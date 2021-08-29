В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Украинские войска не ответили на обстрел россиян в Авдеевке в субботу, 28 августа.
Об этом сообщила в Facebook активист и волонтер Оксана Корчинская, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня (28 августа. - Ред.) - сверхтяжелый день на фронте. Российские наемники обнаглели и обстреляли мирную Авдеевку. К сожалению, наши войска не ответили. Сейчас уже идет обстрел Песков и Опытного, еще двое раненых защитников. За сутки - шесть раненых и девять контуженных… Молитесь за наших воинов, впереди ночь, враг не прощает слабости", - призвала она.
Напомним, с начала суток до 17:00 28 августа российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Позже стало известно о еще двух раненых.
Пожалуйста, подождите...
#Авдеевка в городе ищут корректировщика, черное Рено с красными номерами.
Как и думал, работает наводчик.
Порошенко вже б добряче і техніки і новинок уди поставив.
А нелох спромігся лише один бутафорський танк випустити.
Чи у вас інші брехливі факти ?
думай -те...
но, всё же, потерь втрое меньше, чем, скажем, году в 2017м.
Йде просто поступове знищення армії під керівництвом клоуна
Це планомірне знищення армії із мовчазної згоди клоуна
В США, например:
- при гибели четырех военнослужащих, заявление вице-президента Пенса : ,,Президент Трамп и я осуждаем террористическую атаку в Сирии, забравшую жизни американских солдат. Мы никогда не забудем их службу и самопожертвование»
- при гибели 13 военнослужащих США , после взрыва в Кабуле, разведка США нашла организаторов теракта и дрон нанес удар, уничтожив двух организаторов теракта.
Аналогично в Израиле, ни один террорист не уходит от возмездия, разведка находит их и уничтожает, независимо, от их места нахождения.
Семьи погибших, обычно, посещает Президент и выражает соболезнование.
Кстати, на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 г. террористами были захвачены 11 израильских спортсменов и убиты.
По секретному приказу Премьера, 20 лет несколько групп Моссада выслеживали и уничтожали всех 13 террористов, убивших спортсменов,....
А я ще до обрання оцього нещастя писала, що так і буде.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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