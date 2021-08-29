Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

В День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Президент Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак и представители правительства.

"Хочу поблагодарить за встречу. В этот трагический день мы встречаемся с семьями погибших защитников. Выражаю большое уважение и благодарность вам, всем родным и близким тех, кто отдал свои жизни за Украину. ... Для того чтобы дети и внуки, следующие поколения праздновали независимость и стойкость Украине, большие люди отдали свои жизни за это", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что подобные встречи необходимо проводить ежегодно, чтобы понимать, какие проблемы есть у семей погибших защитников Украины и как государство должно их решить. В частности, во время встречи обсуждали социальное, пенсионное и медицинское обеспечение семей воинов.

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Зеленский также отметил, что в течение 2021-2022 годов необходимо решить вопрос очереди на получение жилья для семей погибших участников боевых действий на востоке Украины и ветеранов.

Участники встречи также обсудили вопросы законодательного закрепления статуса защитников Украины. В частности речь шла о социальных гарантиях, которые нужно определить в отдельном законе.

Глава Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины Алена Вербицкая предложила, ссылаясь на статью 17 Конституции Украины, наработать законопроект, который на законодательном уровне обеспечит порядок и механизм реализации социальных льгот и гарантий от государства семьям погибших защитников Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал это предложение и отметил, что параллельно с признанием статуса защитников и членов их семей следует проводить диалог с местной властью по наполнению соответствующего социального пакета.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что вопросы социального обеспечения защитников Украины будет обсуждаться на заседании Конгресса местных и региональных властей при Главе государства, на которое пригласят членов семей украинских героев. По его словам, во время заседания Конгресса члены семей защитников смогут познакомиться с представителями местной власти и лично пообщаться с ними.

Алена Вербицкая со своей стороны призвала ускорить выполнение Указа Президента Украины № 230/2021 от 11 июня 2021 о создании региональных консультационных центров по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины при местных администрациях.

Глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины Сергей Куницын сообщил, что при всех областных государственных администрациях созданы консультативные советы по защите прав ветеранов. Они плодотворно работают и начали рассматривать все вопросы.

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