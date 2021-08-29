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B рамках инициативы COVAX 188 тыс. доз вакцины Pfizer прибыли в Украину, - посольство США. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Здоровье

В Украину прибыли 188 370 доз вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech, безвозмездно предоставленных правительством США через инициативу COVAX.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства США в Украине.

"188370 доз вакцины Pfizer, безвозмездно предоставленных правительством США, сегодня прибыли в Украину, в дополнение к 2 млн доз вакцины Moderna, которые прибыли в Украину в прошлом месяце. США привержены глобальной борьбе с COVID-19, и эти вакцины являются одним из лучших средств борьбы с пандемией", - говоится в сообщении.

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B рамках инициативы COVAX 188 тыс. доз вакцины Pfizer прибыли в Украину, - посольство США 01
B рамках инициативы COVAX 188 тыс. доз вакцины Pfizer прибыли в Украину, - посольство США 02
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