Зеленский почтил память погибших за Украину героев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за нашу страну, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что в церемонии памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.
День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, учрежден в 2019 году указом Президента Владимира Зеленского № 621/2019. Это решение принято с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.
Пожалуйста, подождите...
Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, Зе відреагував миттєво.
Коли росія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у нього язик в дупі.
Напевно тонка душевна натура Беленюка для нас важливіша за обстріл Авдіївки.
А сьогодні воно виповзло показати себе ,, найвеличнішого" мудака ********** )
проте є цікава особливість - вулиці зачищають від людей перед появою кловуна?!?!?!!!! такого не було ніколи навіть у світовій практиці.
и только три зеляхранителя и съемочная группа...
от Вона - вшанувала пам"ять ! от їй болить...вона пропустила ту біль через серце, душу, життя
Ни на одной фотке нет Потерпевшего и простых людей одновременно...
оно не президент,не главнокомандующий,оно амёба с амёбы что требовать?
Національний Корпус по-Черкаськи
@NCherkasy
·3 хв
За вчора обстріли Авдіївки та 8 поранених бійців ЗСУ.
Ось наслідки обстрілів бойовиками прифронтової Авдіївки. Ворог двічі обстріляли місто. Зафіксовано 60 ударів по самій Авдіївці мінометами 120 мм і гаубиці 122 мм
Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности.
Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк", - подчеркивает Бутусов.
Он отмечает, что с 2017 года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался. Источник: https://censor.net/ru/n3285042
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''Да какая разница на каком язьІке разговаривать'', фу гидота!
Український прапор - ніколи.
Тільки було в кіношці про Голобородька.
Не в этой теме, конечно, но ни дна тебе, ни покрышки, малорос криворожеский.
"Прастой парєнь с народа" - лунало з екранів Г+Г
Согласно рейтингу сильнейших военных держав мира, который ежегодно проводит Global Firepower, Украина заняла 27 место из 138, а среди стран Европы заняла 9 место из 50!
Возрождённая отважными украинскими патриотами - верными сыновьями своей страны и непосредственно Президентом Порошенко Украинская Армия с каждым годом укрепляет свои позиции и уже входит в состав элитных армий мира.
По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные. До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность
все "хороше" для України.
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Перший у колоні перші п'ять років війни займався своєю улюбленою клоунською справою (глузував на тему окупації сходу паРашею, висміював українців та Україну), гастролював в окупованій Горлівці, ховався від повісток з військомату.
Другий - все свідоме життя "топив" за ПРигів, за союз із паРашею, за мишобратів і їхню мову. Сприяв приходу Зе до влади у 2019-му.
Третій - агент ФСБ на псевдо Козир.
Хтось вірить, що ці троє йдуть колоною "вшановувати пам'ять загиблих"?