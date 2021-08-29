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Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В районе проведения операции Объединенных сил почтили память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В торжествах приняли участие командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, председатель Донецкой облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, представители местных органов самоуправления, военнослужащие из состава Объединенных сил, ветераны АТО / ООС, представители волонтерских организаций и жители Донбасса.

"Мы, военнослужащие Объединенных сил, с гордостью можем сказать, что стоим на защите всей Украине, достойно выполняя свой воинский долг. Мы не имеем права забывать наших героев отдавших свою жизнь за родную землю, мы должны помнить тех, кто получил тяжелые ранения в бою. Вечная память погибшим, уважение и внимание живым! Победы, мира и согласия всем нам! Слава Украине! ", - сказал командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Память погибших в боях с российскими оккупантами почтили минутой молчания, после состоялся молебен по погибшим героям.

В завершение торжеств участники мероприятия возложили цветы к мемориальным знакам.

29 августа, в Украине - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС 01
Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС 02
Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС 03
Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС 04
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Топ комментарии
+8
Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС - Цензор.НЕТ 3120
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29.08.2021 15:46
+3
Ото відмітили свято. Не помстилися за загиблих побратимів сотнею другою дохліх кацапів,а свічки попалили та розійшлись.
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29.08.2021 15:47
+3
В торжествах...в День памяти защитников Украины . Рука лицо.
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29.08.2021 15:47
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Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС - Цензор.НЕТ 3120
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29.08.2021 15:46 Ответить
Ото відмітили свято. Не помстилися за загиблих побратимів сотнею другою дохліх кацапів,а свічки попалили та розійшлись.
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29.08.2021 15:47 Ответить
В торжествах...в День памяти защитников Украины . Рука лицо.
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29.08.2021 15:47 Ответить
Ваш вариант, чтобы подчеркнуть, что этот день небудничный?
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29.08.2021 16:10 Ответить
в памятных мероприятиях...хотя... траурные торжества тоже бывают...
хотя "торжества" действительно режут ухо если вдуматься...(
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29.08.2021 16:18 Ответить
Промови з трибуни??? В зоні ООС??? В день пам'яті по загиблим??? Після вчорашнього обстрілу Авдіївки??? Ви це серйозно???
Show Must Go On???
Наче все вірно, шанування загиблих і пам'ять про них не повинні зникнути, але... Якийсь присмак совку і абсурдності ситуації присутній... Навіть не знаю, але відчуваю якусь нещирість і декорації вистави...
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29.08.2021 15:58 Ответить
А ты этот же самый вопрос задай говнокомандующему, отвевшему арту, а не ребятам из состава ООС. А еще лучше езжай и повоюй без поддержки арты Наголосуете за клована и потом все кругом виноваты кроме себя любимых и таких отважных на диванах.
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29.08.2021 16:37 Ответить
Якщо буде потрібно, то я знов вдягну погони, а тобі, пане "хуже нє будєт", краще залізти туди, де ти був останні 2 з гаком роки
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29.08.2021 17:43 Ответить
Ну так уже 7 лет как пора снова одеть погоны...
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29.08.2021 17:45 Ответить
Не тобі то вирішувати, особливо якщо не знаєш, коли я їх зняв.
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29.08.2021 18:06 Ответить
Та понятно что при совке, иначе бы такую хрень тут не писал.
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29.08.2021 19:07 Ответить
Дітей ніяк не залучають до вшанування полеглих героїв.
Чому це та ?
Батьки проти ?
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29.08.2021 16:41 Ответить
 
 