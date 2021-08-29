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Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшим в 2014 году воинам Горбенко и Гурняку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Мероприятие состоялось у здания Министерства обороны в Киеве.

"За эти семь лет украинские воины не раз демонстрировали чрезвычайный героизм и стойкость в защите территориальной целостности Украины. Фамилии 228 военнослужащих ВСУ и других войск сектора безопасности и обороны, погибших в этот день в 2014-2020 годах, были озвучены сегодня во дворе Минобороны. После каждой озвученной фамилии воины почетного караула осуществляли удар в Колокол памяти и салютовали из личного оружия", - говорится в сообщении.

Память погибших почтили минутой молчания.

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Также Президент вручил государственные награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно награжден боец ​​Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 при обороне Донецкого аэропорта. Спасая травмированного побратима, он был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители Святослава Горбенко Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" также посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку. Он погиб 19 октября 2014, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области. Награду получили его родители Петр Степанович и Мария Мирославовна.

После завершения церемонии глава государства возложил цветы к Колоколу памяти.

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Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшим в 2014 году воинам Горбенко и Гурняку 01
Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшим в 2014 году воинам Горбенко и Гурняку 02
Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшим в 2014 году воинам Горбенко и Гурняку 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
А сержанту Журавлю что присвоил? Или даже вспоминать страшно?!
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29.08.2021 12:09
+13
Замилює очі лохам.
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29.08.2021 12:14
+10
Позитивний для кого ?
Це все гра на публіку, не більше.
Завдяки Зеленському ми несемо ті втрати, яких могли би уникнути.
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29.08.2021 12:37
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А сержанту Журавлю что присвоил? Или даже вспоминать страшно?!
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29.08.2021 12:09 Ответить
Замилює очі лохам.
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29.08.2021 12:14 Ответить
порох зраднык
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29.08.2021 12:25 Ответить
Это не порох зраднык, а ты лошара. Тебе Г+Г ссыт в глаза уже много лет, а ты все умываешься, как божьей росой. Зеля твоя 58 уголовных дел на Пороха открыла, а посадить не за что. От халепа, правда? А зеля сдала наши территории, открыто разваливает ВСУ, слила ***** операцию по вагнеровцам, в Омане шоркалась с фсб/гру, держит при себе агента Козыря на первых ролях, возвращает рыговским упырям арестованные Порохом активы, Можно до вечера список продолжать. Но зраднык почему-то Порох?! Знаешь, Мишаня, если кто-то спросит, что такое чистый, стопроцентный лох, я покажу на тебя.
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29.08.2021 13:20 Ответить
Може ще дасть і Журавлю, але дати Героя правосеку, це позитивний момент.
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29.08.2021 12:34 Ответить
Позитивний для кого ?
Це все гра на публіку, не більше.
Завдяки Зеленському ми несемо ті втрати, яких могли би уникнути.
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29.08.2021 12:37 Ответить
Позитивний в тому плані, що Зеля, хоч і піл впливом суспільства робить іноді праильні кроки, ви хіба проти, аби загиблим дали Героя?
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29.08.2021 12:38 Ответить
вернуть всех рыгов и их мусоров во власть - правильные шаги? А разграбить короновирусный фонд - правильный шаг? А запретить стрелять в ответ? А взять на контроль эвакуацию раненого Журавля? А слить операцию по вагнеровцам? А уничтожить экономику? Вышиватым лохам зе-сепар засцикает глаза, а они тупо на это ведутся!
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29.08.2021 12:49 Ответить
"іноді правильні кроки" не влаштовують, це набагато гірше ніж навіть робити іноді неправильні кроки. Якщо правильні кроки тільки іноді, то ці виключення тільки підтверджують, що він все робить не правильно. Його керівники з Москви знають, що напівправда завдає більшої шкоди ніж абсолютна брехня.
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29.08.2021 13:12 Ответить
Бамбуков, не врубаешься?
Тебе шоу крутят!
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29.08.2021 13:31 Ответить
Горбенко, здається, вчився на харківському ін'язі. Колега. Чомусь іще тоді, в 2014 врізалося в пам'ять його фото і вираз його обличчя, якийсь дитячий, вразливий. І досі болить. Спочивай з миром, хлопчику.
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29.08.2021 15:55 Ответить
А генерал майор артиллерії Іван Лісовий чому ще не "Герой України",тому що ще не вмер,чи тому,що від його погонів смердить порохом,а не пахне липкою,як від погонів паркетних генералів?
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29.08.2021 16:40 Ответить
Не всі лохи. Всім не замилить.
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29.08.2021 12:19 Ответить
достоин ли беспринципный паяц награждать Героев, отдавших жизнь за Украину ...
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29.08.2021 12:22 Ответить
петя ответит за иловайск
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29.08.2021 12:26 Ответить
Звісно що відповість, але тоді Міша перелогіниться.
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29.08.2021 12:35 Ответить
а может у ***** спросите, чтоб и оно вам ответило???
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29.08.2021 12:41 Ответить
Там генерал муженко домовлявся з Москвою про зелений коридор, а не Верховний головнокомандувач і, можливо, й про те, що ЗСУ вийшли безперешкодно, а вже добровольців не випустили...
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29.08.2021 13:24 Ответить
Згинь , зелена чортяка і не смій згадувати Пороха , так як ти брехло і ватник дешевий !
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29.08.2021 15:25 Ответить
Піар понад усьо.
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29.08.2021 12:31 Ответить
У паяца є можливість вирости над собою, нагороджуючи Героїв, полеглих за Україну.
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29.08.2021 15:56 Ответить
ні... нема... то роль така - печальна... обов"язки такі - державні - сумні і невеселі...
не виросте з осинки апельсинка...
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29.08.2021 16:01 Ответить
Я кажу, що паяц має таку можливість, а про осинку з апельсинкою - то до Мічуріна.
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29.08.2021 20:28 Ответить
може й має...та хіба знаємо - захоче чи ні скористатися тої можливості...
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29.08.2021 20:35 Ответить
Да ,вот мальчиков и девочек интересует ,а как же Журавль ,а его то можно было спасти 😡 Зеленский ,((ука , это на твоей совести , тебе ,это ещё аукнется , в силу полетической целесообразности ,ну типо не провоцировать русню , оставили его умирать 😡😡😡 И Йом Кипур тебе не поможет ,по сути ты соучастник убийства 😡
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29.08.2021 12:34 Ответить
Он не соучастник, он и есть убийца.
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29.08.2021 14:15 Ответить
Якщо вже він таку зірку сцени з себе корчить, то міг би нагородити й всесвітньовідомого оперного співака Сліпака, який загинув за Україну на Донбасі.
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29.08.2021 13:30 Ответить
Чомусь спало на думку порівняти Василя Сліпака з куйлом, який його убив. Велетень духу і мерзенний жорстокий та мстивий клоп, який приніс війну на нашу землю.
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29.08.2021 15:59 Ответить
вотжежзрада.
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29.08.2021 19:38 Ответить
Западло будет сказать,кто подписал Указ.....ЗЕЛЯ.
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14.10.2021 13:42 Ответить
 
 