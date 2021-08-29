РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10998 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины Агрессия России против Украины
8 710 98
Зеленский (16534) память (1456) военнослужащие (5636) День памяти защитников Украины (14)

Зеленский почтил память погибших за Украину героев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за нашу страну, расположенной на ул. Трехсвятительской в ​​Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что в церемонии памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, учрежден в 2019 году указом Президента Владимира Зеленского № 621/2019. Это решение принято с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.

Читайте: Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана. ФОТОрепортаж

Зеленский почтил память погибших за Украину героев 01
Зеленский почтил память погибших за Украину героев 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+55
Зеленский почтил память погибших за Украину героев - Цензор.НЕТ 9861
показать весь комментарий
29.08.2021 10:05
+50
нижньому фото - вірю !
от Вона - вшанувала пам"ять ! от їй болить...вона пропустила ту біль через серце, душу, життя
показать весь комментарий
29.08.2021 10:11
+44
первой Ленки нет рядом, людей рядом нет., ветеранов, тех кто выжил в том пекле и чьих побратимов чествуют - нет...
и только три зеляхранителя и съемочная группа...
показать весь комментарий
29.08.2021 10:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому в призедента харя його якась запухша? Знову відкапували його після наркоти?
показать весь комментарий
29.08.2021 10:03 Ответить
Та да. Запухшая наштукатуренная маска.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:12 Ответить
то защочний бронік)))
показать весь комментарий
29.08.2021 10:21 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 3913
показать весь комментарий
29.08.2021 12:01 Ответить
😀👍🏼👍🏼👍🏼як у хомяка
Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, Зе відреагував миттєво.
Коли росія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у нього язик в дупі.
Напевно тонка душевна натура Беленюка для нас важливіша за обстріл Авдіївки.
А сьогодні воно виповзло показати себе ,, найвеличнішого" мудака ********** )
показать весь комментарий
29.08.2021 12:52 Ответить
Страшно далеки они от народа. ( Герцен)
показать весь комментарий
29.08.2021 11:52 Ответить
не набагато далі ніж усі "папереднікі", без виключення.
проте є цікава особливість - вулиці зачищають від людей перед появою кловуна?!?!?!!!! такого не було ніколи навіть у світовій практиці.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:05 Ответить
Та шо Вы понимаете. То умный вид и тяжки думы про долю украинского народа!
показать весь комментарий
29.08.2021 12:23 Ответить
Вони просто лежали в одні палаті з тим що облив Порошенка зеленкою, а вобще перше фото позор України а друге фото слава Україні
показать весь комментарий
29.08.2021 17:59 Ответить
Зеленский почтил память погибших за Украину героев - Цензор.НЕТ 9861
показать весь комментарий
29.08.2021 10:05 Ответить
Что-же оно так людей боится? Пространство спецом зачищали от людей или время такое подобрали?
показать весь комментарий
29.08.2021 10:09 Ответить
Чому разом з призедентом не має першої лєнки 15 тищ фублєй?
показать весь комментарий
29.08.2021 10:09 Ответить
первой Ленки нет рядом, людей рядом нет., ветеранов, тех кто выжил в том пекле и чьих побратимов чествуют - нет...
и только три зеляхранителя и съемочная группа...
показать весь комментарий
29.08.2021 10:15 Ответить
Чому, чому..... Патамушто:

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 6028
показать весь комментарий
29.08.2021 10:50 Ответить
где люди? Ау!
показать весь комментарий
29.08.2021 10:09 Ответить
Вы чтооо? какие люди? а вдруг кто-то чихнет громко???
показать весь комментарий
29.08.2021 10:17 Ответить
а говнокомандовач без памперса...
показать весь комментарий
29.08.2021 11:30 Ответить
нижньому фото - вірю !
от Вона - вшанувала пам"ять ! от їй болить...вона пропустила ту біль через серце, душу, життя
показать весь комментарий
29.08.2021 10:11 Ответить
Нижнее фото снято явно в другое время.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:13 Ответить
та да...ее бы на пути отогоскорбящего не пустили б - кадр портить (тут Вы правы)
показать весь комментарий
29.08.2021 10:16 Ответить
Нижнее фото появилось в Google через 26 мин. после первого. Абсолютно ничего этим не хочу сказать /просто посмотрела, читая комменты/
показать весь комментарий
29.08.2021 10:40 Ответить
У бубочки фобия живых людей не по сценарию

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 6154
показать весь комментарий
29.08.2021 10:47 Ответить
Явно проситься на "одиночку"...
показать весь комментарий
29.08.2021 11:13 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 3960
показать весь комментарий
29.08.2021 10:48 Ответить
Навіть на балкони заборонили виходити.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:56 Ответить
После шмона воинов на параде я уже абсолютно ничему не удивлюсь.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7150
показать весь комментарий
29.08.2021 11:06 Ответить
Цікаво:як могли заборонити-тримали під прицілом снайперів?
показать весь комментарий
29.08.2021 14:40 Ответить
саме так
показать весь комментарий
29.08.2021 14:58 Ответить
т.е. сначала официально скорбящий а потом, через 26 мин настоящая боль и память...
показать весь комментарий
29.08.2021 11:04 Ответить
Ну так ЗЕ! ушёл - скорбящих допустили к Стене
показать весь комментарий
29.08.2021 12:26 Ответить
Больше фото здесь - https://president.gov.ua/news/glava-derzhavi-vshanuvav-pamyat-poleglih-za-********-70429?fbclid=IwAR1S8j3PH9Kj1gwyTiZ9iIc108agiY8iPH-jk76SQAX308VcxsVArI86O2I
Ни на одной фотке нет Потерпевшего и простых людей одновременно...
показать весь комментарий
29.08.2021 12:44 Ответить
Мабуть,мама відшукує фото свого загиблого сина... Вічна пам"ять і Слава Героям України,що полягли на полях битв за волю і незалежність України.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:49 Ответить
клован устроил цырк ...
показать весь комментарий
29.08.2021 10:19 Ответить
Не цырк,а цыГГк!
показать весь комментарий
29.08.2021 11:10 Ответить
Зеленский почтил память погибших за Украину героев - Цензор.НЕТ 2434
показать весь комментарий
29.08.2021 10:21 Ответить
ця ЗЕлена прокацапська потвора ще у 2014 р. глузувала з України, на яку напала московська орда, де це ЗЕлене опудало я к заробляло гроші, так і досі заробляє, через офшори, не плятячи Україні ані копійки податків... Ще більші потвори обрали Україні це антиукраїнське, прокацапське ганьбище... Тисни на посилання, подивись на ЗЕпотвору Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
показать весь комментарий
29.08.2021 12:43 Ответить
А что там с Авдеевкой? Или ******* не в курсе?
показать весь комментарий
29.08.2021 10:23 Ответить
Пастрєлівают...Но я сваім запрєтіл.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:25 Ответить
ЯКЕ "ПРЕКРАСНЕ" ПЕРЕМИР'Я!! Чи це вже війна зовсім закінчена - в окремо взятій голові верховного головнокапітулюючого?! ПрезЕдент другу добу мовчить про обстріли Авдіївки! Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7222
показать весь комментарий
29.08.2021 10:38 Ответить
как это не в курсе ? он в курсе и стрелять запретил какабычно Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 5864
показать весь комментарий
29.08.2021 11:34 Ответить
а какое отношение клован имеет к авдеевке ?
оно не президент,не главнокомандующий,оно амёба с амёбы что требовать?
показать весь комментарий
29.08.2021 11:35 Ответить
Коли? Коли цьому притворству та кривлянню прийде кінець??
показать весь комментарий
29.08.2021 10:27 Ответить
Думаю, что скоро. Но эти твари готовятся: на днях какую-то постанову приняли о доп. полномочиях беркутне.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:00 Ответить








Національний Корпус по-Черкаськи

@NCherkasy

·3 хв

За вчора обстріли Авдіївки та 8 поранених бійців ЗСУ.
Ось наслідки обстрілів бойовиками прифронтової Авдіївки. Ворог двічі обстріляли місто. Зафіксовано 60 ударів по самій Авдіївці мінометами 120 мм і гаубиці 122 мм
показать весь комментарий
29.08.2021 10:28 Ответить
"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 4369 .. Увы, да.
Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности.
Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк", - подчеркивает Бутусов.
Он отмечает, что с 2017 года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался. Источник: https://censor.net/ru/n3285042
показать весь комментарий
29.08.2021 10:50 Ответить
Зеленський обгадив пам'ять героїв своєю присутністю.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:29 Ответить
Четыре зе-обезьяны пришли поглумится на поклонном месте.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:29 Ответить
А чому ми від зе не почули жодного слова про загиблих та поранених в останні дні?!! Де реакція на жахливий обстріл Авдіївки?!! Воно просто німіє від страху перед ******?!!
показать весь комментарий
29.08.2021 10:36 Ответить
реакція на жахливий обстріл Авдіївки

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7033 .
показать весь комментарий
29.08.2021 10:54 Ответить
а тому що це не головнокамандувач і президент - це актор, якому світло камери по будь якому поводу і вираз його морди-лиця в кадрі - важливіші за все...весело нагороджувати мохнатіків - оце його... а візповідати на складні питання та за свої дії/бездії - це сумно і не цікаво для клована...
показать весь комментарий
29.08.2021 11:09 Ответить
Актор? Коли це блазень перетворився на актора? Ця ница істота блазнем була завжди, є і буде. Ні на що інше шмаркля не здьобне.
показать весь комментарий
30.08.2021 00:58 Ответить
Піарщик приїхав селфитись.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:39 Ответить
Ти диви-и-и... Сцикливі щюри із нірки на хвилинку вибігли аби попіариться-і знову бігом в нірку,бо із-під Авдіївки,не дай того Боже, баб-б-бахне і у Київ прилетить! Пан за паном,бігом до нірки!!!Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 1992
показать весь комментарий
29.08.2021 10:42 Ответить
Все таки Порошенко був величним Президентом на фоні зелених жидокацапів!
''Да какая разница на каком язьІке разговаривать'', фу гидота!
показать весь комментарий
29.08.2021 10:45 Ответить
Ніколи,чесно говорячи, не був фанатом Порошенка,але визнаю,що сциклом він не був ніколи.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:52 Ответить
А кто подписывал все эти минские договоренности?
показать весь комментарий
29.08.2021 11:14 Ответить
Квітку на лацкан піджака він чіпляє.
Український прапор - ніколи.
Тільки було в кіношці про Голобородька.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:48 Ответить
День Незалежності України 24.08.2021.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7330
показать весь комментарий
29.08.2021 11:11 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7408
показать весь комментарий
29.08.2021 10:49 Ответить
А де вумний нарид який вибрав цього сцикуна гетьманом?
показать весь комментарий
29.08.2021 10:51 Ответить
за охороною - щоби своїми щасливими писками не псували преЗЕ постановочний кадр - сумного клована з печальним букетиком
показать весь комментарий
29.08.2021 11:12 Ответить
Опять как ворье - тайком и рано утром)))
Не в этой теме, конечно, но ни дна тебе, ни покрышки, малорос криворожеский.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:54 Ответить
Сорри....слово "как" тут лишнее.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:57 Ответить
В радіусі кілометра жодної живої душі, окрім охорони.
"Прастой парєнь с народа" - лунало з екранів Г+Г
показать весь комментарий
29.08.2021 10:54 Ответить
Почтіл вчора відсутністє "отвєткі". Також почтіл ліквідацією контрснайперського підрозділу
показать весь комментарий
29.08.2021 11:00 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 1013
показать весь комментарий
29.08.2021 11:00 Ответить
Лживое *************** зечмо, у ***** собезьнничал
показать весь комментарий
29.08.2021 11:12 Ответить
НЕ ВЕРЮ !!!
показать весь комментарий
29.08.2021 11:46 Ответить
Зі сльозами на очах дякує за Оскар? Доречна фотожаба.
показать весь комментарий
30.08.2021 06:57 Ответить
НеЛох скорбную маску на себя надел.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:11 Ответить
То от интоксикации. По ошибке с утра две дорожки дунул вместо одной
показать весь комментарий
29.08.2021 11:13 Ответить
Как всегда, зачистили всю улицу от быдла, перед клоуном..
показать весь комментарий
29.08.2021 11:23 Ответить
Як же гидко дивитись на ці харі...
показать весь комментарий
29.08.2021 11:32 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 8216

Согласно рейтингу сильнейших военных держав мира, который ежегодно проводит Global Firepower, Украина заняла 27 место из 138, а среди стран Европы заняла 9 место из 50!
Возрождённая отважными украинскими патриотами - верными сыновьями своей страны и непосредственно Президентом Порошенко Украинская Армия с каждым годом укрепляет свои позиции и уже входит в состав элитных армий мира.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:36 Ответить
Знов слуги народу розігнали весь народ, щоби головний слуга народу попіарився...
показать весь комментарий
29.08.2021 11:47 Ответить
Ну і мордяки у них, особливо у зеленське... Харя... А не хоче воно з'їздити в госпіталь, де лежать наших 10 бійців, яких вчора поранило обстрілом Авдіївки?
показать весь комментарий
29.08.2021 11:54 Ответить
не царское ето дело
показать весь комментарий
29.08.2021 17:05 Ответить
ЗА ВСЕ что происходит в армии отвечает Верховный Главнокомандующий, именно он решает основные кадровые вопросы и своими приказами назначает на ключевые военные должности непосредственных исполнителей. Если назначенные им люди некомпетентны, не способны организовать деятельность Вооруженных Сил, принимают не качественные кадровые решения - это вина Верховного Главнокомандующего.

По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные. До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность
показать весь комментарий
29.08.2021 11:55 Ответить
Так давайте за Илловайск,Степановку,Доброполье,Саур Могилу,до єтого за Благодатное ,Волноваху,Дебальцево,Широкино ,пусть ответит папередник,шо слабо ,чмыри брехливые....я сегодня с выжившими тогда общался,и с матерью погибшего Сани крымского,.....и при ком все было...?.Кто знает,тот поймет , а на марше ветеранов 24 08 21 я шел за 8 метров от вашего очень неоднозначного любимца.....не хотел,но так вышло,зеленку кидать не собирался,все же экс президент Украины...Банте,брехуны....
показать весь комментарий
29.08.2021 14:16 Ответить
Цинічний боягуз!Сьогодні воно кладе квіти,а вчора,після ДВОХ обстрілів нашого ТИЛУ в АВДІІВЦІ,МОВЧКИ втер ШМАРКЛІ та не дав команди на такуж відповідь по руськім.ТЕРПІЛО!
показать весь комментарий
29.08.2021 11:58 Ответить
И память фактически убитого им морпеха Журавля тоже почтил?
показать весь комментарий
29.08.2021 12:11 Ответить
В ОПе хоть какая-то реакция на обстрел Авдеевки произошла? Вот знаете, теперь даже суперпрыхильныки ЗЕ! из избирателей плюются, когда слышат имя "найвэлычнишого" и готовы голосовать за Порошенка. Каким бы плохим Порох не был - ответка рашке всегда прилетала
показать весь комментарий
29.08.2021 12:37 Ответить
Клоун, цинічне зермаковське шоу...
показать весь комментарий
29.08.2021 12:50 Ответить
Да уж… Загнали порохоботы Зелю в цугцванг. Почти память- плохо. Не почтил бы- капец, как плохо.
показать весь комментарий
29.08.2021 13:44 Ответить
Вот это вот "почтил" выглядит почему -то украдкой и впопыхах.
показать весь комментарий
29.08.2021 18:33 Ответить
Знову нічно-вранішні фото
показать весь комментарий
29.08.2021 16:14 Ответить
Цей Дважди потерпілий від жінок он як крокує ... скоро ряха в кадр не влізе...
показать весь комментарий
29.08.2021 16:30 Ответить
результатами залишився задоволений
показать весь комментарий
29.08.2021 17:03 Ответить
Вот интересно бы узнать, кошмары по ночам его не мучают, о том, как Журавель двое суток умирал под его контролем???
показать весь комментарий
29.08.2021 17:57 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7776
показать весь комментарий
29.08.2021 22:11 Ответить
Лицеменая зеленая скотина...
показать весь комментарий
29.08.2021 22:11 Ответить
какая страшнейшая зрадулька.
показать весь комментарий
29.08.2021 20:02 Ответить
Ця гра на публіку не допоможе Зе клоуну уникнути відповідальності у суді за

все "хороше" для України.

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показать весь комментарий
29.08.2021 23:10 Ответить
В ДЕНЕГ СКОЛЬКО ДАЛ !!!???
показать весь комментарий
30.08.2021 06:17 Ответить
Цікаво: Шмигаль іде (дещо відсторонено) поруч з колоною з трьох осіб.
Перший у колоні перші п'ять років війни займався своєю улюбленою клоунською справою (глузував на тему окупації сходу паРашею, висміював українців та Україну), гастролював в окупованій Горлівці, ховався від повісток з військомату.
Другий - все свідоме життя "топив" за ПРигів, за союз із паРашею, за мишобратів і їхню мову. Сприяв приходу Зе до влади у 2019-му.
Третій - агент ФСБ на псевдо Козир.
Хтось вірить, що ці троє йдуть колоною "вшановувати пам'ять загиблих"?
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 6694

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7837
показать весь комментарий
30.08.2021 07:21 Ответить
 
 