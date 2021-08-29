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Прослушка за деньги: На Черкасщине будут судить правоохранителей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Бывшего и действующего сотрудника полиции Черкасской области будут судить за организацию незаконной прослушки граждан за деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух лиц по факту нарушения тайны телефонных разговоров (ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины).

По данным следствия, группа лиц, в которую входили действующий и бывший оперативные работники Главного управления Нацполиции в Черкасской области, организовала схему предоставления услуг по прослушивания телефонных разговоров граждан за денежное вознаграждение. Для этого использовались специальные средства, предназначенные для негласного снятия информации.

Правоохранители задержали бывшего оперативного работника Главного управления Нацполиции в Черкасской области после передачи очередной информации и получения за нее 2 тыс. долларов США. Позже по результатам проведения судебных экспертиз было сообщено о подозрении действующему работнику ГУ ЧП в Черкасской области.

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Прослушка за деньги: На Черкасщине будут судить правоохранителей 01
Прослушка за деньги: На Черкасщине будут судить правоохранителей 02
Прослушка за деньги: На Черкасщине будут судить правоохранителей 03
Прослушка за деньги: На Черкасщине будут судить правоохранителей 04
Прослушка за деньги: На Черкасщине будут судить правоохранителей 05

Автор: Богдан Гуньковський
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фотоснимки за разное время года.. а так ничего..
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29.08.2021 10:58 Ответить
головне що "вона працює"
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29.08.2021 12:23 Ответить
Дєтишкам на молочішко...
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29.08.2021 12:25 Ответить
 
 