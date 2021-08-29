Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшим в 2014 году воинам Горбенко и Гурняку. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Мероприятие состоялось у здания Министерства обороны в Киеве.

"За эти семь лет украинские воины не раз демонстрировали чрезвычайный героизм и стойкость в защите территориальной целостности Украины. Фамилии 228 военнослужащих ВСУ и других войск сектора безопасности и обороны, погибших в этот день в 2014-2020 годах, были озвучены сегодня во дворе Минобороны. После каждой озвученной фамилии воины почетного караула осуществляли удар в Колокол памяти и салютовали из личного оружия", - говорится в сообщении.

Память погибших почтили минутой молчания.

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Также Президент вручил государственные награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно награжден боец ​​Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 при обороне Донецкого аэропорта. Спасая травмированного побратима, он был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители Святослава Горбенко Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" также посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку. Он погиб 19 октября 2014, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области. Награду получили его родители Петр Степанович и Мария Мирославовна.

После завершения церемонии глава государства возложил цветы к Колоколу памяти.

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