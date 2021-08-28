Тысячи людей в разных городах страны присоединились к забегу "Уважаю воинов, бегу за героев Украины", - Минветеранов. ФОТОрепортаж

Всеукраинский забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" прошел 28 августа. В этом году Министерство по делам ветеранов Украины как организатор мероприятия способствовало проведению акции в 26 городах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в Сумах к забегу присоединились более 300 участников, в том числе много молодежи.

"В мероприятии приняли участие мать погибшего защитника Украины Артема Гульцьо Людмила Гульцьо, члены общественных организаций и неравнодушные горожане", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто не имеет права прикрываться ветеранами, - Лапутина





В Днепре участие в акции "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" приняли ветераны российско-украинской войны и члены их семей, волонтеры и близкие павших Героев.





Также читайте: Уже более 700 добровольцев получили статус УБД, - Лапутина

В Луганской области к забегу присоединились около 400 человек: ветераны, военнослужащие, представители правоохранительных структур, облгосадминистрации, спортсмены и жители области. Старт забега дал Александр Гуртяка - отец погибшего защитника Юрия Гуртяка.

В Тернополе забег начался минутой молчания. Также вдова военного медика Ольга Стасив поблагодарила всех участников и присутствующих на мероприятии за память о Героях Украины.

Более сотни желающих, среди которых было много детей, ветераны, медики, военнослужащие, волонтеры, работники Отдела Минветеранов в Тернопольской области, Тернополя и гости города, пробежали дистанцию ​​1,7 км. Семьи погибших воинов с портретами родных провожали участников на старте и встречали на финише.





Читайте также: Электронный реестр ветеранов запустят полностью до Нового года, - Лапутина

В Ивано-Франковске более 250 участников пришли почтить память Героев. Рядом с ветеранами и их семьями бежали семьи, потерявших родных на войне. Забег символично проходил в Мемориальном сквере, где находится стела Героев Прикарпатья, где похоронены павшие Герои Небесной Сотни и Защитники. Мероприятие открыли дети погибших воинов.

Участники преодолели дистанцию ​​в 1,5 километра, а на финише получили памятную медаль и благодарность, которые вручали семьи Героев. Также перед участниками выступил ветеран российско-украинской войны Александр Гордиенко.





Во Львове на забег собралось более 200 участников, самому младшему из которых - три года, а самому старшему - 81. Каждому на футболку прикрепили имя воина, в память о котором он принял участие в мероприятии.

Забег памяти погибших воинов в Чернигове собрал почти 600 участников (среди них - 50 детей) - жителей города и области.

В Ривне приняли участие в забеге ветераны войны, военные подразделений ВСУ, НГУ, МВД, представители ветеранских и волонтерских общественных объединений. Всего в акции присоединилось 150 ривнечан.





Читайте: В Украине может быть создана Федерация ветеранского спорта, - Лапутина

В Хмельницком участие в забеге приняли руководство области, города, районов, действующие военнослужащие военных областных гарнизонов, представители МВД, ветераны войны и волонтеры. Также после забега была организована экскурсия для военнослужащих срочной службы.

В Кропивницком к забегу присоединились более 200 человек. Участникам забега вручили награды и книгу памяти "Непобежденные".





В Житомире забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" состоялся уже в третий раз.

В Николаеве в забеге приняли участие около 250 человек. Участники преодолели четыре километра.







Также читайте: Минветеранов объявило конкурс на лучший эскиз символа ко Дню памяти защитников Украины

В Одессе в забеге приняли участие 250 участников из 19 команд военных формирований и правоохранительных органов, спортивного общества "Динамо" МВД Украины, трех ДЮСШ Одесской области. Маршрут дистанции в 2 километра пролегал вокруг Сквера Героев Небесной Сотни в центре города.

В Харькове к забегу присоединились около 120 человек. В частности, представители облгосадминистрации, общественных организаций и ветераны.

Более полутора сотен участников присоединились к забегу памяти "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" в Ужгороде.







В Киеве в забеге приняли участие более тысячи человек.

Читайте также: Удостоверение участника боевых действий появится в "Дії" уже в октябре, - Минветеранов