршрут дистанции в 2 километра пролегал вокруг Сквера Героев Небесной Сотни в центре города.

В Харькове к забегу присоединились около 120 человек. В частности, представители облгосадминистрации, общественных организаций и ветераны.

Более полутора сотен участников присоединились к забегу памяти "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" в Ужгороде.

Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 19
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 20
Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу Уважаю воинов, бегу за героев Украины, - Минветеранов 21

В Киеве в забеге приняли участие более тысячи человек.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Слава бійцям за Україну !!!
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28.08.2021 20:26
+10
Подія яка найкраще висвітлює , що Українці це НАЦІЯ !
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28.08.2021 20:29
+4
В Українській мові на сто тисяч слів більше чим в твоємо недоязику. нах звідсіля утирок.
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28.08.2021 21:19
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Правила форума Совет форумчан
Слава бійцям за Україну !!!
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28.08.2021 20:26 Ответить
Название мягко говоря спорное.
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28.08.2021 20:29 Ответить
ЗЕобізяна Алекс Алекс ac254547 забіг Шаную воїнів, біжу за героїв України - всеукраїнський щорічний забіг.
Трагічна та водночас піднесена атмосфера.
Подяки за участь в забігу вручали матері загиблих. Я чув, що вони казали одна одній - "Дивись, ось той що за твого біжить"
Тысячи людей по всей Украине присоединились к забегу "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" - Цензор.НЕТ 7409
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28.08.2021 20:37 Ответить
Сам то бегал?
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28.08.2021 20:46 Ответить
Ні.Я онклюзів в Туреччині. Свинособака, а ти "бегал" чи "бегала"?
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28.08.2021 21:53 Ответить
Первый пост (удалённый Вами) с вопросом был лучше и правильней. Я бы Вам на него ответил.
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28.08.2021 20:51 Ответить
Для кацапа конечно спорное Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 4740
Ты дидов на палке носи Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 9445
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29.08.2021 13:08 Ответить
Подія яка найкраще висвітлює , що Українці це НАЦІЯ !
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28.08.2021 20:29 Ответить
Це Герої!

Серед націй України.
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28.08.2021 20:34 Ответить
Кто? Те кто бегают? Хватит уже всех подряд героями называть!
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28.08.2021 20:47 Ответить
Тоді, всі герої, хто ходять на вибори. Згоден?
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28.08.2021 20:55 Ответить
Еще раз говорю, - хватит всех подряд называть героями. Шо тебе таки не ясно?
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28.08.2021 21:07 Ответить
Alles klar.
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28.08.2021 21:12 Ответить
Молодец!
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28.08.2021 21:15 Ответить
мій друг переселенець з Донецька завжди приймає участь.він навіть приїздить до Одеси на всі забєгі
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28.08.2021 20:41 Ответить
Конечно... ему науй не надо воевать за свой гнилой бамбас... он лучше побегает!
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28.08.2021 20:47 Ответить
Серожа ты и тут обосрался со своей близорукостью!
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28.08.2021 21:15 Ответить
На кого? На дебилов как ты? та ну на**й. Ты же храброе только через прокси на диване, а так по **** бы сьездил и сразу начал бы кричать, - сруских убивают!
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28.08.2021 21:19 Ответить
кацап іннах звідсіля чмо ти обдристане.
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28.08.2021 21:12 Ответить
Подстилка *уйла ты как сюда заблудилось убогое?
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28.08.2021 21:16 Ответить
В Українській мові на сто тисяч слів більше чим в твоємо недоязику. нах звідсіля утирок.
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28.08.2021 21:19 Ответить
Так отож воно тут і тиняється, бо такі як я пишуть по казламордорські!
От писав би я на український тай всі інші, воно б утерлося і пішло собі.
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28.08.2021 21:23 Ответить
воно все одно буде тут тертися. іпаньки вони. Тисячі людей у всій Україні приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" - Цензор.НЕТ 8474
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28.08.2021 21:24 Ответить
буде, але нічого не зрозуміє Тисячі людей у всій Україні приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" - Цензор.НЕТ 3704
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28.08.2021 21:26 Ответить
це так нажаль. робота в них така....
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28.08.2021 21:29 Ответить
а ты чего на своем татаро-монгольском не пишешь? Тот язык на котором я пишу к таким ****** как ты никакого отношения не имеет!
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28.08.2021 21:20 Ответить
Тисячі людей у всій Україні приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" - Цензор.НЕТ 7073

пращай жертва баяришніка
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28.08.2021 21:18 Ответить
А на финише - мобкомиссия сразу забирает паспорта и выдает форму, ложку с котелком, жетон и оружие.
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28.08.2021 20:36 Ответить
а кто убежал тех ловят в автобусе и трамвае и даже с поезда высаживают!
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28.08.2021 20:48 Ответить
Это уже вторая волна отлова призывников Тисячі людей у всій Україні приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" - Цензор.НЕТ 3314
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28.08.2021 21:10 Ответить
Это еще первая не прекратилась.
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28.08.2021 21:16 Ответить
Хорошая акция
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28.08.2021 20:55 Ответить
Шо Там?

@Sho_Tam_

· 26 авг.

Твітерські, дуже потрібна допомога. Не нам - ветеранському бізнесу. Є двое братів-ветеранів, вони роблять бургери BurgerMakers у Києві - і смачнющі, ми вже самі постійно беремо. Проте справи у них дуже не дуже. Треба поширити інфу та наробити замовлень. Подробиці у гілці
https://twitter.com/i/status/1430934311390400520
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28.08.2021 21:32 Ответить
Дмитро Корчинський

3 хв ·

Два факти нинішнього дня:

1. ЗСУ не відповіли на ворожий обстріл Авдіїївки.

2. У Черкасах та Одесі відбулися арешти патріотів.

У Черкасах заарештовані голова місцевого Нацкорпусу Дмитро Кухарчук та ветеран Азова Олег Довбуш (вони підозрюються в солідарності з їхніми раніше заарештованими товаришами).

В Одесі кілька десятків патріотів переважно з "Традиції і порядку", арештовані за те, що вони пручалися арешту.

Як ви гадаєте, чи є зв'язок між цими двома фактами?
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28.08.2021 21:43 Ответить
Хтось воює.І гине.Хтось флешмобить.Не знаю як до цього ставитись.Якийсь "гибридний" патріотизм.
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28.08.2021 22:40 Ответить
За воїнів не бігати потрібно, а дрючити зелену суку
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28.08.2021 22:40 Ответить
 
 