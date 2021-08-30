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Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Вечером 29 августа столицу страны накрыл мощный ливень. Затопило некоторые улицы, а вестибюль станции метрополитена "Героев Днепра" закрыли из-за возможного подтопления

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на соцсети. 

Как сообщают очевидцы, мощный ливень затопил улицы рядом с торговыми центрами 4ROOM и "БудМайдан" (Петропавловская улица).

Также от непогоды пострадал и центр города.На улицы Жилянской полностью затоплена проезжая часть. Подтоплены Площадь Победы и улица Олеся Гончара.

Как отмечается в  сообщении пресс-службы метро первый вестибюль станции Киевского метро "Героев Днепра" закрыли на вход и выход из-за сильного дождя, прошедшего в Киеве, во избежание подтопления.

"Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции "Героев Днепра" закрыт на вход и выход. О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - говорится в информации.

Затопленные улицы и закрытая станция метро Героев Днепра, - на Киев обрушился ливень 01

Затопленные улицы и закрытая станция метро Героев Днепра, - на Киев обрушился ливень 02
Затопленные улицы и закрытая станция метро Героев Днепра, - на Киев обрушился ливень 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+20
Буба в Києві? Тогда всьо понятно. Цунамі ще не було?! Бєдоносець - воно таке!
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29.08.2021 18:51
+16
..смотришь на фото..и думаешь!!! Ну за что Украину так наказали этим сцыкливым ..брехливым ничтожеством!?
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29.08.2021 19:18
+6
Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень - Цензор.НЕТ 562
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29.08.2021 18:57
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Погодка ще та..
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29.08.2021 18:51 Ответить
Буба в Києві? Тогда всьо понятно. Цунамі ще не було?! Бєдоносець - воно таке!
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29.08.2021 18:51 Ответить
Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень - Цензор.НЕТ 562
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29.08.2021 18:57 Ответить
..смотришь на фото..и думаешь!!! Ну за что Украину так наказали этим сцыкливым ..брехливым ничтожеством!?
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29.08.2021 19:18 Ответить
Лучше не спрашивай.... *****, еще этого уродистого урода 3 года терпеть.
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29.08.2021 20:04 Ответить
так она там и сидит
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30.08.2021 00:38 Ответить
Даже не знаю... через три года мудрый нарИд будет непредсказуем, впрочем как и в 2019((
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30.08.2021 00:37 Ответить
Дуже Вумний нарід вибрав...
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29.08.2021 20:50 Ответить
за телеящик у кожній хаті, який працює життєвим фоном...
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29.08.2021 22:00 Ответить
Заїпали!Досить відстоювати бариу.Ві ворог
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29.08.2021 19:36 Ответить
От як зендон візьме під реалізацію Мову,Віру,Армію,Реформи і реформи суду ,тоді про скалку у твоїй дупі Порох просто забудеться проУкраїнською пасіанарною меншістю а без неї зендон зеро.
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29.08.2021 19:44 Ответить
А в Германии недавно наводнение было еще сильнее. Там тоже не чистили ливнёвки, после Евро-2012?
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29.08.2021 19:07 Ответить
И шо, в Германии тоже дождь длился 5 минут?
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29.08.2021 19:18 Ответить
Представьте себе, там машины потоками воды сносило, не то что в Киеве.
Когда за пару часов, двухмесячная норма осадков, то спасение только в варианте, который выполнили в Токио.
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29.08.2021 19:32 Ответить
Дык пару часов?
Это потому, что там нет меров с отбитыми мозгами.
Иначе их за 6 минут бы затопило.
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29.08.2021 19:36 Ответить
А их собственно не затапливало, в нашем понимании. Там шёл ПОТОК воды по улицам с большим углом наклона, ну как прорыв дамбы, а не дождь.
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29.08.2021 19:54 Ответить
А первый мой пост был ответ тому, кто написал под фрицевским флажком.
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29.08.2021 19:54 Ответить
Речь вроде о дожде в Киеве. А не в Германии. Но такие, как ты, приплетут к разговоре о Петре Михаила с Катериной и считают, что написали что-то умное.
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29.08.2021 21:34 Ответить
Чел, с немецким флажком, критикнул мэра Киева (которого я не уважаю как мэра), да еще и написал, что мол после Евро-2012 ливневку не чистили. Короче, я этому стороннику Партии Регионов из Германии, напомнил про недавние наводнения у колбасников. А вы просто не читали тех постов, что удалены администратором, но влезаете в разговор с попыткой умного вида и пишите как-то мало связанно.
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29.08.2021 21:42 Ответить
Ты в адеквате? Осадков выпало СОВЕРШЕННО (на порядки) разное количество.
И про ливневки - это факт. Потому не удивительно, что даже такое небольшое количество воды не уходит в канализацию, а шурует потоком по улицам.
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29.08.2021 21:48 Ответить
Киеву пора изучить опыт Токио, в этом вопросе.
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29.08.2021 19:07 Ответить
Не мог врубиться где эти супермаркеты на моей родной Петропавловской улице и как, вообще, там можно что то затопить, ведь она на пригорке.
Оказалось, журналисты цензора в очередной раз показали свое знание Киева и перепутали с селом в Киевской области.
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29.08.2021 19:08 Ответить
Ага, это на Окружной Затоплені вулиці та зачинена станція метро "Героїв Дніпра", - на Київ обрушилася злива - Цензор.НЕТ 130
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29.08.2021 21:07 Ответить
У нас опять природный катаклизм - маленький дождик прошел *** и весь Киев плавает !!!пздц
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29.08.2021 19:14 Ответить
Стеклянный мост уцелел и это главное.
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29.08.2021 19:19 Ответить
это потому что града не было)
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29.08.2021 19:44 Ответить
Злива була не довго, хвилин 10-15. З Гідропарку Печерська було не видно, сіра стіна.
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29.08.2021 19:19 Ответить
Треба прибрати ваву-бэдоносця! Ось подивитесь: навідь ковід зчезне. А за ним і *уйло підтягнеться!)))
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29.08.2021 19:43 Ответить
зрада. при папереднике такого не было.
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29.08.2021 19:58 Ответить
ибо север в запоре завтра 34
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29.08.2021 19:59 Ответить
Порохоботам и здесь зеля виноват )
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29.08.2021 20:06 Ответить
ну так якщо людина не на своєму місці
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29.08.2021 20:25 Ответить
То, что модер - мудила, никак не отменяет того факта, что в Киеве с 2012 года не чистились ливневки.
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29.08.2021 21:34 Ответить
Самые лучшие мэры в Украине -в Харькове ,Киеве,Днепре и Одессе.! Топятся люди всегда в одних и тех же местах городов.Но лучший все -таки -Кличко.Тут даже метро тонет..
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29.08.2021 22:29 Ответить
Вот таки я был прав когда после недавнего наводнения в лондонском метро предположил, что Кличко таки нажился на откатах за чистку ливневки в их метро. И даже страшно подумать сколько денег положил себе в карман Порошенко за вырубку леса в лондонских Карпатах.
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29.08.2021 23:35 Ответить
ты ещё забыл что барыга причастен к взрыву артсклада в чехии/болгарии(не помню), но те кинули предъяву мышебратьям
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30.08.2021 00:41 Ответить
ЦЕНЗОР: на Київ обрушилася злива ------

цей москвський вираз українською має бути: на Київ навалилася злива
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29.08.2021 23:19 Ответить
так чья очередь ливневки была чистить - Бубочки или Педалика ?
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30.08.2021 02:14 Ответить
 
 