РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3921 посетитель онлайн
Новости Фото Происшествия
12 754 57
Запорожье (2340) Нацполиция (15732) стрельба (3161)

Возле кафе в Запорожье произошла стрельба, пять человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Запорожье сегодня около 5 утра двое мужчин устроили стрельбу. В результате пять человек пострадали, из которых трое попали в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

Около 5 часов утра в отделение полиции области поступило сообщение о том, что на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие.

На месте происшествия правоохранители установили, что двое мужчин возле одного из развлекательных заведений во время внезапно возникшего конфликта из пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В горсовете Запорожья проводятся обыски в рамках дела о растрате имущества

Сотрудники полиции собрали информацию от свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что разыскиваемые передвигаются на автомобиле "Крайслер". Ориентирование на его розыск было предоставлено всем патрульным нарядам. В районе улицы Северное шоссе злоумышленники были остановлены сотрудниками патрульной полиции. Оба жители Запорожья 1992 и 1987 года рождения.

Сейчас они задержаны. Сотрудники полиции изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт". Оружие направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Будет решаться вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Также читайте: Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье: Задерживаются пассажирские поезда

Возле кафе в Запорожье произошла стрельба, пять человек пострадали, - Нацполиция 01
Возле кафе в Запорожье произошла стрельба, пять человек пострадали, - Нацполиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
журналисты распоясались
показать весь комментарий
29.08.2021 14:07
+9
вот отдыхают же люди )))
показать весь комментарий
29.08.2021 14:06
+7
Бидло розважається
показать весь комментарий
29.08.2021 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попили кофе ...
показать весь комментарий
29.08.2021 14:01 Ответить
вот отдыхают же люди )))
показать весь комментарий
29.08.2021 14:06 Ответить
Ранкова кава була сильно гаряча.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:04 Ответить
ПОХОЖЕ 5 ГОПНИКІВ НАРВАЛИСЬ.
показать весь комментарий
29.08.2021 19:12 Ответить
Автомобиль марки Крайслер, с пистолетами. Похоже, это были американские рейнджеры. Не?
показать весь комментарий
29.08.2021 14:01 Ответить
Ні!!! Це запорізькі козаки ,моторні парубки !!!)))
показать весь комментарий
29.08.2021 14:05 Ответить
Бидло розважається
показать весь комментарий
29.08.2021 14:05 Ответить
А на фото, вроде Шевроле Малибу...
показать весь комментарий
29.08.2021 14:06 Ответить
Какая разница(с)😀
показать весь комментарий
29.08.2021 14:11 Ответить
журналисты распоясались
показать весь комментарий
29.08.2021 14:07 Ответить
Найбільш влучний коментар!
показать весь комментарий
29.08.2021 14:42 Ответить
Дуэль на травматах. Эх, измельчал народ.
показать весь комментарий
29.08.2021 14:11 Ответить
Нічого, короткоствол скоро легалізують.
показать весь комментарий
29.08.2021 14:24 Ответить
от би твої слова та слугам в вуха. а ще в рот, очі навіть в дупу. щоб урки боялися навіть підійти до людини а не робити гоп-стоп та ще й принижувати морально
показать весь комментарий
29.08.2021 15:14 Ответить
Не хвилюйся, скоро з двома короткостволами в магазин по хліб ходитимеш.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:22 Ответить
Да нормалек,выходной...
показать весь комментарий
29.08.2021 14:13 Ответить
Афганістан прийшов в Україну!
Стріляй свій свого, щоб кацапи боялися!
показать весь комментарий
29.08.2021 14:14 Ответить
У таких дятлов,как эти двое,больше шансов стать "новыми лицами" в "слуге урода" и продолжать убивать и грабить,только официально,чем сесть в тюрьму в украинском "суде"
показать весь комментарий
29.08.2021 14:21 Ответить
Не сошлись взглядами в споре о Теории большого взрыва и возникновения Вселенной. К 5 утра из аргументов остались только пустые бутылки и пистоленты...
показать весь комментарий
29.08.2021 14:22 Ответить
Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8108
показать весь комментарий
29.08.2021 14:23 Ответить
Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8572 зара тих вiльних прикриють вiд двох до семи.
показать весь комментарий
30.08.2021 08:49 Ответить
Двое против пятерых? По логике ментов, они должны были ждать когда с них сделают отбивную?
показать весь комментарий
29.08.2021 14:24 Ответить
Разборки на травматах?) Травмат оружие защиты, не более... И то не всегда помогает)
показать весь комментарий
29.08.2021 14:39 Ответить
Есть специальное оружие для разборок?
показать весь комментарий
29.08.2021 15:00 Ответить
да. табуретка и кухонный нож. их нужно запретить !
показать весь комментарий
29.08.2021 15:13 Ответить
зачем такие сложности ? кирпичем, доской или куском трубы по голове - и все дела
показать весь комментарий
29.08.2021 15:19 Ответить
в руках психа - даже карандаш оружием может быть. и не только психа.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:33 Ответить
Поэтому надо носить с собой карандаш и точилку Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1323 шутка
Помните поговорку -" против лома нет приёма, если нет другого лома"
показать весь комментарий
29.08.2021 15:43 Ответить
Судя по фото, мушка спилена еще на заводе. Знает, что покупать, быдлота.
показать весь комментарий
29.08.2021 14:28 Ответить
Тоже любитель толпой на одного?)
показать весь комментарий
29.08.2021 14:33 Ответить
Нет. Нелюбитель быдла.
показать весь комментарий
29.08.2021 14:56 Ответить
Ага, 30-ти летние мужики от нечего делать 5-х подстрелили)))
показать весь комментарий
29.08.2021 14:37 Ответить
А преступления от большого ума совершаются?
показать весь комментарий
29.08.2021 15:02 Ответить
в очко себе замечания делай)
показать весь комментарий
30.08.2021 10:31 Ответить
без информации, кто кому первый плюнул на ботинок, оценить кто из них быдлота, а кто честные джентьмены весьма затруднительно
показать весь комментарий
29.08.2021 14:34 Ответить
Кто первый написал заяву тот и потерпевший.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:04 Ответить
военные действия плавно перемещаются в кафе и рестораны
показать весь комментарий
29.08.2021 14:52 Ответить
надо быть полными довбойовбиками шоб после замеса и дальше рассекать с засвеченными плетками по городу...
показать весь комментарий
29.08.2021 14:54 Ответить
Камбойці,вони такі.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:14 Ответить
Что автоматически ставит крест на баснях про самооборону.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:33 Ответить
От що може робити нормальна цивілізована людина о п'ятій годині ранку в неділю біля кафе, або в ньому
показать весь комментарий
29.08.2021 15:13 Ответить
Ще й зі зброєю(хоча б і травматичною)
показать весь комментарий
29.08.2021 15:14 Ответить
Бухати.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:23 Ответить
Скоріше за все,але ж я мову вів про нормальну,цивілізовану людину-от що прикро
показать весь комментарий
30.08.2021 12:34 Ответить
плохо что украинцам не разрешают огнестрельные нарезные короткостволы только пять посьтрадавших
показать весь комментарий
29.08.2021 16:27 Ответить
Тому і тільки п'ять бо, дозволено тільки особливо довіреним з боку МВС. Ви зауважили що, практично ніколи не говорять на якій підставі власники гумострілу отримали дозвіл?
показать весь комментарий
30.08.2021 10:07 Ответить
мажорий шабаш во время войны и такой же фестиваль на хортице
показать весь комментарий
29.08.2021 17:57 Ответить
Какой ужас, до чего власть довела простого украинца! Цинично лишила его возможности захватить с собой свой любимый короткоствол когда ему захотелось в 5 утра отдохнуть от мирской суеты в кафе на улице Прибрежная магистраль!
показать весь комментарий
29.08.2021 23:23 Ответить
Взрыв гранаты в кафе - мелкое хулиганство.
Стрельба по людям из огнестрельного оружия - хулиганство.
Это только для меня несуразица?
показать весь комментарий
30.08.2021 08:58 Ответить
Ну, гумостріли у нас продають виключно особливо довіреним в МВС людям. Всім не можна, а ось співробітникам, прокурорам, суддям та членам їх сімей; позаштатним співробітникам- будь ласка.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:04 Ответить
 
 