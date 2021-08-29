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Киев (24537) мемориал (144) память (1456) День памяти защитников Украины (14)

Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Ко Дню памяти защитников Украины состоялось официальное открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за территориальную целостность и независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Открытие прошло в парке "Хрещатий" на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи в Печерском районе.

Работа над Мемориалом началась в августе 2018 года. Автором проекта стала архитектор Наталия Абанькова. Проект данного Мемориала был согласован с семьями погибших героев и участниками войны.

Читайте: Зеленский почтил память погибших за Украину героев. ФОТО

Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 01
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 02
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 03
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 04
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 05
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 06
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 07
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 08
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 09
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 10
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 11
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 12
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 13
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 14
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 15
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 16
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 265
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29.08.2021 11:40
+9
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 1789
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29.08.2021 12:02
+7
А найкоротший кловун вже втік, чи його там і не було?
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29.08.2021 11:23
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А найкоротший кловун вже втік, чи його там і не було?
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29.08.2021 11:23 Ответить
Ну а прийшов би, ти б сказав - чого ти прийшов піаритись?
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29.08.2021 11:41 Ответить
Зебіли отримують обратку. Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.
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29.08.2021 11:46 Ответить
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 1789
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29.08.2021 12:02 Ответить
Чете не поворачивается рука написать, что это архитектурный шедевр, достойный погибших и Киева.
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29.08.2021 11:26 Ответить
Хороший памятник и место идеальное, рядом парк, ст.Динамо и памятник Лобановскому.
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29.08.2021 11:33 Ответить
Как говорится, кому и коза невеста.
Чем он хорош - хз, а город не красит.
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29.08.2021 11:40 Ответить
Чисто совдеповский шаблон, типа в Саласпилсе и сотне других мест.
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29.08.2021 11:42 Ответить
Всё в твоих руках, поэтому их нужно как можно чаще мыть!
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29.08.2021 11:34 Ответить
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 265
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29.08.2021 11:40 Ответить
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 425

...ГЕРОЯМ СЛАВА !!!...
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29.08.2021 12:02 Ответить
 
 