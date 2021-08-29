В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская. ФОТО

Украинские войска не ответили на обстрел россиян в Авдеевке в субботу, 28 августа.

Об этом сообщила в Facebook активист и волонтер Оксана Корчинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (28 августа. - Ред.) - сверхтяжелый день на фронте. Российские наемники обнаглели и обстреляли мирную Авдеевку. К сожалению, наши войска не ответили. Сейчас уже идет обстрел Песков и Опытного, еще двое раненых защитников. За сутки - шесть раненых и девять контуженных… Молитесь за наших воинов, впереди ночь, враг не прощает слабости", - призвала она.

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Напомним, с начала суток до 17:00 28 августа российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Позже стало известно о еще двух раненых.