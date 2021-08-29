Зеленский почтил память погибших за Украину героев. ФОТО

В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за нашу страну, расположенной на ул. Трехсвятительской в ​​Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что в церемонии памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, учрежден в 2019 году указом Президента Владимира Зеленского № 621/2019. Это решение принято с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.

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