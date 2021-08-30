Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 29 августа столицу страны накрыл мощный ливень. Затопило некоторые улицы, а вестибюль станции метрополитена "Героев Днепра" закрыли из-за возможного подтопления

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на соцсети.

Как сообщают очевидцы, мощный ливень затопил улицы рядом с торговыми центрами 4ROOM и "БудМайдан" (Петропавловская улица).

Также от непогоды пострадал и центр города.На улицы Жилянской полностью затоплена проезжая часть. Подтоплены Площадь Победы и улица Олеся Гончара.

Как отмечается в сообщении пресс-службы метро первый вестибюль станции Киевского метро "Героев Днепра" закрыли на вход и выход из-за сильного дождя, прошедшего в Киеве, во избежание подтопления.

"Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции "Героев Днепра" закрыт на вход и выход. О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - говорится в информации.

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