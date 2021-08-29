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Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Президент Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак и представители правительства.

"Хочу поблагодарить за встречу. В этот трагический день мы встречаемся с семьями погибших защитников. Выражаю большое уважение и благодарность вам, всем родным и близким тех, кто отдал свои жизни за Украину. ... Для того чтобы дети и внуки, следующие поколения праздновали независимость и стойкость Украине, большие люди отдали свои жизни за это", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что подобные встречи необходимо проводить ежегодно, чтобы понимать, какие проблемы есть у семей погибших защитников Украины и как государство должно их решить. В частности, во время встречи обсуждали социальное, пенсионное и медицинское обеспечение семей воинов.

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Зеленский также отметил, что в течение 2021-2022 годов необходимо решить вопрос очереди на получение жилья для семей погибших участников боевых действий на востоке Украины и ветеранов.

Участники встречи также обсудили вопросы законодательного закрепления статуса защитников Украины. В частности речь шла о социальных гарантиях, которые нужно определить в отдельном законе.

Глава Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины Алена Вербицкая предложила, ссылаясь на статью 17 Конституции Украины, наработать законопроект, который на законодательном уровне обеспечит порядок и механизм реализации социальных льгот и гарантий от государства семьям погибших защитников Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал это предложение и отметил, что параллельно с признанием статуса защитников и членов их семей следует проводить диалог с местной властью по наполнению соответствующего социального пакета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что вопросы социального обеспечения защитников Украины будет обсуждаться на заседании Конгресса местных и региональных властей при Главе государства, на которое пригласят членов семей украинских героев. По его словам, во время заседания Конгресса члены семей защитников смогут познакомиться с представителями местной власти и лично пообщаться с ними.

Алена Вербицкая со своей стороны призвала ускорить выполнение Указа Президента Украины № 230/2021 от 11 июня 2021 о создании региональных консультационных центров по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины при местных администрациях.

Глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины Сергей Куницын сообщил, что при всех областных государственных администрациях созданы консультативные советы по защите прав ветеранов. Они плодотворно работают и начали рассматривать все вопросы.

Также читайте: В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины 01
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины 02
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины 03
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
Это все семьи?
Или это те, кто согласились не задавать неудобных вопросов?
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29.08.2021 15:17
+34
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 4075

Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 9935
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29.08.2021 15:41
+28
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 3582 Лицемерный ж..ёнок. До 2019 года хохотал над этой войной, со сцены кривлялся. Теперь исполняет.
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29.08.2021 15:23
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Правила форума Совет форумчан
Это все семьи?
Или это те, кто согласились не задавать неудобных вопросов?
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29.08.2021 15:17 Ответить
он их заверил, что #хужинибудит, скоро выпустит ещё один ватный сериальчик и хоть паржом.
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29.08.2021 16:14 Ответить
В Єрмака іпало як би його тягнули на цю зустріч.
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29.08.2021 15:21 Ответить
Фотографу плюс- вони оба із злими обличчями ховають погляди.
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29.08.2021 15:22 Ответить
вони не голилися три дні щоб ізабразіть грусть більш тетрально, а очі ховають за сценарієм а шаб нє заплакать...
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29.08.2021 15:25 Ответить
Злі,бо почитують коменти.
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29.08.2021 16:56 Ответить
ВОНО ненавидить їх - наших захисників, тому що це кремлядьский ********.
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29.08.2021 15:25 Ответить
Скорботу давить, падла фсбншна!
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29.08.2021 15:50 Ответить
А с отцом Журавля эта погань побоялась встретится.
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29.08.2021 16:01 Ответить
Та ви що?! Батько Журавля може зруйнувати спогади від пожирання делікатесів бубочкой в той час, коли його син гинув через це чмо криворогате!
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29.08.2021 16:09 Ответить
думаю отец сам не захотел
пришлось бы плюнуть ему в рожу
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29.08.2021 16:13 Ответить
У Ярмака саме інтелектуальне обличчя серед присутніх.
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29.08.2021 15:51 Ответить
Ну так...аристократ.
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29.08.2021 16:23 Ответить
а Ви жартівник ще той - називаєте тупу небриту бичачу морду "інтелектуальним обличчям" !
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29.08.2021 18:14 Ответить
Ермак сидит - вспоминает своего "убитого" брата?
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29.08.2021 16:53 Ответить
поРаненого, не пересмикуйте
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29.08.2021 19:16 Ответить
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 3582 Лицемерный ж..ёнок. До 2019 года хохотал над этой войной, со сцены кривлялся. Теперь исполняет.
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29.08.2021 15:23 Ответить
Грають тугу перед близькими загиблих героїв , й мовчать про ці два минулих страшні дні агресії...
ЯКОЇ СТУПЕНІ ЛИІЦЕМІРСТВО!!! ТЕАТРАЛЬНІСТЬ! Й ЗНОВУ НА СЦЕНІ ДЄРЬМАКОКОЗИР!!!
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29.08.2021 15:31 Ответить
США в годовщину Иловайской трагедии призвали Россию прекратить агрессию против Украины
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29.08.2021 15:39 Ответить
краще б він зустрівся з самими загиблими... але й таке не можливо, бо цього чорта чекають у пеклі!
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29.08.2021 15:25 Ответить
Почему меня так бесит эта шмаркля?
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29.08.2021 15:28 Ответить
Не тебя одного.
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29.08.2021 15:33 Ответить
Буду краток - Кварталовские лицемеры-лицедеи куевы !!! На палю их Всех !!! Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 928
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29.08.2021 15:35 Ответить
Семьи сержанта Журавля не видать?
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29.08.2021 15:40 Ответить
Вряд ли....
Ссыкотно.
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30.08.2021 01:33 Ответить
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 4075

Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 9935
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29.08.2021 15:41 Ответить
С таким успехом можно и про петруся сказать, когда во время Иловайской трагедии он в панамский офшор бабки переводил.
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29.08.2021 16:05 Ответить
є інформація, що в той час він свої гроші на росію через зеленського передавав.
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29.08.2021 16:17 Ответить
Сказать то можно, а вот доказать не сможете...
Вон твои лидеры-зебилы уже 2 года ищут, что же такое украл порошенко... Так вот , зебильйо уже на самих себя даже вышло, а что именно украл пеця так и не знают ...
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29.08.2021 16:19 Ответить
Мозги у зетипиллов украл. Залил им извилины смальцем.
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29.08.2021 16:24 Ответить
Ні, не з однаковим «успіхом». Цю фотографію, зробили на якомусь острові в Чорному морі в той самий час (!) коли помирав Журавель. Чому я в Америці про це знаю а ти-ні?
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29.08.2021 17:14 Ответить
Ще один факт: в Порошенко знайшли на оф-шорному конті якісь смішні декілька тисяч. На Портнова, в той самий час, відкрили кримінальну справу в Панамі за «впровадження невправдиаоі інформаціі» по Порошенківським коштам. Чому я знаю про це а ти ні?
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29.08.2021 17:19 Ответить
2 з половиною роки ці ********** бачили мир в очах *****, а зараз понадівали скорбні маски і стали великими патріотами. Неможна вірити клоуну бо вся його діяльньсть була спрямована на обсміювання України і українців, створення тупого образу хохла. Роль патріота Зе неличить його роль це піськограй в дешевому шапіто Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 2954
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29.08.2021 15:54 Ответить
Лицемірна тварь
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29.08.2021 16:02 Ответить
"Во встрече также (окрім ЗЕ!) приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак и представители правительства" Источник: https://censor.net/ru/p3285140
А про Авдіївку хтось з цих покидьків хоч щось сказав???
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29.08.2021 16:03 Ответить
а семья Журавля присутствовала?
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29.08.2021 16:08 Ответить
зачем встречался????? для пиара??????????
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29.08.2021 16:14 Ответить
Арестович, ты?
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29.08.2021 16:25 Ответить
Очередной видосик от Гундосика... Как эта имитация деятельности уже достала...
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29.08.2021 16:21 Ответить
у вови набуте піар-ДНК сформувалося вже на стадіїї виступу на табуреточці перед ялинкою, а потім пашло-паехало , чекати чогось повязаного з мізками не варто а з совістю.... коли Єрмак єто всьо... А Скобєєвщина проклинає у владі України усіх , НЕ ЗГАДУЮЧИ НІКОЛИ !!!!ПРО ЄРМАКА, то за кого вони тримають народ???
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29.08.2021 16:25 Ответить
Их хоть там обшманали, на входе? Два бронежилета и бронированные рейтузы могут и не спасти.
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29.08.2021 16:27 Ответить
Стол, я так понял, специально широкий поставили. Шоб не могли дотянуться или плюнуть.
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29.08.2021 16:29 Ответить
Альо-о-о,гараж,може пан ЗЕ ще зустрінеться і із сім"ями поранених учора і сьогодні під Авдіївкою і іншими населеними пунктами донеччини воїнами,яким заборонив адекватно відповідати на вогонь козломордяк?
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29.08.2021 16:29 Ответить
або навідає їх у шпиталі?
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29.08.2021 16:33 Ответить
А що в них жовте попришивано - зірки Давида?..
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29.08.2021 16:54 Ответить
Зе-чучело зелене.
Гірше не було.
Вчора наших захисників було вбито і покалічено, чому мовчить?
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29.08.2021 16:54 Ответить
Просто мерзенне дрібне сцикливе жиденя.
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29.08.2021 17:17 Ответить
Одне питання, НАВІЩО?
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29.08.2021 17:43 Ответить
І з батьком Ярослава Журавля зустрівся???
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29.08.2021 18:02 Ответить
Не вірте жодному слову цих зрадників - все брехня!
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29.08.2021 18:07 Ответить
мабуть осляра зрозумів,що перекроїти країну під себе не вдасться.Залишається пристроїтись до реаліїв ,щоб досидіти в кріслі,а там якщо залишки ЗЕбілів не прозріють ,то можна і про другий термін крадівництва помріяти.
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29.08.2021 18:19 Ответить
Проблема у страны одна - небритые ублюдки на Банковой!
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29.08.2021 22:51 Ответить
Вова, сделай проще лицо, тебе задумчивость не идёт.
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30.08.2021 16:38 Ответить
 
 